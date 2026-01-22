México

Gertz Manero promete impulsar a estudiantes mexicanos en Reino Unido

Ratificación como embajador del país europeo podría llegar el 26 de enero

Este 22 de enero de 2026 el exfiscal Alejandro Gertz Manero compareció ante la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente, la cual avaló el dictamen para su nombramiento como embajador de Reino Unido, por lo que se turnó al pleno para su discusión y votación, la cual tendrá lugar el próximo 26 de enero.

Con ausencia del l PAN, PRI, y PT, el dictamen fue aprobado con un total de 10 a favor y 1 abstención, de ser ratificado la próxima semana, Gertz Manero sustituirá a Josefa González, quien estaría dejando el cargo en medio de señalamientos de acoso laboral.

Gertz Manero destacó como fundamental el impulso académico en el extranjero

Uno de los ejes calificados como fundamentales para el posible embajador de Reino Unido es el académico, pues la propuesta expuesta ante las y los legisladores apunta a que previo a la decisión del Senado de la República, ha estado trabajando de cerca con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), “uno de los factores más importantes de las relaciones entre México y la Gran Bretaña”.

Información en desarrollo...

