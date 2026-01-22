OPS revisará estrategia de México contra contagio de sarampión ante repunte de casos

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) convocó al gobierno de México a participar en una reunión virtual, el próximo 13 de abril, para revisar la estrategia y con ello, los avances en el combate a contagio de sarampión en el país ante el repunte de casos que se ha registrado desde febrero del 2025.

En un comunicado, la OPS precisó que la invitación fue emitida por la Comisión Regional para el Monitoreo y Reverificación para la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC, por su sigla en inglés) y que en dicha reunión también participará el gobierno de Estados Unidos, el cual reportó brotes desde el 20 de enero del 2025.

La organización detalló que la Comisión se reúne anualmente; sin embargo, puede convocar a otras ocasiones según sea necesario para cumplir con su mandato.

En este sentido, indicó que la fecha de la reunión se estableció para dar a las autoridades nacionales de salud y a los comités nacionales de sostenibilidad, el tiempo suficiente para preparar informes completos, incluyendo descripciones y análisis con evidencia epidemiológica y de laboratorio detallada, para la revisión por parte de la Comisión.

Secretario de Salud de México participará en reunión

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que participará en la reunión convocada por la OPS, destacando que al igual que Estados Unidos y Canadá, el gobierno de México solicitó una ampliación de dos meses “para tratar de controlar el brote”.

“Les quiero mencionar que Canadá ya perdió su Estado libre de sarampión; Estados Unidos también está, y solicitó una ampliación de 2 meses; y nosotros también nos hemos apuntado precisamente en esos 2 meses para tratar de controlar el brote”, informó en la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’ del 20 de enero pasado.

El funcionario federal afirmó que actualmente hay suficientes dosis de vacuna contra el sarampión para atender a la población por los siguientes dos años.

Resaltó que desde que comenzó el brote han trabajo en coordinación con la OPS; sin embargo, hizo un llamado a la población a vacunarse, principalmente en el marco de la Copa Mundial FIFA 2026, que se realizará en tres estados de México y en diversas ciudades canadienses y estadounidenses.

Aseguró que el brote de casos no afectará la realización del evento deportivo, aunque adelantó que en la reunión con la OPS se decidirá si será necesario implementar alguna medida adicional entorno a la vacunación.

“Venimos trabajando en forma conjunta. Desde que empezó el brote hemos estado en contacto con la Organización Panamericana de la Salud, que es la que finalmente tiene que calificar la manera en que se controla el brote. Tenemos programada una reunión para la primera semana de abril, en donde cada uno de los países va a presentar cómo ha actuado y procedido para controlar el brote.

“El mensaje muy importante es vacunarse, no hay otra manera de controlarlo más que, de vacunarse. No debe afectar para la Copa Mundial. Lo que se decidirá en esa reunión de abril es si será necesario vacunarse o no”, puntualizó.

¿Qué es la Comisión RVC?

De acuerdo con la OPS, la RVC es una comisión técnica independiente que reporta directamente al Director de la OPS y su principal función es monitorear y verificar la eliminación del sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita en los Estados Miembros de la OPS.

También debe evaluar el restablecimiento de la transmisión endémica, definida como una cadena de transmisión del virus del sarampión del mismo genotipo y linaje que continúa de manera ininterrumpida durante 12 meses o más dentro de un área geográfica definida (país).

En el marco de su trabajo, la Comisión revisa los informes nacionales, datos epidemiológicos y de laboratorio, evidencia molecular y hallazgos de investigaciones de campo.

Tras cada revisión, la RVC presenta sus recomendaciones al Director de la OPS, quien posteriormente determinará formalmente la clasificación del país evaluado y comunicará la decisión a las autoridades de dicha nación.

Los brotes de sarampión se propagan principalmente entre poblaciones no vacunadas, lo que subraya la importancia de mantener una cobertura de vacunación alta y homogénea, una vigilancia sólida y una respuesta rápida a los brotes en toda la región.