SEP anuncia construcción de tres nuevas preparatorias en Edomex durante 2026

Se ubicarán en municipios con alta demanda educativa, con el objetivo de ampliar la cobertura de educación media superior

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, anunció la inauguración de seis nuevas preparatorias y la construcción de tres bachilleratos tecnológicos en el Estado de México durante 2026, como parte de la estrategia federal para ampliar la cobertura de educación media superior en una de las regiones con mayor demanda educativa del país.

El anuncio fue realizado hoy viernes 16 de enero, durante la Mañanera del Pueblo, que se llevó a cabo desde Ecatepec, Estado de México, donde el funcionario destacó que estas acciones buscan garantizar el acceso a la educación para miles de jóvenes del oriente de la entidad.

Seis nuevas preparatorias en el oriente del Edomex

De acuerdo con la información proporcionada por la SEP, las seis nuevas preparatorias construidas durante 2025 se ubican en los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Texcoco.

Estos planteles serán inaugurados en febrero, lo que permitirá su pronta incorporación al sistema de educación media superior.

Mario Delgado subrayó que estas obras responden a la necesidad de atender el crecimiento poblacional y la alta demanda escolar en el oriente del Estado de México, una zona históricamente rezagada en infraestructura educativa.

Reconversión de secundarias a preparatorias

Además de las nuevas construcciones, el titular de la SEP informó que se realizaron seis reconversiones de planteles de secundaria que no contaban con turno vespertino y que ahora operan como preparatorias en horario de tarde.

Estas reconversiones se llevaron a cabo en municipios como Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Valle de Chalco, con el objetivo de aprovechar la infraestructura existente y ampliar de forma inmediata la oferta de espacios para educación media superior.

