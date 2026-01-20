México

Secretaría de Salud descarta que brote de sarampión afecte Mundial 2026, pero recomienda vacunarse antes de viajar a México

México mantiene coordinación sanitaria con Estados Unidos y Canadá rumbo a la justa mundialista

Guardar

La Secretaría de Salud aseguró que los recientes brotes de sarampión en México no representan un riesgo para la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante la conferencia matutina del 20 de enero en Palacio Nacional, el titular de la dependencia, David Kershenobich, afirmó que la situación sanitaria se encuentra bajo control y que existe coordinación internacional con Estados Unidos y Canadá rumbo al torneo que se disputará en los tres países.

Coordinación internacional y postura oficial rumbo al Mundial 2026

(Presidencia)
(Presidencia)

Cuestionado sobre el impacto del brote en el Mundial 2026, Kershenobich explicó que México ha trabajado de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá desde el inicio de los casos, en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), organismo encargado de evaluar y calificar las estrategias de control.

El secretario de Salud confirmó que se tiene programada una reunión para la primera semana de abril, en la que cada país presentará las acciones implementadas para contener el brote. De acuerdo con lo expuesto, las conclusiones de ese encuentro servirán para determinar si será necesario establecer medidas adicionales, como la exigencia de vacunación para viajeros.

“El mensaje muy importante es vacunarse, no hay otra manera de controlarlo más que vacunarse. No debe afectar para la Copa Mundial; lo que se decidirá en esa reunión de abril es si será necesario vacunarse o no. Hasta este momento, cualquier persona que vaya a viajar (a México), la recomendación, no la obligación, es que esté vacunado contra el sarampión”, señaló Kershenobich durante la conferencia.

Panorama actual del sarampión en México

La vacunación es clave para
La vacunación es clave para evitar complicaciones. (Crédito Freepik)

De acuerdo con el Informe diario del brote de sarampión en México, emitido por la Secretaría de Salud, al 18 de enero se han confirmado 7 mil 131 casos a nivel nacional, correspondientes al periodo 2025-2026. La entidad con mayor número de contagios es Chihuahua, con 4 mil 495 casos.

Le siguen Jalisco, con 1 mil 020 casos; Chiapas, con 430; Michoacán, con 261; Guerrero, con 248; Sinaloa, con 129; Sonora, con 114; Ciudad de México, con 78; y Estado de México, con 16 casos.

Los estados con menor incidencia son Puebla y Veracruz, con un caso cada uno, así como Guanajuato, Aguascalientes y Nuevo León, con dos casos respectivamente.

La Secretaría de Salud también reportó 24 defunciones asociadas al virus en el país. En cuanto a los grupos más afectados, el mayor impacto se registra en menores de un año, con una tasa de 42.40 casos por cada 100 mil habitantes, seguidos por los grupos de uno a cuatro y de cinco a nueve años. La población infantil de seis meses a nueve años y los adultos hasta 49 años sin esquema completo de vacunación son los más susceptibles.

Medidas de prevención y vigilancia epidemiológica

(Especial)
(Especial)

Las autoridades federales reiteraron que la vacunación es la principal estrategia de prevención, mediante la aplicación de la vacuna triple viral (SRP) y la doble viral (SR). También se hizo énfasis en la detección oportuna de casos, el aislamiento domiciliario y las medidas de higiene para evitar la propagación en comunidades y hogares.

Entre las recomendaciones se incluyen el uso de cubrebocas en espacios cerrados, el lavado frecuente de manos y el estornudo de etiqueta. Ante síntomas como fiebre, tos, escurrimiento nasal, irritación ocular o erupciones cutáneas, se exhorta a evitar reuniones sociales y acudir de inmediato a una unidad médica.

La Secretaría de Salud precisó que estas vacunas no deben aplicarse a mujeres embarazadas ni a personas inmunocomprometidas, advertencia reiterada por autoridades sanitarias estatales como la Secretaría de Salud de Tlaxcala.

En entidades como Puebla y Tlaxcala, donde recientemente se confirmaron nuevos casos, se reforzó la vigilancia epidemiológica. En ambos estados, los pacientes reportados se encuentran estables y en aislamiento domiciliario, según comunicados oficiales de las dependencias locales.

Temas Relacionados

David KershenobichSarampiónMundial 2026Secretaría de Saludmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Diputada evade señalamientos y cuestiona a alcalde de Álvaro Obregón por traer camioneta de lujo

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín fue grabado de tener un exagerado operativo de seguridad

Diputada evade señalamientos y cuestiona

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 20 de enero: accidente vehicular en el segundo nivel de Periférico al Norte

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Peso mexicano se debilita ante el dólar en la cotización de apertura del 20 de enero del 2026

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Peso mexicano se debilita ante

Mujer es tomada como rehén y amenazada con cuchillo por un sujeto en Ensenada, Baja California | Video

Elementos de la Policía Municipal de Ensenada lograron someter al sujeto y poner a salvo a la víctima

Mujer es tomada como rehén

¿A quién dedicó Ha*Ash la canción “El cielo te mandó para mí”? La respuesta que desató risas en redes

Un video espontáneo del dúo reveló el destino inesperado de una de sus canciones más comentadas, entre bromas, carcajadas y la complicidad que las caracteriza

¿A quién dedicó Ha*Ash la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Jammers, los dispositivos utilizados por

Jammers, los dispositivos utilizados por el crimen organizado para robar autos y cometer otros delitos en México

Tres policías de Mexicali acusados de desaparición forzada fueron vinculados a proceso

Se registra doble feminicidio en Sinaloa, una de las víctimas era menor de edad

Extradiciones en 2026: estos son los capos mexicanos podrían ser enviados a EEUU

El 2016 en el narco: quiénes eran los capos mexicanos más buscados hace una década

ENTRETENIMIENTO

¿A quién dedicó Ha*Ash la

¿A quién dedicó Ha*Ash la canción “El cielo te mandó para mí”? La respuesta que desató risas en redes

Yolanda Andrade presume su radical cambio de look y recibe halagos

Fan de BTS va a la Basílica de Guadalupe para pedirle a la Virgen alcanzar boletos para shows en México: “Toda mi fe”

¿David y Victoria Beckham son fans de Matute? Jorge D’Alessio destapa la verdad detrás del video viral

Army BTS México marchará en calles de la CDMX para exigir transparencia en la compra de boletos

DEPORTES

Santos de Brasil en conversaciones

Santos de Brasil en conversaciones con Pumas para llevarse a José Caicedo

Cofundador de Fórmula E advierte a Checo Pérez sobre el camino para liderar Cadillac

Carlos Hermosillo se burla de las quejas del América contra el arbitraje: “Son los menos indicados”

Dueño del Inter de Miami propone que la MLS y la Liga Mx se incorporen a la Copa Libertadores

Chivas vuelve a la cima de la Liga MX tras más de dos años de ausencia