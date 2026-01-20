México

Tlapique de hongos, tradición vegetal envuelta en maíz

Una preparación ancestral que une chiles, setas y hojas naturales para crear un platillo aromático, sencillo y profundamente ligado a la cocina mexicana

El tlapique de hongos destaca
El tlapique de hongos destaca como una receta tradicional que fusiona ingredientes básicos con técnicas ancestrales mexicanas.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tlapique de hongos es una receta que refleja la relación directa entre la tierra y el fogón. Su elaboración parte de ingredientes básicos, pero cuidadosamente tratados, donde las setas se convierten en el centro de una propuesta vegetal llena de matices y aromas profundos.

La técnica consiste en envolver un relleno previamente adobado en hojas de totomoxtle y cocinarlo directamente sobre el comal. Este método no solo conserva la humedad del guiso, también aporta notas ahumadas que definen el carácter final del platillo.

Más que una receta, el tlapique representa una forma de cocinar ligada al respeto por los productos locales. Cada paso responde a una lógica culinaria clara, en la que el tiempo, el fuego y el envoltorio natural cumplen una función precisa.

Receta de tlapique de hongos

La preparación del tlapique de
La preparación del tlapique de hongos emplea hojas de totomoxtle como envoltorio natural que aporta aroma y protege el guiso durante la cocción.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás 40 minutos en hacerla. Al finalizar el rendimiento final será de dos porciones.

Ingredientes

Relleno de setas

  • 2 chiles guajillo hidratados, sin venas ni semillas
  • 2 chiles ancho hidratados, sin venas ni semillas
  • 1 chile pasilla hidratado, sin venas ni semillas
  • 1/4 de cebolla
  • 1 diente de ajo sal, al gusto
  • 1/2 kg de setas, deshebradas

Terminado

  • 1 manojo de epazote
  • cantidad suficiente de hojas de totomoxtle

Preparación

Relleno de setas

  • Licúe todos los ingredientes hasta formar una salsa tersa
  • Vierta la salsa en una olla caliente y deje cocer a fuego medio durante 10 minutos cuidando que no se pegue
  • Retire la olla del fuego y deje enfriar a temperatura ambiente
  • Una vez fría la salsa, agregue las setas deshebradas y reserve

Terminado

  • Tome dos hojas de totomoxtle y forme un paquete, coloque un poco de las setas adobadas y hojas de epazote cierre con ayuda de otra hoja
  • Caliente los tlapiques directo en el comal hasta que estén tatemados y sirva

Las hojas de totomoxtle en la preparación

Usar totomoxtle en el tlapique
Usar totomoxtle en el tlapique refuerza la identidad cultural del platillo y recuerda la tradición prehispánica de aprovechar el maíz completo.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hojas de totomoxtle son las hojas secas que recubren la mazorca de maíz. Tradicionalmente se utilizan como envoltorio en diversas preparaciones, ya que resisten el calor directo y permiten una cocción pareja.

En el tlapique, estas hojas funcionan como una barrera natural que protege el relleno mientras se cocina en el comal. Al tatemarse, desprenden un aroma sutil que se integra al contenido sin dominarlo.

Además de su función práctica, el totomoxtle aporta identidad cultural al platillo. Su uso remite a técnicas prehispánicas que aprovechan cada parte del maíz, reforzando el vínculo entre cocina y territorio.

Las setas y sus propiedades

El tlapique de hongos demuestra
El tlapique de hongos demuestra el vínculo entre cocina y territorio, evidenciando el respeto por los productos locales y las técnicas culinarias mexicanas.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las setas son un ingrediente versátil que destaca por su textura suave y su capacidad para absorber sabores. En esta receta, actúan como el elemento principal, ofreciendo una alternativa vegetal bien estructurada.

Entre sus propiedades, se reconocen por ser ligeras y por integrarse fácilmente a una alimentación equilibrada. Su composición las hace adecuadas para guisos que requieren cocciones suaves y adobos intensos.

En el tlapique, las setas mantienen su forma gracias al deshebrado previo y a la cocción controlada. Esto permite que el platillo conserve consistencia, sin perder jugosidad ni equilibrio en cada bocado.

