Yadhira Carrilo lleva días hospitalizada y Laura Flores revela su delicado estado de salud: “Pobrecita”

Yadhira Carrillo enfrenta una hospitalización en Ciudad de México por un severo caso de influenza, según confirmaron fuentes cercanas (Fotografía: Captura de pantalla ventaneando)

La hospitalización de Yadhira Carrillo ha generado inquietud entre colegas y seguidores, luego de que se confirmara que la actriz, quien recientemente terminó su participación en Los Hilos del Pasado, enfrenta un complicado cuadro de influenza que motivó su ingreso a un centro médico.

El diagnóstico fue revelado por Laura Flores, cercana a Carrillo, tras desestimar la versión previa del productor José Alberto Castro, quien había atribuido su ausencia a un contagio de covid-19.

Según declaraciones de Flores a la reportera Berenice Ortiz, transmitidas el 21 de enero, el estado de salud de Carrillo es delicado y exige atención constante.

En la misma entrevista, Laura Flores resaltó la gravedad de la situación: “Pobrecita, le dio influenza, está hospitalizada. Hoy me escribió y me dijo que estaba ingresando al hospital. Sí está delicado”, expresó, subrayando la preocupación en su entorno.

Laura Flores desmintió que Yadhira Carrillo se ausentara por covid-19 y afirmó que su amiga fue hospitalizada por complicaciones derivadas de la influenza (Sale el Sol / YouTube)

Yadhira no asisitó a ver el final de su telenovela

Esta información se suma a la confirmación de que la actriz no pudo asistir al evento del elenco el 16 de enero en la Ciudad de México para la proyección final de la telenovela, debido a las complicaciones de salud que atraviesa.

Flores precisó que la hospitalización de Carrillo no fue una medida de precaución, sino una necesidad ante la evolución del cuadro clínico. Además, recalcó que no presentó un cuadro leve, como se llegó a especular, sino que su estado requirió atención médica especializada, según explicó a los medios durante su encuentro con la prensa.

La propia experiencia de Laura Flores con la influenza aporta perspectiva al caso. Flores relató que, tanto ella como su hijo, contrajeron la enfermedad después de regresar a Estados Unidos tras sus vacaciones de diciembre.

El evento final de la telenovela 'Los Hilos del Pasado' contó con la ausencia de Yadhira Carrillo debido a su ingreso hospitalario (Cuartoscuro/ Andrea Murcia Monsivais)

La experiencia de Laura Flores con la influenza

Mientras Flores, vacunada contra la influenza, tuvo síntomas leves, su hijo padeció un episodio más fuerte por no haberse vacunado. “Primero le dio a mi hijo, bajándonos del barco en Año Nuevo, le dio a mi hijo y me la pegó. Pero a él le dio muy duro porque mi hijo no se vacunó, no quiso vacunarse”, explicó la actriz, evidenciando la diferencia en la respuesta al contagio.

A través de su cuenta de Instagram, Carrillo ha compartido imágenes que recogen las muestras de apoyo recibidas de sus seguidores durante estos días en el hospital, reflejando el respaldo que mantiene a pesar de la distancia.

Una amistad en medio de la ruptura

Más allá del contexto médico, Laura Flores abordó la relación personal que la une con la actriz. Su vínculo nació durante el rodaje de Los Hilos del Pasado, en el que ambas atravesaban momentos difíciles en el plano sentimental: la separación de Carrillo y Juan Collado, y la ruptura mediática de Flores con Eduardo Salazar.

A través de Instagram, Yadhira Carrillo compartió los mensajes de apoyo recibidos por parte de sus seguidores durante su recuperación en el hospital (IG)

“Me hice muy, muy buena amiga de Yadhira, es una tipaza, conmigo ha sido siempre muy benévola y las dos compartimos ciertas cosas que nos han dolido a las dos y nos hemos abrazado la una a la otra”, señaló Flores, resaltando la solidaridad entre ambas.

Flores evitó pronunciarse sobre la vida personal de Carrillo tras la ruptura con Collado, prefiriendo mantener la discreción: “Yo no puedo hablar de eso, te soy muy honesta, yo soy muy respetuosa de la vida personal de cada quien... solamente te puedo decir que quiero mucho a Yadhira y que se merece lo mejor”, expresó.