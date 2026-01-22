Angie Taddei, integrante de JNS, habría hecho desafortunado comentario sobre el físico de las nuevas Jeans

El periodista Gabriel Cuevas revela que la reacción de Taddei fue considerada inapropiada por calificar de feas a las nuevas integrantes (IG)

El lanzamiento de Jeans Nueva Generación, avalado por la familia Sirvent, ha avivado una polémica respecto a la representación y la imagen del grupo pop mexicano, tras la filtración de comentarios atribuidos a una de las integrantes originales.

De acuerdo con el periodista Gabriel Cuevas, la controversia surgió cuando la nueva formación —conformada por Alo, Ferchi, Any y Coni— debutó en la portada de la revista Mimosa, lo que motivó críticas internas sobre la imagen física de las nuevas artistas.

Un comentario fuera de lugar de JNS a Jeans NG

En su canal de YouTube, Cuevas relató un episodio durante el cumpleaños de Alan Duarte, director de la revista Mimosa. Según su testimonio, Duarte le compartió que una de las exintegrantes de Jeans, ahora JNS, reaccionó negativamente al ver la portada con las nuevas integrantes y expresó:

“¿Por qué pusiste en tu portada a esas niñas feas?”. El periodista aseguró haber leído personalmente el mensaje, que calificó de inapropiado y sorprendente.

El debut de Alo, Ferchi, Any y Coni en Jeans Nueva Generación emociona a los fans de siempre (IG)

“Me enteré que una de las integrantes de JNS le escribió al director de la revista cuando vio el contenido (…) es la primera portada que hacen estas niñas, respaldadas por la familia Sirvent. Aayer que estaba con Alan, me dice: ‘te quiero comentar algo, es que fíjate que me escribió una de las integrantes de JNS, de las que fueron Jeans y pues resulta y resalta que no les gustó la portada".

El grupo fue portada de la revista Mimosa. Crédito: YouTube

Una integrante original de Jeans y su supuesto comentario

Cuevas identificó a Angie Taddei como la autora del mensaje, que, según explicó, sería la responsable de afirmar que las nuevas integrantes no son agraciadas y que no cumplen con estándares hegemónicos.

“¿Fue un comentario de mal gusto, de ardidez? Angie Taddei es la persona que supuestamente le escribe al director de la revista Mimosa y le dice que las niñas están muy feas, que no son niñas hegemónicas (…) ella le escribió al director de la revista”, mencionó el exreportero de ‘Venga la Alegría’.

Anteriormente, Angie Taddei, de JNS, expresó respeto por el nuevo proyecto de Paty Sirvent pero marcó límites legales sobre el nombre del grupo (IG)

El propio Duarte solicitó al periodista que se hicieran públicos estos mensajes, de acuerdo con lo relatado por Cuevas. Para el exreportero de Venga la Alegría, sorprende “que de verdad, les dijo que eran feas estas niñas, que para ser las nuevas Jeans, no representaban lo que eran las antiguas Jeans”.

Este comentario ha alimentado la controversia en redes sociales y entre la base de aficionados del grupo.

Las nuevas Jeans en medio de la disputa legal de JNS

La presentación oficial de la nueva generación de Jeans ocurrió el 17 de octubre, momento en que Paty Sirvent, titular legal del nombre ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), anunció tanto a las integrantes como el lanzamiento de su primer sencillo: ‘¡Baila Jeans!’.

El regreso de Jeans genera entusiasmo entre sus seguidores y revive la nostalgia de los años 90 (IG)

Sirvent había informado previamente sobre este proyecto a través de redes sociales el 8 de octubre. La reacción del público y de la prensa fue heterogénea, no solo por el relevo generacional del grupo sino también por el trasfondo legal y mediático que enfrenta Paty Sirvent con exintegrantes como Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López, actuales miembros de JNS.

El conflicto legal entre Alejandro Sirvent, Bobo Producciones y las exintegrantes Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López derivó en la creación de JNS

Desde el encuentro de Jeans en 2015, Paty Sirvent decide no sumarse y mantiene un proyecto solista infantil como Patylú. Las negociaciones entre Bobo Producciones, agencia de representación de JNS, y Alejandro Sirvent, papá de Paty, quien posee los derechos del nombre, no tuvieron éxito, lo que obligó a las demás integrantes a continuar bajo la denominación JNS tras un periodo breve de uso con licencia del nombre original.