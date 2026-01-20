SEP anuncia un día sin clases para todos los estudiantes en lo que resta de este mes de enero: esta es la fecha

La SEP dio a conocer cuántos días de asueto tienen los estudiantes de nivel básico en el país para este mes de enero. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que queda una fecha en este mes de enero en que las clases serán suspendidas y alumnas y alumnos de nivel básico en el país no acudirán.

Cabe destacar que en este mes de enero, el pasado lunes 12, estudiantes de preescolar, primaria y secundaria volvieron a las aulas educativas en el país, luego del periodo vacacional decembrino.

Las vacaciones comenzaron el lunes 22 de diciembre y finalizaron en la fecha indicada, por lo que alumnas y alumnos de nivel básico tienen una semana de haber regresado a las aulas.

Ante esto, la sorpresa de algunos padres de familia y estudiantes es que aún queda un día sin clases para alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

La SEP reveló la fecha en que alumnas y alumnos no tendrán clases para este mes de enero.

Además de la información proporcionada por la dependencia federal, se consultó el calendario oficial de la SEP para saber cuándo será el día en que no habrá actividades académicas.

La fecha del mes de enero en que alumnas y alumnos no tendrán clases será el viernes 30 de enero. Crédito: Cuartoscuro.

Esta es la fecha en que las clases serán suspendidas para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en lo que resta de este mes de enero

De acuerdo con lo notificado por la SEP, la fecha en que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases será este viernes 30 de enero.

La razón es la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

Cabe destacar que esta fecha coincidirá con un megapuente vacacional, ya que el lunes 2 de febrero no habrá tampoco clases.

Lo anterior debido a la conmemoración del Aniversario de la Constitución Mexicana, que, pese a que la fecha es el 5 de febrero, se recorre al lunes más próximo.

El megapuente vacacional será del viernes 30 al lunes 3 de febrero. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

Por lo tanto, el megapuente vacacional será desde el viernes 30 de enero hasta el lunes 2 de febrero, por lo que serán cuatro días seguidos sin clases.

¿Qué es la Junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de Consejo Técnico Escolar (CTE) es una reunión periódica realizada en las escuelas de educación básica en México. Está conformada por directivos, docentes y personal de apoyo.

El CTE tiene como objetivo analizar, planificar y tomar decisiones sobre el funcionamiento escolar para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En las sesiones se revisan avances académicos, se identifican áreas de oportunidad y se diseñan estrategias para atender las necesidades educativas de los alumnos.

Estas juntas suelen realizarse al final de cada mes y están programadas oficialmente por la SEP.

Los estudiantes no asisten a estas reuniones, ya que están destinadas exclusivamente al personal escolar.

Las decisiones tomadas en el CTE son fundamentales para la gestión escolar y la mejora continua de la calidad educativa.

Además, favorecen el trabajo colaborativo y la actualización profesional de los docentes.