México

MrBeast es visto junto a Eugenio Derbez en el EDOMEX: aterrizó en helicóptero y habría inaugurado un telebachiterato

La comunidad de San Andrés Tepetitlán, ubicada en el municipio de Almoloya de Alquisiras, fue testigo del momento

Guardar
MrBeast es visto junto a
MrBeast es visto junto a Eugenio Derbez en el EDOMEX: aterrizó en helicóptero y habría inaugurado un telebachiterato (Foto: RS)

La comunidad de San Andrés Tepetitlán, ubicada en el municipio de Almoloya de Alquisiras en el Estado de México, presenció el 20 de enero de 2026 un hecho poco común: el youtuber estadounidense MrBeast (Jimmy Donaldson) y el actor mexicano Eugenio Derbez arribaron en helicóptero, generando un ambiente de expectativa y asombro entre los habitantes.

El acontecimiento, según reportes en redes sociales y algunos medios locales del EDOMEX, provocó una movilización sin precedentes en redes sociales y en medios locales, que rápidamente difundieron imágenes y videos del suceso.

Un aterrizaje que captó todas las miradas: MrBeast llegó a México

La tarde del martes, el arribo de la aeronave en una zona abierta de la comunidad reunió a decenas de curiosos, entre ellos familias enteras. Niños, adolescentes y adultos se acercaron con celulares en mano para documentar el momento y tomarse fotografías con los visitantes. 

Tanto Donaldson como Derbez descendieron del helicóptero y saludaron a algunos vecinos, quienes compartieron su experiencia en distintas plataformas digitales.

La noticia no tardó en viralizarse. Cuentas regionales y nacionales multiplicaron la difusión del aterrizaje, destacando la sorpresa que causó entre los residentes ver a dos figuras internacionales en una localidad de menos de 5.000 habitantes.

El motivo de la visita: Telebachillerato y grabación de contenido

Aunque no existió confirmación oficial de las autoridades municipales sobre el motivo específico del viaje, internautas relataron que MrBeast y Eugenio Derbez habrían acudido para inaugurar un telebachillerato en la comunidad. Este dato, obtenido de testimonios de residentes, no ha sido refrendado por comunicados gubernamentales.

Esta visita forma parte de una serie de actividades de MrBeast en México, quien en meses previos recorrió zonas arqueológicas de Campeche y Yucatán para grabar videos de entretenimiento. La presencia de Derbez en el evento se relaciona con la reciente colaboración entre ambos en un video especial de retos que se estrenó a principios de enero, con la participación de 30 celebridades internacionales para promover la segunda temporada de Beast Games.

De Diplo a Eugenio Derbez:
De Diplo a Eugenio Derbez: las 30 celebridades que competirán en un nuevo video de MrBeast (Instagram)

Euforia digital: mexicanos reacciona a visita de MrBeast en el EDOMEX

Las imágenes del helicóptero y los protagonistas rodeados de habitantes circularon rápidamente en redes sociales, donde usuarios compartieron sus opiniones y teorías sobre el motivo del encuentro. El fenómeno se reflejó en la tendencia de hashtags asociados con MrBeast y Derbez, quienes suman millones de seguidores en plataformas digitales.

La movilización digital superó el alcance habitual de las noticias locales. “Nunca había visto a tanta gente reunida por un evento así”, expresó un habitante de San Andrés Tepetitlán en declaraciones recogidas por el medio.

¿Quién es MrBeast?

MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, cuenta con más de 462 millones de suscriptores en YouTube y es conocido por organizar retos de alto presupuesto y campañas filantrópicas como Team Trees y Team Seas, que han reunido fondos millonarios para causas ambientales.

Por su parte, Eugenio Derbez es una de las figuras más reconocidas del entretenimiento mexicano, con una trayectoria que abarca televisión y cine tanto en México como en el extranjero. Entre sus proyectos recientes destaca su participación como la voz de Burro en la próxima entrega de Shrek 5.

Temas Relacionados

MrBeastEugenio DerbezEDOMEXmexico-entretenimiento

Más Noticias

Popocatépetl registró 12 emisiones este 21 de enero

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, la actividad del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl registró 12 emisiones este

“Los realities son falsos”: Mauricio Ochmann al ser cuestionado sobre su participación con los Derbez

Durante una entrevista televisiva, el actor habló sin filtros sobre su experiencia personal y marcó distancia entre el espectáculo y su vida privada

“Los realities son falsos”: Mauricio

Atacan a dos hermanas en Mexicali, Baja California: una muere y otra resultó herida

Tras el despliegue operativo, las autoridades encontraron casquillos percutidos de un arma de alto calibre

Atacan a dos hermanas en

“La cultura no se construye con sangre”: Kate del Castillo solicita cancelar corridas de toro a la presidenta municipal de Guadalajara

La prohibición de corridas de toros en la Ciudad de México en 2025 marca un antecedente importante en la protección del bienestar animal en el país

“La cultura no se construye

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 21 de enero: cerrada la circulación en Av. Dr. Río de la Loza

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan a dos hermanas en

Atacan a dos hermanas en Mexicali, Baja California: una muere y otra resultó herida

El embajador Ronald Johnson resalta “la voluntad compartida” de México y EEUU para entregar a “narcoterroristas”

Fiscalía de Oaxaca confirma detención de siete policías presuntamente involucrados en homicido de un menor de edad

Vinculan a exesposo de la gobernadora Marina del Pilar con Los Rusos, facción del Cártel de Sinaloa

Conoció al Mochaorejas y el abismo le devolvió la mirada: la periodista que entrevistó al secuestrador más temido de México

ENTRETENIMIENTO

“La cultura no se construye

“La cultura no se construye con sangre”: Kate del Castillo solicita cancelar corridas de toro a la presidenta municipal de Guadalajara

¿Luis Carlos Origel entrará a Hoy tras destapar su romance con Andrea Legarreta? Esto dijo la productora

Esteban Macías explota ante críticas por su nueva apariencia: “Al único que le doy gusto es a mí”

¿Quién escribió una canción para la película de Juanpa Zurita con Ludwika Paleta?

Harry Styles presenta en CDMX el lanzamiento exclusivo de “Aperture”; conoce la ubicación para disfrutar de la nueva canción

DEPORTES

Aitana Bonmatí no descarta jugar

Aitana Bonmatí no descarta jugar en la Liga MX: “Es un futbol que está creciendo”

Celta de Vigo vs Lille: cuándo y dónde ver en México

Este es el otro ex de Cruz Azul que está cerca de llegar a Boca Juniors

José Ramón Fernández se burla y llama “asqueroso” al americanismo tras la polémica del penalti no marcado ante Pachuca

Roma vs Stuttgart: cuándo y dónde ver el juego de la Europa League en México