Luisa María Alcalde acusa persecución del gobierno de Coahuila a exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores

Luisa Alcalde acusó al gobierno de Manolo Jímenez en el caso de Tania Flores, exalcaldesa en Múzquiz

Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena, denunció en Monclova una supuesta persecución política orquestada por el Gobierno de Coahuila contra la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, quien enfrenta un proceso judicial por presunta asignación irregular de contratos públicos.

La morenista destacó que la fiscalía estatal selecciona a quién investiga en función de intereses políticos y no con base en criterios de justicia. El caso ha generado debate político sobre el uso de las instituciones en la entidad y la equidad en la aplicación de la ley.

Acusan de ejercicio abusivo de funciones a Tania Flores

La exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, enfrenta cargos por el delito de ejercicio abusivo de funciones debido a la presunta asignación ilegal de un contrato de obra pública valorado en aproximadamente 280 millones de pesos, según información que la propia Flores hizo pública y que fue confirmada por autoridades estatales.

El proceso inició luego de que Flores no acudió a una citación de la fiscalía en julio de 2025 y posteriormente fue trasladada desde Sabinas hasta un juzgado en Saltillo el martes 16 de diciembre de 2025, donde compareció en una audiencia inicial que se realizó de manera privada y se extendió por más de cuatro horas.

Las autoridades aclararon que la acción no constituyó una detención, sino que respondía a una orden de comparecencia obligatoria. La investigación también involucra a Víctor “N”, ex tesorero municipal, quien ya fue vinculado a proceso y enfrenta medidas cautelares más estrictas.

Luisa María Alcalde acusó persecución del gobierno de Manolo Jiménez en el caso de Tania Flores. (Fotos: redes sociales)

Acusaciones de selección política en Coahuila

Durante su visita a Monclova, Luisa María Alcalde cuestionó públicamente los criterios de la Fiscalía de Coahuila al abrir investigaciones contra exfuncionarios.

Alcalde señaló que el gobierno estatal, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, utiliza la fiscalía para seleccionar a sus adversarios políticos y abrirles procedimientos judiciales, mientras que otros casos, como el del presidente municipal de Torreón, con cuentas pendientes por varios millones de pesos, no son investigados.

“Lo que sí suena, por decir lo menos, curioso es que el Gobierno del Estado elige a quién investiga y a quién no”, declaró Alcalde. Dijo que no puede haber impunidad en ningún caso y que todo funcionario debe aclarar sus cuentas, pero advirtió que “no puede haber selección simplemente porque se trata de gente de otras fuerzas políticas. Eso no es justicia”.

Morena acusa persecución política en Coahuila

Luisa María Alcalde acusó persecución política contra Tania Flores Guerra en declaraciones recogidas durante una rueda de prensa en Monclova .

La Fiscalía de Coahuila investiga a la exalcaldesa por la presunta asignación irregular de un contrato por 280 millones de pesos .

Flores compareció ante un juzgado en Saltillo tras no acudir a una citación previa, mientras su ex tesorero enfrenta medidas cautelares más severas.

Alcalde cuestionó la falta de investigaciones contra otros funcionarios, como el presidente municipal de Torreón , quien, según sus palabras, también tiene cuentas pendientes.

El caso ha encendido la discusión sobre la imparcialidad y el uso político de la procuración de justicia en Coahuila.

El proceso judicial contra la exalcaldesa de Múzquiz y las declaraciones de Luisa María Alcalde intensificaron el debate sobre la presunta instrumentalización de la justicia en Coahuila.