México

Yadhira Carrilo lleva días hospitalizada y Laura Flores revela su delicado estado de salud: “Pobrecita”

La también actriz y amiga cercana desmintió versiones previas sobre una infección de Covid-19 y reveló detalles sobre el delicado diagnóstico que mantiene a Yadhira Carrillo internada

Guardar
Yadhira Carrillo enfrenta una hospitalización
Yadhira Carrillo enfrenta una hospitalización en Ciudad de México por un severo caso de influenza, según confirmaron fuentes cercanas (Fotografía: Captura de pantalla ventaneando)

La hospitalización de Yadhira Carrillo ha generado inquietud entre colegas y seguidores, luego de que se confirmara que la actriz, quien recientemente terminó su participación en Los Hilos del Pasado, enfrenta un complicado cuadro de influenza que motivó su ingreso a un centro médico.

El diagnóstico fue revelado por Laura Flores, cercana a Carrillo, tras desestimar la versión previa del productor José Alberto Castro, quien había atribuido su ausencia a un contagio de covid-19.

Según declaraciones de Flores a la reportera Berenice Ortiz, transmitidas el 21 de enero, el estado de salud de Carrillo es delicado y exige atención constante.

En la misma entrevista, Laura Flores resaltó la gravedad de la situación: “Pobrecita, le dio influenza, está hospitalizada. Hoy me escribió y me dijo que estaba ingresando al hospital. Sí está delicado”, expresó, subrayando la preocupación en su entorno.

Laura Flores desmintió que Yadhira
Laura Flores desmintió que Yadhira Carrillo se ausentara por covid-19 y afirmó que su amiga fue hospitalizada por complicaciones derivadas de la influenza (Sale el Sol / YouTube)

Yadhira no asisitó a ver el final de su telenovela

Esta información se suma a la confirmación de que la actriz no pudo asistir al evento del elenco el 16 de enero en la Ciudad de México para la proyección final de la telenovela, debido a las complicaciones de salud que atraviesa.

Flores precisó que la hospitalización de Carrillo no fue una medida de precaución, sino una necesidad ante la evolución del cuadro clínico. Además, recalcó que no presentó un cuadro leve, como se llegó a especular, sino que su estado requirió atención médica especializada, según explicó a los medios durante su encuentro con la prensa.

La propia experiencia de Laura Flores con la influenza aporta perspectiva al caso. Flores relató que, tanto ella como su hijo, contrajeron la enfermedad después de regresar a Estados Unidos tras sus vacaciones de diciembre.

El evento final de la
El evento final de la telenovela 'Los Hilos del Pasado' contó con la ausencia de Yadhira Carrillo debido a su ingreso hospitalario (Cuartoscuro/ Andrea Murcia Monsivais)

La experiencia de Laura Flores con la influenza

Mientras Flores, vacunada contra la influenza, tuvo síntomas leves, su hijo padeció un episodio más fuerte por no haberse vacunado. “Primero le dio a mi hijo, bajándonos del barco en Año Nuevo, le dio a mi hijo y me la pegó. Pero a él le dio muy duro porque mi hijo no se vacunó, no quiso vacunarse”, explicó la actriz, evidenciando la diferencia en la respuesta al contagio.

A través de su cuenta de Instagram, Carrillo ha compartido imágenes que recogen las muestras de apoyo recibidas de sus seguidores durante estos días en el hospital, reflejando el respaldo que mantiene a pesar de la distancia.

Una amistad en medio de la ruptura

Más allá del contexto médico, Laura Flores abordó la relación personal que la une con la actriz. Su vínculo nació durante el rodaje de Los Hilos del Pasado, en el que ambas atravesaban momentos difíciles en el plano sentimental: la separación de Carrillo y Juan Collado, y la ruptura mediática de Flores con Eduardo Salazar.

A través de Instagram, Yadhira
A través de Instagram, Yadhira Carrillo compartió los mensajes de apoyo recibidos por parte de sus seguidores durante su recuperación en el hospital (IG)

“Me hice muy, muy buena amiga de Yadhira, es una tipaza, conmigo ha sido siempre muy benévola y las dos compartimos ciertas cosas que nos han dolido a las dos y nos hemos abrazado la una a la otra”, señaló Flores, resaltando la solidaridad entre ambas.

Flores evitó pronunciarse sobre la vida personal de Carrillo tras la ruptura con Collado, prefiriendo mantener la discreción: “Yo no puedo hablar de eso, te soy muy honesta, yo soy muy respetuosa de la vida personal de cada quien... solamente te puedo decir que quiero mucho a Yadhira y que se merece lo mejor”, expresó.

Temas Relacionados

Yadhira CarrilloLaura FloresLos hilos del pasadomexico-entretenimiento

Más Noticias

Destruyó el ecosistema y terminó en la FGR: la historia del conductor detenido tras pasearse en su Rzr por el Nevado de Toluca

Según datos oficiales, esta es la primera vez que la oficina de Profepa Edomex en coordinación con la otras autoridades realizan una puesta a disposición por transitar en esa zona

Destruyó el ecosistema y terminó

Gertz Manero comparecerá ante el Senado: en esta fecha se espera su ratificación como embajador en Reino Unido

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el nuevo cargo que ocupará el exfiscal tras su salida de la FGR en 2025

Gertz Manero comparecerá ante el

Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad: ¿qué beneficiarios reciben su apoyo los días jueves 22 y viernes 23 de enero?

La Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad inició su calendario de pagos de enero con depósitos directos y montos actualizados

Pensión del Bienestar para Personas

Las mejores películas de Netflix en México para ver hoy mismo

Con estas historias, Netflix espera mantener su cuota de mercado

Las mejores películas de Netflix

Por qué el pilates es uno de los mejores ejercicios para bajar de peso, ganar masa muscular y prevenir enfermedades

Con una práctica adaptable, el bienestar integral y la prevención de molestias cotidianas están al alcance de todos quienes buscan cambios reales

Por qué el pilates es
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU busca a Roberto “Beto”

EEUU busca a Roberto “Beto” Bazan-Salinas, del Cártel del Golfo, por trasiego de drogas

Artículo 19 denuncia agresión contra el periodista Ernesto Martínez por policías en Sinaloa, exige investigación

Autoridades montan operativo para buscar a la Nicholette, asegura gobernador de Sinaloa

El paso a paso del secuestro de ‘La Nicholette’ en Culiacán: con auto robado y ponchallantas

Departamento de Justicia de EEUU celebra entrega de 37 narcos: “Logro histórico de Trump”

ENTRETENIMIENTO

Las mejores películas de Netflix

Las mejores películas de Netflix en México para ver hoy mismo

¿Qué ver en Prime Video? Estas son las películas top en México

Brenda Bezares recibe halagos de sus compañeras en ¿Apostarías por mí? tras mostrarse sin maquillaje

La polémica práctica de Brenda Bezares que le aconsejó Sebastián Ligarde: “El primer chorrito”

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 21 de enero

DEPORTES

Raúl Jiménez podría volver a

Raúl Jiménez podría volver a América, según reportes

CMLL y música: este es el cartel completo de los luchadores invitados al Vive Latino 2026

Julio César Chávez asegura que su hijo buscará pelear por un título mundial antes de pensar en el retiro

Alan Pulido aparecería como opción de Rayados ante la posible baja de Berterame

Cómo le fue a los mexicanos en la jornada del Australian Open 2026 este 20 de marzo