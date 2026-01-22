México

“¿Cuál sería el titular si se cae?”: esto dijo MrBeast antes de subir a un helicóptero con Eugenio Derbez en México

Los famosos visitaron un municipio del Estado de México

Guardar
(IG: @ederbez)
(IG: @ederbez)

Jimmy Donaldson, mejor conocido en redes sociales como MrBeast, se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales en México. Y es que fue captado en Almoloya de Alquisiras, Estado de México, junto a Eugenio Derbez.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de enero, según reportaron algunos habitantes e internautas a través de redes sociales.

Hasta el momento, se desconoce el motivo detrás de la sorpresiva visita de los famosos a la zona; sin embargo, se especula que habrían participado en la inauguración de un telebachillerato, pero ni ellos ni el gobierno del estado han confirmado esta información.

La comunidad de San Andrés Tepetitlán, ubicada en el municipio de Almoloya de Alquisiras, fue testigo del momento Crédito: TikTok/@diegogarciah29

MrBeast lanza ácido comentario antes de subir al helicóptero

Tras la controversia que se desató en redes sociales, Eugenio Derbez publicó un video en su cuenta de Instagram, donde mostró cómo inició su viaje en helicóptero con el famoso youtuber.

El material audiovisual comienza con ambos llegando a un helipuerto, ubicado en la cima de un edificio.

“Si este helicóptero se cae ¿Cuál sería el titular?“, preguntó el creador de contenido y el actor mexicano respondió: “Al menos me tocó con MrBeast”.

El youtuber visitó una escuela en el Estado de México junto a Eugenio Derbez | IG: @ederbez

“Daremos mucho de qué hablar”, concluyó youtuber.

Mexicanos felicitan a Eugenio Derbez por su colaboración

La publicación del actor mexicano se inundó con mensajes de cariño, reconocimiento y felicitaciones. Y es que su colaboración con el creador de contenido, considerado como el más famoso a nivel mundial, está causando sensación.

  • “Triunfando como siempre.”
  • "Crossovers que nadie se esperaba."
  • "De tanto apoyo que hubo en su video, va a colaborar con él de nuevo."
  • “Colaboraciones que nunca creí que llegarían.”

Cabe recordar que esta no es la primera vez que trabajan juntos, pues semanas antes el también comediante mexicano apareció en el programa del influencer: ‘Beast Games’.

MrBeast es visto junto a
MrBeast es visto junto a Eugenio Derbez en el EDOMEX: aterrizó en helicóptero y habría inaugurado un telebachiterato (Foto: RS)

Derbez volverá a ‘Shrek’

El actor confirmó su participación en Shrek 5, poniendo fin a meses de especulación sobre la continuidad de su trabajo como la voz en español de Burro, uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia.

La incertidumbre se originó por las condiciones que el actor mexicano estableció para regresar al doblaje, entre ellas, la posibilidad de adaptar el guion para el público latino. Tras un extenso proceso de negociaciones, la producción llegó a un acuerdo.

“Sí. Sí, de veritas, de veritas. Me hablaron, pero ya les dije que sí. Les puse como condición que me dejaran adaptar el libreto porque ya cambió toda la directiva, no es la de antes. Y los modismos. Ya me dijeron que sí. Entonces, sí voy a estar en la película”, declaró en un encuentro con medios.

El actor hizo un gran
El actor hizo un gran trabajo doblando a Burro, que fue uno de los personajes más queridos por el público de Latinoamérica. (Ilustración: Jovani Pérez / Infobae México)

El intérprete no ofreció más información sobre su participación, pero la confirmación generó una amplia reacción entre los seguidores latinoamericanos de la saga, quienes han resaltado la importancia de su trabajo en el doblaje para el éxito de la serie en la región.

Temas Relacionados

MrBeastEugenio DerbezEdoMexCDMXmexico-viralesaccidentes aéreosmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

OCESA descarta tarifas dinámicas en precios de boletos para BTS en México: “No cambiarán”

La empresa promotora confirmó que los costos de las entradas no sufrirán modificaciones, respondiendo así a la exigencia de transparencia

OCESA descarta tarifas dinámicas en

Beca Rita Cetina 2026: fechas de inscripción, montos y requisitos para el trámite en línea

El objetivo del programa es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que estos alumnos continúen sus estudios

Beca Rita Cetina 2026: fechas

Lucero evita recordar momentos negativos de su carrera, a 23 años del incidente con su guardaespaldas

La cantante hizo un balance personal de más de cuatro décadas de trabajo artístico, además habló de estabilidad y aprendizajes

Lucero evita recordar momentos negativos

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.1 en Tonalá

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Chiapas: se registra

Dólar inicia jornada del 22 de enero con caída frente al peso mexicano: así amaneció el tipo de cambio USD a MXN

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar inicia jornada del 22
MÁS NOTICIAS

NARCO

Usaba explosivos y tenía más

Usaba explosivos y tenía más de 10 órdenes de aprehensión: este es el perfil criminal de El Botox

Detienen en EEUU a “El Roque”, vinculado al Cártel de los Arellano Félix, por un asesinato ocurrido hace 21 años

Las dos formas en las que los jammers son utilizados para robar autos en México

Con mantas, La Mayiza anuncia alianza con Los Mezcales en Colima

EEUU ya tiene en custodia a su primer narcoterrorista mexicano: estos son los seis cargos que le imputan a ‘El Sagitario’

ENTRETENIMIENTO

OCESA descarta tarifas dinámicas en

OCESA descarta tarifas dinámicas en precios de boletos para BTS en México: “No cambiarán”

Lucero evita recordar momentos negativos de su carrera, a 23 años del incidente con su guardaespaldas

BTS en México: éste es el boleto más barato y el más caro en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Precios oficiales de BTS en México: consulta aquí el costo de los boletos para CDMX

‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro compite en nueve categorías de los Premios Oscar 2026: éstas son

DEPORTES

Memo Ochoa brilla con el

Memo Ochoa brilla con el AEL Limassol y avanza a la siguiente ronda de la Copa de Chipre

Xolos hace oficial la llegada del hijo del Loco Abreu

Shocker protagoniza incidente doméstico y termina lesionado en la CDMX

Producción donde aparece Checo Pérez es nominada a Mejor Película en los Oscar 2026

David Benavidez revela a qué peleador no enfrentaría en este momento: “Es una bestia”