My Chemical Romance en México: así es el mapa actualizado para los conciertos en el Estadio GNP Seguros

La banda originaria de Nueva Jersey tiene programadas dos fechas en la Ciudad de México como parte de su gira “Long Live The Black Parade”

La banda originaria de Nueva Jersey tiene programadas dos fechas en la Ciudad de México como parte de su gira “Long Live The Black Parade”. - Diseño: Jovani Pérez / Infobae México

My Chemical Romance se presentará en la Ciudad de México los días 13 y 14 de febrero de 2026 como parte de la gira Long Live The Black Parade. No obstante, llamó la atención de los fans que el mapa ha sido actualizado para los conciertos en el Estadio GNP Seguros. La imagen modificada fue publicada recientemente en la página oficial de Ticketmaster, donde se eliminó la silueta de lo que parecía una posible pasarela frente al escenario, incluida en la versión original difundida durante el anuncio inicial del evento.

La versión original del mapa, difundida en mayo de 2025, mostraba una línea recta y un pequeño rectángulo frente al escenario, dentro de la zona General A. Esa figura, interpretada por muchos como una posible pasarela o “Escenario B”, había abierto la posibilidad de que My Chemical Romance repitiera el esquema empleado en sus presentaciones en EEUU durante 2025, donde la banda utilizó plataformas secundarias para dividir el show en dos partes y presentar temas específicos desde distintos puntos del recinto.

Mapa del Estadio GNP Seguros para el concierto de My Chemical Romance. (Captura de pantalla Ticketmaster mayo 2025)

Fue entonces que el 21 de enero de 2026, apenas días antes de los conciertos, Ticketmaster actualizó el plano. La nueva imagen ya no incluye la prolongación que sugería la existencia de una pasarela, pero mantiene el rectángulo frente al escenario principal en la zona General A. Las áreas General B, Zona GNP, Verde B, Naranja B, Verde C y Naranja C permanecen sin cambios respecto al primer mapa dado a conocer. Hasta el momento, ambos conciertos se reportan totalmente agotados.

La alteración del diseño ha generado debate entre seguidores de My Chemical Romance, quienes han compartido en redes sociales diferentes interpretaciones sobre el montaje final. Algunas voces sostienen que el espectáculo se realizará únicamente sobre el escenario principal, mientras que otros insisten en la posibilidad de que la banda aún utilice una estructura especial, aunque adaptada a las características del recinto en la Ciudad de México. Hasta el momento ni la boletera, ni la banda se han pronunciado al respecto.

Días antes de los shows el mapa del evento muestra una modificación. (Captura de pantalla Ticketmaster enero 2026)

El regreso de la agrupación estadounidense al país forma parte de su gira norteamericana Long Live The Black Parade, que incluye la interpretación íntegra de su emblemático álbum lanzado en 2006. Tras 16 años, el grupo vuelve a ofrecer a sus seguidores mexicanos la experiencia completa de The Black Parade, con temas como “Welcome to the Black Parade”, “I Don´t Love You", “Famous Last Words” y más.

Para estas fechas, el grupo sueco The Hives ha sido anunciado como encargado de abrir el espectáculo, aportando su reconocido estilo enérgico y una trayectoria consolidada en la escena del rock internacional.

