Hechos violentos en Celaya, Guanajuato, dejan dos muertos y un herido

Dos personas asesinadas y una herida es el saldo de dos hechos violentos ocurridos el sábado 11 en Celaya, Guanajuato. (Policía Municipal de Celaya)

En Celaya, municipio del estado de Guanajuato, dos hechos violentos registrados el pasado sábado 11 dejaron como saldo dos personas asesinadas y una más herida por arma de fuego, según reportó El Sol del Bajío. Ambos sucesos se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El primer caso ocurrió en la comunidad El Cuije, donde vecinos localizaron el cuerpo de un hombre en un campo de siembra, cerca del camino a La Luz.

La víctima, sin identificar hasta el momento, vestía pantalón de mezclilla, camisa negra y tenis negros. De acuerdo con información de El Sol del Bajío, el hallazgo fue reportado a las autoridades cerca de las 19:00, tras observar el cuerpo boca abajo y con impactos de bala en la cabeza.

La víctima hallada en El Cuije presentaba impactos de bala en la cabeza y aún no ha sido identificada por las autoridades. (Facebook/Seguridad Celaya)

Qué fue lo que ocurrió en Celaya, Guanajuato

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional acudieron al sitio y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. El lugar fue acordonado y se notificó a la FGE, que desplegó a peritos y agentes de la Agencia de Investigación Criminal para recabar indicios.

Se localizaron casquillos percutidos en la escena, los cuales fueron asegurados para la investigación correspondiente. Según el mismo medio, la víctima fue trasladada a Guanajuato capital mientras continúan las pesquisas para establecer su identidad y el móvil del homicidio.

El segundo hecho se registró en la colonia Viñas de la Herradura, donde un ataque armado dentro de un domicilio dejó un hombre muerto y otro lesionado. El Sol del Bajío detalló que, poco antes del mediodía, vecinos reportaron disparos y personas heridas en la calle Acelga. Al llegar, paramédicos confirmaron el fallecimiento de una de las víctimas y trasladaron a la otra a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional acordonaron la escena y notificaron a la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones. (Foto AP/Fernando Llano, Archivo)

La respuesta de las unidades de Seguridad Pública Municipal y los servicios de emergencia fue inmediata. Posteriormente, agentes de la FGE recabaron evidencia y comenzaron la investigación. Testigos señalaron que el ataque fue perpetrado por hombres a bordo de una motocicleta, aunque todavía no se ha confirmado la identidad de los agresores ni de las víctimas. El Sol del Bajío señaló que la mecánica y el móvil del ataque serán determinados por la autoridad correspondiente.

En ambos casos, la FGE mantiene abiertas las carpetas de investigación, mientras equipos de criminalística y agentes ministeriales buscan esclarecer las circunstancias y dar con los responsables de los hechos.