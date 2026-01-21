México

Martha Higareda cuenta una experiencia espiritual que vivió cuando se debatió entre la vida y la muerte

La actriz fue hospitalizada de emergencia en octubre de 2025, tan solo unos días después del nacimiento de sus gemelas

Guardar
(YT: De Todo Un Mucho)
(YT: De Todo Un Mucho)

Martha Higareda narró una experiencia espiritual que vivió cuando estuvo en riesgo de morir.

Los hechos ocurrieron en octubre 2025, días después del nacimiento de las gemelas que la artista mexicana tuvo con su esposo, Lewis Howes.

Martha Higareda narró cómo fueron sus primeros días en casa con sus gemelas | YT: De todo un mucho

Martha Higareda se quiebra tras revelar que estuvo a punto de morir

De acuerdo con la información que compartió la también conductora en su podcast ‘De todo un mucho’, fue hospitalizada de emergencia debido a su presión alta.

Ya en el nosocomio fue diagnosticada con preeclampsia -una complicación derivada del embarazo que se caracteriza por elevar la presión arterial y puede ocasionar daños en órganos- y los doctores tardaron más de cinco horas en estabilizarla.

Fue en ese rango de tiempo cuando experimentó lo que denominó como una batalla espiritual.

La llegada de las hijas
La llegada de las hijas gemelas de Martha Higareda estuvo marcada por momentos de profunda preocupación. (@marthahigareda, Instagram)
"Hubo un momento donde me sentí super ligera y empecé a flotar arriba de mi cuerpo. Al mismo tiempo, empecé a escuchar unas voces horribles del lado izquierdo que no eran mías y que me decían: ‘Aquí ya te vas a quedar, no lo vas a lograr, ya te vas a morir’, no sé qué, pero cosas horrendas".

Ante esta terrible situación, recurrió a sus creencias religiosas y rezó una oración: “Haz de cuenta que dije: ‘Dios te salve, María’ y las voces esas se fueron”.

(IG: @marthahigareda)
(IG: @marthahigareda)

Sin embargo, la experiencia no terminó ahí, pues visualizó dos caminos.

"Del lado izquierdo, era Lewis criando a nuestras bebés solo. Vi, haz de cuenta, todo, así, todo lo que pasaba si yo me iba. Mi mamá estaba devastada, había un funeral... O sea, todo lo que pasaba, el efecto dominó de esa situación (...) Y del lado derecho, qué pasaba si me quedaba y entonces, ahí estaba viendo a las bebés crecer."

Según la actriz, en ese momento eligió el camino donde podía estar con sus hijas y despertó. Lo primero que vio fue a su esposo a su lado, haciéndole una señal que le indicó que todo estaba mejor.

(IG: @marthahigareda)
(IG: @marthahigareda)

Y es que los doctores lograron bajar su presión arterial y con ello disminuyó gradualmente el riesgo de complicaciones.

Tras lo sucedido, Martha Higareda se recuperó y actualmente se encuentra estable con su familia. De hecho, retomó su lugar en el podcast ‘De todo un mucho’ que conduce con Yordi Rosado y fue en su regreso donde se sinceró sobre su parto y postparto.

Temas Relacionados

Martha HigaredaPreeclampsiaEmbarazoLewis Howeshijos de famososmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

¿Cuál es la Beca del Bienestar más codiciada?

Estos programas buscan apoyar a estudiantes vulnerables a través de apoyos económicos

¿Cuál es la Beca del

Actriz de contenido para adultos es detenida en CDMX por explotación sexual

De acuerdo con información difundida, la mujer decía ser RP y obligaba a mujeres a grabar contenido para adultos para después venderlo

Actriz de contenido para adultos

Investigación de autoridades federales revela que La Nicholette vendía productos con referencia a Los Chapitos

Autoridades estatales activaron el Protocolo Alba para localizar a la creadora digital, privada de su libertad en Culiacán, Sinaloa

Investigación de autoridades federales revela

Quejas por obra vial en Cuajimalpa, alcalde asegura que se busca resolver un nudo vial histórico

La obra en el bajo puente Honorio Segura busca mejorar la movilidad en colonias clave de la zona

Quejas por obra vial en

Influenza AH3N2: estas son las recomendaciones para evitar el contagio de la nueva variante que se ha expandido rápidamente en el mundo

Esta nueva cepa se detectó por primera vez en agosto de 2025 en Australia y Nueva Zelanda, y a partir de entonces ha sido identificada en más de 30 países

Influenza AH3N2: estas son las
MÁS NOTICIAS

NARCO

El paso a paso del

El paso a paso del secuestro de ‘La Nicholette’ en Culiacán: con auto robado y ponchallantas

Departamento de Justicia de EEUU celebra entrega de 37 narcos: “Logro histórico de Trump”

Así es Isla Musala, la zona residencial de Culiacán donde secuestraron a la tiktoker Nicholette y en la que celebraron al Chapo Guzmán

Atacan a dos hermanas en Mexicali, Baja California: una muere y otra resultó herida

El embajador Ronald Johnson resalta “la voluntad compartida” de México y EEUU para entregar a “narcoterroristas”

ENTRETENIMIENTO

¿Eiza González nominada a los

¿Eiza González nominada a los Razzies 2026? La actriz responde a rumores y desmiente versión

Diagnostican dengue a Carin León y reprograma sus shows en la Feria de León 2026: estos días se presentará

¡Paris Hilton pone la mirada en México! Karime Pindter, invitada de honor en su exclusiva premiere: “Noche icónica”

Danna vuelve a cantar como Rapunzel y desata nostalgia entre millones de fans

La vez que MrBeast, el youtuber más famoso del mundo que no tiene dinero en efectivo, desató una polémica en México

DEPORTES

Julio César Chávez asegura que

Julio César Chávez asegura que su hijo buscará pelear por un título mundial antes de pensar en el retiro

Alan Pulido aparecería como opción de Rayados ante la posible baja de Berterame

Cómo le fue a los mexicanos en la jornada del Australian Open 2026 este 20 de marzo

Fabio Capello advierte sobre el futuro de Santi Gimenez en Europa: “Está sufriendo la presión”

Directiva de Pumas se pronuncia sobre la continuidad de Keylor Navas