México

Detienen a conductor de tractocamión con 12 toneladas de mercancía valuada en 3.5 millones de pesos

Los diversos paquetes habrían ingresado al país de manera ilegal

Guardar
Carlos Daniel "N" fue arrestado (Secretaría
Carlos Daniel "N" fue arrestado (Secretaría de Seguridad y Paz Guanajuato)

Un hombre que manejaba un tractocamión con toneladas de artículos del hogar fue detenido en Guanajuato debido a que llevaba un cargamento al parecer ilícito y de origen chino.

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó el 21 de enero que Carlos Daniel “N" fue detenido debido a que llevaba 12 toneladas de artículos para el hogar que habrían sido ingresadas de manera ilegal al país.

Un cargamento millonario

El arresto del sujeto de 27 años sucedió sobre la Carretera Federal 57 México–Piedras Negras, en el entronque al municipio de San Diego de la Unión en carriles con dirección a Guanajuato.

Fue en dicho lugar que agentes de seguridad vieron un tractocamión marca Peterbilt acoplado a un semirremolque tipo caja seca y de color blanco, la unidad cuenta con placas de Maine, Estados Unidos.

La unidad incautada (Secretaría de
La unidad incautada (Secretaría de Seguridad y Paz Guanajuato)

El reporte de la institución señala que el tractocamión llevaba mercancía proveniente de China y tendría un valor aproximado de 3.5 millones de pesos.

Como resultado de lo anterior, Carlos Daniel “N” fue asegurado junto con el vehículo y el cargamento de 12 toneladas. Tanto el individuo como los indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Guanajuato capital para que sea integrada la carpeta de investigación.

En las imágenes compartidas por las autoridades puede verse al sujeto asegurado luego de que los agentes revisaron el área de carga de la unidad. En las acciones participaron elementos de la Policía Estatal de Caminos (PEC).

“Aseguramos un tractocamión con 12 toneladas de artículos del hogar en San Diego de la Unión. La mercancía de origen chino, presuntamente ilegal, tiene un valor de 3.5 millones de pesos”, se puede leer en las redes sociales de la Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE)

Asegurados miles de pesos en cerveza

Por su parte, el pasado 8 de enero fue anunciada la incautación de un cargamento de cervezas cuyo valor supera los 400 mil pesos, los hechos sucedieron en Irapuato.

Agentes custodiando el vehículo (FSPE)
Agentes custodiando el vehículo (FSPE)

Elementos de seguridad hallaron un vehículo con caja seca y logotipos de una empresa cervecera, Al revisar con el Sistema Estatal C5i comprobaron que el vehículo contaba con un reporte de robo.

Finalmente, los agentes realizaron el aseguramiento de aproximadamente mil 100 cajas con la bebida alcohólica y en las que había 12 botellas “cuyo valor comercial estimado es de 440 mil pesos“.

Por dichas acciones no fueron reportadas personas detenidas y el material fue puesto a disposición de las autoridades para iniciar con las averiguaciones correspondientes.

A través de sus redes sociales las FSPE subrayaron la coordinación con la Guardia Nacional para el aseguramiento de las diversas cajas con la bebida embriagante.

Temas Relacionados

GuanajuatoFSPEmexico-noticias

Más Noticias

Cayeron Marina “N” y Dulce “N” tras dos operativos contra el narcomenudeo y la extorsión en CDMX

Autoridades capitalinas señalaron que las dos mujeres podrían pertenecer a una célula delictiva que opera en Iztapalapa y Tláhuac

Cayeron Marina “N” y Dulce

“La Oficina”, la célula que vendía drogas en ‘tiendas 24 hrs’ de Tijuana y que su líder fue enviado a EEUU

Un tercer paquete de 37 narcos fue entregado a las autoridades estadounidenses

“La Oficina”, la célula que

5 platillos mexicanos saludables que puedes incluir en un plan de alimentación para bajar de peso

Existen opciones tradicionales que llenan, nutren y se adaptan a planes de control de peso sin sacrificar el sabor

5 platillos mexicanos saludables que

Pensión IMSS 2026: ¿por qué los pensionados no recibirán su pago el próximo 1 de febrero?

El calendario emitido por el Instituto Mexicano de Seguridad Social confirma la fecha exacta de cada depósito para los adultos mayores y quienes se encuentren en este estatus

Pensión IMSS 2026: ¿por qué

¿Información sobre tu viaje? Checa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Revisa el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

¿Información sobre tu viaje? Checa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cayeron Marina “N” y Dulce

Cayeron Marina “N” y Dulce “N” tras dos operativos contra el narcomenudeo y la extorsión en CDMX

“La Oficina”, la célula que vendía drogas en ‘tiendas 24 hrs’ de Tijuana y que su líder fue enviado a EEUU

“Delta 1”, alto líder del CJNG, es acusado de distribuir fentanilo y metanfetamina en EEUU

EEUU busca a Roberto “Beto” Bazan-Salinas, del Cártel del Golfo, por trasiego de drogas

Artículo 19 denuncia agresión contra el periodista Ernesto Martínez por policías en Sinaloa, exige investigación

ENTRETENIMIENTO

“Viajes, experiencias y anécdotas”: Lucero

“Viajes, experiencias y anécdotas”: Lucero dará concierto en CDMX para celebrar 46 años de carrera

Fans mexicanas de Harry Styles dan su opinión de “Aperture” tras evento especial en CDMX

Autos y viajes: los lujos que presumía Nicholette, influencer secuestrada en Culiacán

Anahí y Poncho Herrera sorprenden al reparecer juntos con misterioso guiño a ‘Rebelde’

Yadhira Carrillo lleva días hospitalizada y Laura Flores revela su delicado estado de salud: “Pobrecita”

DEPORTES

Fórmula 1 estrena exhibición en

Fórmula 1 estrena exhibición en CDMX: cómo comprar boletos vivir la experiencia automovilística

Lesión de Henry Martín y Alejandro Zendejas: cuándo estarán listos para jugar con América

Raúl Jiménez podría volver a América, según reportes

CMLL y música: este es el cartel completo de los luchadores invitados al Vive Latino 2026

Julio César Chávez asegura que su hijo buscará pelear por un título mundial antes de pensar en el retiro