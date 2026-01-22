México

“No queremos más Garcías Lunas”: Sheinbaum afirma cero impunidad para funcionarios coludidos con el crimen organizado

La presidenta aseguró que la medida será para todos los funcionarios ligados a delincuentes de cuello blanco o de crimen organizado

Sheinbaum afirmó que no habrá
Sheinbaum afirmó que no habrá impunidad para casos de corrupción y funcionarios ligados al crimen organizado. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en su gobierno habrá cero impunidad para todos los funcionarios federales que estén coludidos con el crimen organizado, para evitar que haya “más Garcías Lunas”, en alusión al exsecretario de Seguridad Ciudadana que fue sentenciado a 38 años de prisión en Estados Unidos por diversos delitos.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria aseveró que la medida aplica para los funcionarios que tengan vínculos con delincuentes tanto de cuello de blanco como de crimen organizado.

Sin embargo, precisó que para ello se debe denunciar e investigar el delito y en su caso, detener al funcionario en cuestión y que haya un juicio justo.

“Cero impunidad a la corrupción y cualquier colusión entre grupos delictivos y fuerzas de seguridad, no queremos más Garcías Lunas, eso no.

“¿Qué tiene que haber? La denuncia, la investigación y la detención en caso de que estén involucrados y su juicio justo evidentemente, pero cero tolerancia a un vínculo entre cualquier funcionario público y la delincuencia, cualquiera que esta sea, de cuello blanco o del crimen organizado“, dijo en su conferencia matutina desde Puebla de Zaragoza.

Claudia Sheinbaumcrimen organizadocorrupciónLa MañaneraPolítica Mexicana

