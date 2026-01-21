Martha Higareda cuenta una experiencia espiritual que vivió cuando se debatió entre la vida y la muerte

(YT: De Todo Un Mucho)

Martha Higareda narró una experiencia espiritual que vivió cuando estuvo en riesgo de morir.

Los hechos ocurrieron en octubre 2025, días después del nacimiento de las gemelas que la artista mexicana tuvo con su esposo, Lewis Howes.

Martha Higareda narró cómo fueron sus primeros días en casa con sus gemelas | YT: De todo un mucho

Martha Higareda se quiebra tras revelar que estuvo a punto de morir

De acuerdo con la información que compartió la también conductora en su podcast ‘De todo un mucho’, fue hospitalizada de emergencia debido a su presión alta.

Ya en el nosocomio fue diagnosticada con preeclampsia -una complicación derivada del embarazo que se caracteriza por elevar la presión arterial y puede ocasionar daños en órganos- y los doctores tardaron más de cinco horas en estabilizarla.

Fue en ese rango de tiempo cuando experimentó lo que denominó como una batalla espiritual.

La llegada de las hijas gemelas de Martha Higareda estuvo marcada por momentos de profunda preocupación. (@marthahigareda, Instagram)

"Hubo un momento donde me sentí super ligera y empecé a flotar arriba de mi cuerpo. Al mismo tiempo, empecé a escuchar unas voces horribles del lado izquierdo que no eran mías y que me decían: ‘Aquí ya te vas a quedar, no lo vas a lograr, ya te vas a morir’, no sé qué, pero cosas horrendas".

Ante esta terrible situación, recurrió a sus creencias religiosas y rezó una oración: “Haz de cuenta que dije: ‘Dios te salve, María’ y las voces esas se fueron”.

(IG: @marthahigareda)

Sin embargo, la experiencia no terminó ahí, pues visualizó dos caminos.

"Del lado izquierdo, era Lewis criando a nuestras bebés solo. Vi, haz de cuenta, todo, así, todo lo que pasaba si yo me iba. Mi mamá estaba devastada, había un funeral... O sea, todo lo que pasaba, el efecto dominó de esa situación (...) Y del lado derecho, qué pasaba si me quedaba y entonces, ahí estaba viendo a las bebés crecer."

Según la actriz, en ese momento eligió el camino donde podía estar con sus hijas y despertó. Lo primero que vio fue a su esposo a su lado, haciéndole una señal que le indicó que todo estaba mejor.

(IG: @marthahigareda)

Y es que los doctores lograron bajar su presión arterial y con ello disminuyó gradualmente el riesgo de complicaciones.

Tras lo sucedido, Martha Higareda se recuperó y actualmente se encuentra estable con su familia. De hecho, retomó su lugar en el podcast ‘De todo un mucho’ que conduce con Yordi Rosado y fue en su regreso donde se sinceró sobre su parto y postparto.