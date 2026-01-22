Igual que Lalo España, Gaby Platas se baja del reencuentro de Otro Rollo: “Una falta de respeto”

Gaby Platas denuncia irregularidades contractuales y logísticas en la organización de ‘Enrollados’, generando preocupación entre los espectadores

La gira ‘Enrollados’, planeada como el reencuentro en vivo de los históricos integrantes de ‘Otro Rollo’, se encuentra inmersa en un proceso de descarrilamiento público a raíz de la salida de dos de sus integrantes: Gaby Platas y Eduardo España.

Ambos actores han manifestado abiertamente las irregularidades contractuales y logísticas generadas por la organización, generando desilusión y preocupación entre los espectadores que esperaban el espectáculo, así como incertidumbre sobre el futuro inmediato de la producción y el reembolso de las entradas.

Un escenario inviable

Desde su comunicado, Gaby Platas enfatizó que la afectación no solo se limita al plano laboral, sino que también la alcanza como consumidora, ya que adquirió boletos para su propia familia.

En sus palabras, lamentó: “Lamento profundamente lo ocurrido”, y añadió que la confusión y falta de respuestas transforma el espectáculo en un entorno inviable para quien integra el elenco.

La postura de Platas se asienta en una cadena de hechos que se remonta a la ausencia de comunicación efectiva con los productores responsables del evento.

Según reportó la actriz, antes de sumarse a ‘Enrollados’ nunca había trabajado con el equipo organizador. A medida que avanzó el proceso, detectó diversas irregularidades, centradas principalmente en la nula interacción tanto con ella como con su agencia de representación.

Esta situación, según explicó, se hizo del conocimiento del resto del reparto. Uno de los puntos más conflictivos fue la presentación pública de nuevas fechas para las funciones, anunciadas para el 20 de enero, mientras que la información fue remitida al elenco apenas el día anterior, el 19 de enero, y con el agravante de que se comunicó falsamente el consentimiento de todos los participantes.

El público de ‘Enrollados’ enfrenta incertidumbre

Gaby Platas subrayó que hasta ese momento, no existía ningún tipo de aviso formal al público ni claridad sobre las políticas de reembolso, lo que calificó como una falta de respeto hacia quienes confiaron y adquirieron sus entradas.

Durante diciembre, Platas manifestó su disposición a reprogramar las presentaciones, pero, según indicó en su mensaje, su agencia nunca recibió una respuesta formal, el contrato perdió vigencia, y la producción acumuló otros incumplimientos.

Ante ese escenario, Platas optó inicialmente por no hacer declaraciones públicas, esperando una resolución; no obstante, el deterioro de las condiciones la llevó a romper el silencio.

La actriz insistió en que la falta de transparencia y la acumulación de retrasos hicieron imposible su continuación en el proyecto.

Gaby Platas revela que también perdió boletos familiares en el caos de ‘Enrollados’

La situación dentro de la gira ‘Enrollados’ se agrava con la salida de Eduardo España, quien también detalló las razones de su desvinculación a través de sus redes sociales.

En un comunicado reproducido por el propio actor, expuso que su contrato había expirado, revisión legal mediante, y que los cambios en la agenda imposibilitaban su participación, dado que los nuevos términos no coincidían con compromisos previos.

“Mi contrato está vencido y revisado por mi abogado y quiero comunicarles que por cuestiones de otros compromisos, al reprogramarse estas fechas, yo no podré formar parte de esa gira”, expresó España, despejando así las especulaciones sobre roces internos en el elenco.