MrBeast es visto junto a Eugenio Derbez en el EDOMEX: aterrizó en helicóptero y habría inaugurado un telebachiterato (Foto: RS)

La comunidad de San Andrés Tepetitlán, ubicada en el municipio de Almoloya de Alquisiras en el Estado de México, presenció el 20 de enero de 2026 un hecho poco común: el youtuber estadounidense MrBeast (Jimmy Donaldson) y el actor mexicano Eugenio Derbez arribaron en helicóptero, generando un ambiente de expectativa y asombro entre los habitantes.

El acontecimiento, según reportes en redes sociales y algunos medios locales del EDOMEX, provocó una movilización sin precedentes en redes sociales y en medios locales, que rápidamente difundieron imágenes y videos del suceso.

Un aterrizaje que captó todas las miradas: MrBeast llegó a México

La tarde del martes, el arribo de la aeronave en una zona abierta de la comunidad reunió a decenas de curiosos, entre ellos familias enteras. Niños, adolescentes y adultos se acercaron con celulares en mano para documentar el momento y tomarse fotografías con los visitantes.

Tanto Donaldson como Derbez descendieron del helicóptero y saludaron a algunos vecinos, quienes compartieron su experiencia en distintas plataformas digitales.

La noticia no tardó en viralizarse. Cuentas regionales y nacionales multiplicaron la difusión del aterrizaje, destacando la sorpresa que causó entre los residentes ver a dos figuras internacionales en una localidad de menos de 5.000 habitantes.

El motivo de la visita: Telebachillerato y grabación de contenido

Aunque no existió confirmación oficial de las autoridades municipales sobre el motivo específico del viaje, internautas relataron que MrBeast y Eugenio Derbez habrían acudido para inaugurar un telebachillerato en la comunidad. Este dato, obtenido de testimonios de residentes, no ha sido refrendado por comunicados gubernamentales.

Esta visita forma parte de una serie de actividades de MrBeast en México, quien en meses previos recorrió zonas arqueológicas de Campeche y Yucatán para grabar videos de entretenimiento. La presencia de Derbez en el evento se relaciona con la reciente colaboración entre ambos en un video especial de retos que se estrenó a principios de enero, con la participación de 30 celebridades internacionales para promover la segunda temporada de Beast Games.

De Diplo a Eugenio Derbez: las 30 celebridades que competirán en un nuevo video de MrBeast (Instagram)

Euforia digital: mexicanos reacciona a visita de MrBeast en el EDOMEX

Las imágenes del helicóptero y los protagonistas rodeados de habitantes circularon rápidamente en redes sociales, donde usuarios compartieron sus opiniones y teorías sobre el motivo del encuentro. El fenómeno se reflejó en la tendencia de hashtags asociados con MrBeast y Derbez, quienes suman millones de seguidores en plataformas digitales.

La movilización digital superó el alcance habitual de las noticias locales. “Nunca había visto a tanta gente reunida por un evento así”, expresó un habitante de San Andrés Tepetitlán en declaraciones recogidas por el medio.

¿Quién es MrBeast?

MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, cuenta con más de 462 millones de suscriptores en YouTube y es conocido por organizar retos de alto presupuesto y campañas filantrópicas como Team Trees y Team Seas, que han reunido fondos millonarios para causas ambientales.

Por su parte, Eugenio Derbez es una de las figuras más reconocidas del entretenimiento mexicano, con una trayectoria que abarca televisión y cine tanto en México como en el extranjero. Entre sus proyectos recientes destaca su participación como la voz de Burro en la próxima entrega de Shrek 5.