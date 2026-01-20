No sólo BTS: Ticketmaster bajo fuego por boletos de 12 mil pesos para Monsta X con beneficios rifados

El caso de Monsta X también ha causado enojo entre fans del K-pop. (Tomada de Instagram: alvarezmaynez/Redes sociales)

La fiebre del K-pop en México sigue creciendo y no solo BTS está en el centro de la polémica. El regreso de Monsta X con conciertos en la Ciudad de México y Monterrey, programados para el mes de junio, ha desatado una ola de inconformidad entre los fans (Monbebe), quienes acusan a Ticketmaster de precios elevados.

El motivo principal: boletos que superan hasta los 12 mil pesos y que, a pesar de su elevado costo, no garantizan experiencias exclusivas, sino que ofrecen algunos beneficios a través de un sistema de rifas.

De acuerdo con la información, Monsta X traerá su gira “THE X: NEXUS” a cuatro ciudades de Latinoamérica:

Ciudad de México: 4 de junio de 2026, Auditorio Nacional

Monterrey: 6 de junio de 2026, Escenario GNP Seguros

São Paulo: 9 de junio de 2026, Espaço Unimed

Santiago de Chile: 11 de junio de 2026, Arena Movistar

La presentación tendrá lugar en el Auditorio Nacional el 4 de junio de 2026, con diversas fases de preventa y precios que buscan atender a todos los fanáticos. (X/ @ninshi_ent)

La preventa exclusiva para los conciertos en México comenzará el viernes 30 de enero de 2026 a las 11:00 horas (hora CDMX) a través de Ticketmaster y en taquillas de los recintos. La venta general se abrirá tras concluir la preventa y estará sujeta a disponibilidad.

Precios, zonas y beneficios

Los precios oficiales para los conciertos, tanto en el Auditorio Nacional como en Escenario GNP Seguros en Monterrey, van desde $1,290 hasta $11,990 pesos, aunque el costo real se eleva más por los cargos de servicio.

Precios y distribución para Monterrey:

Mapa de Monsta X para su concierto en Monterrey.

Super VIP Experience: $11,990

Preferente B: $5,990

Preferente C: $5,790

Preferente D: $5,450

Luneta A: $4,450

Luneta B: $3,990

Balcón: $3,790

Platea Baja A: $2,790

Platea Baja B: $2,290

Platea Baja C: $2,190

Platea Alta A: $2,090

Platea Alta B: $1,990

Platea Alta C: $1,490

Precios y distribución para Ciudad de México:

Los precios de los boletos para Monsta X en el Auditorio Nacional van desde $1,290 hasta $11,990 pesos. (X/ @ninshi_ent)

Super VIP Experience: $11,990

Preferente B: $5,990

Preferente C: $5,790

Preferente D: $5,450

Luneta A: $4,450

Luneta B: $3,990

Luneta C: $3,790

Balcón A: $3,200

Balcón B: $2,990

Balcón C: $2,790

Primer Piso A: $2,290

Primer Piso B: $2,190

Primer Piso C: $2,090

Primer Piso D: $1,990

Segundo Piso A: $1,590

Segundo Piso B: $1,490

Segundo Piso C: $1,390

Segundo Piso D: $1,290

Según la información oficial de la promotora Ninshi Entertainment, publicados en sus redes sociales, el contenido del boleto Super VIP Experience incluye:

Acceso anticipado

Zona VIP

Hi Bye con todos los integrantes de Monsta X

Soundcheck

Poster oficial

Photocard autografiada

Acceso anticipado al merch oficial

La Super VIP Experience ofrece acceso anticipado, zona preferencial, soundcheck y artículos autografiados para fans de Monsta X. (X/ @ninshi_ent)

Sin embargo, algunos beneficios serán rifados:

Foto grupal con todos los integrantes de Monsta X

Disco autografiado

Poster autografiado

Las zonas Preferente B, C y D también ofrecen acceso anticipado y la posibilidad de participar en rifas para algunos de los beneficios exclusivos, pero no todos los privilegios están garantizados para quienes pagan los boletos más caros, lo que ha generado fuertes críticas y debate en la comunidad Monbebe.

Denuncia ante Profeco

(Captura de pantalla)

La inconformidad no se ha limitado a las redes sociales. El político Jorge Álvarez Máynez, presidente de Movimiento Ciudadano (MC), presentó una denuncia formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), argumentando que los procesos de venta de boletos por parte de Ticketmaster no garantizan transparencia.

En el documento presentado el 19 de enero de 2026, Máynez denunció “precios disparados, mapas confusos y VIP de 12,000 sin beneficios claros”. Subrayó la importancia de regular las boleteras para evitar prácticas abusivas en la venta de boletos para eventos de alta demanda.

(Captura de pantalla)

El debate por la transparencia, la equidad y la claridad en la venta de boletos se ha convertido en una constante para los fans del K-pop en México, que buscan condiciones más justas y seguras para adquirir entradas a espectáculos internacionales.