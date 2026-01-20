Secretaría de Salud descarta que brote de sarampión afecte Mundial 2026, pero recomienda vacunarse antes de viajar a México

La Secretaría de Salud aseguró que los recientes brotes de sarampión en México no representan un riesgo para la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante la conferencia matutina del 20 de enero en Palacio Nacional, el titular de la dependencia, David Kershenobich, afirmó que la situación sanitaria se encuentra bajo control y que existe coordinación internacional con Estados Unidos y Canadá rumbo al torneo que se disputará en los tres países.

Coordinación internacional y postura oficial rumbo al Mundial 2026

(Presidencia)

Cuestionado sobre el impacto del brote en el Mundial 2026, Kershenobich explicó que México ha trabajado de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá desde el inicio de los casos, en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), organismo encargado de evaluar y calificar las estrategias de control.

El secretario de Salud confirmó que se tiene programada una reunión para la primera semana de abril, en la que cada país presentará las acciones implementadas para contener el brote. De acuerdo con lo expuesto, las conclusiones de ese encuentro servirán para determinar si será necesario establecer medidas adicionales, como la exigencia de vacunación para viajeros.

“El mensaje muy importante es vacunarse, no hay otra manera de controlarlo más que vacunarse. No debe afectar para la Copa Mundial; lo que se decidirá en esa reunión de abril es si será necesario vacunarse o no. Hasta este momento, cualquier persona que vaya a viajar (a México), la recomendación, no la obligación, es que esté vacunado contra el sarampión”, señaló Kershenobich durante la conferencia.

Panorama actual del sarampión en México

La vacunación es clave para evitar complicaciones. (Crédito Freepik)

De acuerdo con el Informe diario del brote de sarampión en México, emitido por la Secretaría de Salud, al 18 de enero se han confirmado 7 mil 131 casos a nivel nacional, correspondientes al periodo 2025-2026. La entidad con mayor número de contagios es Chihuahua, con 4 mil 495 casos.

Le siguen Jalisco, con 1 mil 020 casos; Chiapas, con 430; Michoacán, con 261; Guerrero, con 248; Sinaloa, con 129; Sonora, con 114; Ciudad de México, con 78; y Estado de México, con 16 casos.

Los estados con menor incidencia son Puebla y Veracruz, con un caso cada uno, así como Guanajuato, Aguascalientes y Nuevo León, con dos casos respectivamente.

La Secretaría de Salud también reportó 24 defunciones asociadas al virus en el país. En cuanto a los grupos más afectados, el mayor impacto se registra en menores de un año, con una tasa de 42.40 casos por cada 100 mil habitantes, seguidos por los grupos de uno a cuatro y de cinco a nueve años. La población infantil de seis meses a nueve años y los adultos hasta 49 años sin esquema completo de vacunación son los más susceptibles.

Medidas de prevención y vigilancia epidemiológica

(Especial)

Las autoridades federales reiteraron que la vacunación es la principal estrategia de prevención, mediante la aplicación de la vacuna triple viral (SRP) y la doble viral (SR). También se hizo énfasis en la detección oportuna de casos, el aislamiento domiciliario y las medidas de higiene para evitar la propagación en comunidades y hogares.

Entre las recomendaciones se incluyen el uso de cubrebocas en espacios cerrados, el lavado frecuente de manos y el estornudo de etiqueta. Ante síntomas como fiebre, tos, escurrimiento nasal, irritación ocular o erupciones cutáneas, se exhorta a evitar reuniones sociales y acudir de inmediato a una unidad médica.

La Secretaría de Salud precisó que estas vacunas no deben aplicarse a mujeres embarazadas ni a personas inmunocomprometidas, advertencia reiterada por autoridades sanitarias estatales como la Secretaría de Salud de Tlaxcala.

En entidades como Puebla y Tlaxcala, donde recientemente se confirmaron nuevos casos, se reforzó la vigilancia epidemiológica. En ambos estados, los pacientes reportados se encuentran estables y en aislamiento domiciliario, según comunicados oficiales de las dependencias locales.