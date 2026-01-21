México

Gran cometa 2026: el fenómeno astronómico que solo podrá observarse una vez en millones de años

La oportunidad de presenciar un fenómeno irrepetible ser hará presente en el inicio de este nuevo año

Un cometa cruza cerca de
Un cometa cruza cerca de la Tierra, mostrando su brillante estela en el cielo nocturno, un espectáculo astronómico asombroso. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cometa C/2024 E1 (Wierzchos) representa un suceso singular para la observación astronómica en México pues este visitante cósmico, pasará cerca del Sol a inicios de 2026 y podrá contemplarse en el firmamento nacional durante las noches de enero y febrero.

Sin embargo, no se trata de un cometa cualquiera ni de un fenómeno astronómico común sino que es un evento que no volverá a apreciarse en la historia de nuestro país.

Es por esto que el fenómeno ha despertado expectativas entre aficionados y especialistas, dado que quizás ningún ser humano contemporáneo volverá a presenciar el paso del llamado gran cometa del 2026.

El astro recibe este nombre debido a que será el cometa más brillante que pueda observarse en los cielos nocturnos este año, de acuerdo con información del sitio especializado Cometografía.

La próxima aproximación del cometa
La próxima aproximación del cometa Wierzchos promete emociones y asombro entre quienes disfrutan mirar el cielo nocturno. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto será visible en México el gran cometa del 2026

La magnitud de este fenómeno radica en la naturaleza de su órbita la cual ocurrirá una sola vez en la vida moderna, ya que sus trayectorias por el sistema solar están separadas por intervalos de miles o incluso millones de años.

Aunque puede llegar a ser visible desde enero, los astrónomos anticipan que el periodo más favorable para la observación comenzará a mediados de febrero, cuando el cometa alcance su aproximación máxima a la Tierra y exhiba su mayor brillo.

En ese momento, quienes se encuentren en zonas de baja contaminación lumínica tendrán la oportunidad de asistir a uno de los eventos astronómicos más esperados de 2026.

La visión fugaz de material
La visión fugaz de material ancestral será posible solo con instrumentos básicos y alejándose del resplandor citadino- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo observar el gran cometa del 2026 desde México

A pesar de que no será visible a simple vista, a diferencia de otros eventos, este solo requiere de instrumentos básicos como binoculares o pequeños telescopios.

Al igual que ocurre con otros fenómenos astronómicos lo más importante es buscar lugares despejados, alejados de las grandes ciudades, para poder realizar una mejor observación.

La composición y el comportamiento del C/2024 E1 (Wierzchos) añaden un elemento de incertidumbre a la experiencia de observación pues posee la particularidad de que su brillo puede variar inesperadamente, pues al calentarse libera gas y polvo antiguo que ha permanecido congelado desde la formación del sistema solar.

Por esta razón, lo que vemos en el cielo es, literalmente, materia intacta de hace más de 4 mil millones de años.

Zonas con baja contaminación lumínica
Zonas con baja contaminación lumínica ofrecen las mejores condiciones para observar el cometa C/2024 E1 (Wierzchos) en el firmamento mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

