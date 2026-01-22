Detienen a conductor de tractocamión con 12 toneladas de mercancía valuada en 3.5 millones de pesos

Carlos Daniel "N" fue arrestado (Secretaría de Seguridad y Paz Guanajuato)

Un hombre que manejaba un tractocamión con toneladas de artículos del hogar fue detenido en Guanajuato debido a que llevaba un cargamento al parecer ilícito y de origen chino.

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó el 21 de enero que Carlos Daniel “N" fue detenido debido a que llevaba 12 toneladas de artículos para el hogar que habrían sido ingresadas de manera ilegal al país.

Un cargamento millonario

El arresto del sujeto de 27 años sucedió sobre la Carretera Federal 57 México–Piedras Negras, en el entronque al municipio de San Diego de la Unión en carriles con dirección a Guanajuato.

Fue en dicho lugar que agentes de seguridad vieron un tractocamión marca Peterbilt acoplado a un semirremolque tipo caja seca y de color blanco, la unidad cuenta con placas de Maine, Estados Unidos.

La unidad incautada (Secretaría de Seguridad y Paz Guanajuato)

El reporte de la institución señala que el tractocamión llevaba mercancía proveniente de China y tendría un valor aproximado de 3.5 millones de pesos.

Como resultado de lo anterior, Carlos Daniel “N” fue asegurado junto con el vehículo y el cargamento de 12 toneladas. Tanto el individuo como los indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Guanajuato capital para que sea integrada la carpeta de investigación.

En las imágenes compartidas por las autoridades puede verse al sujeto asegurado luego de que los agentes revisaron el área de carga de la unidad. En las acciones participaron elementos de la Policía Estatal de Caminos (PEC).

“Aseguramos un tractocamión con 12 toneladas de artículos del hogar en San Diego de la Unión. La mercancía de origen chino, presuntamente ilegal, tiene un valor de 3.5 millones de pesos”, se puede leer en las redes sociales de la Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE)

Asegurados miles de pesos en cerveza

Por su parte, el pasado 8 de enero fue anunciada la incautación de un cargamento de cervezas cuyo valor supera los 400 mil pesos, los hechos sucedieron en Irapuato.

Agentes custodiando el vehículo (FSPE)

Elementos de seguridad hallaron un vehículo con caja seca y logotipos de una empresa cervecera, Al revisar con el Sistema Estatal C5i comprobaron que el vehículo contaba con un reporte de robo.

Finalmente, los agentes realizaron el aseguramiento de aproximadamente mil 100 cajas con la bebida alcohólica y en las que había 12 botellas “cuyo valor comercial estimado es de 440 mil pesos“.

Por dichas acciones no fueron reportadas personas detenidas y el material fue puesto a disposición de las autoridades para iniciar con las averiguaciones correspondientes.

A través de sus redes sociales las FSPE subrayaron la coordinación con la Guardia Nacional para el aseguramiento de las diversas cajas con la bebida embriagante.