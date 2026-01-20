México

No sólo BTS: Ticketmaster bajo fuego por boletos de 12 mil pesos para Monsta X con beneficios rifados

El político Jorge Álvarez Máynez presentó una denuncia ante Profeco

El caso de Monsta X
El caso de Monsta X también ha causado enojo entre fans del K-pop. (Tomada de Instagram: alvarezmaynez/Redes sociales)

La fiebre del K-pop en México sigue creciendo y no solo BTS está en el centro de la polémica. El regreso de Monsta X con conciertos en la Ciudad de México y Monterrey, programados para el mes de junio, ha desatado una ola de inconformidad entre los fans (Monbebe), quienes acusan a Ticketmaster de precios elevados.

El motivo principal: boletos que superan hasta los 12 mil pesos y que, a pesar de su elevado costo, no garantizan experiencias exclusivas, sino que ofrecen algunos beneficios a través de un sistema de rifas.

De acuerdo con la información, Monsta X traerá su gira “THE X: NEXUS” a cuatro ciudades de Latinoamérica:

  • Ciudad de México: 4 de junio de 2026, Auditorio Nacional
  • Monterrey: 6 de junio de 2026, Escenario GNP Seguros
  • São Paulo: 9 de junio de 2026, Espaço Unimed
  • Santiago de Chile: 11 de junio de 2026, Arena Movistar
La presentación tendrá lugar en
La presentación tendrá lugar en el Auditorio Nacional el 4 de junio de 2026, con diversas fases de preventa y precios que buscan atender a todos los fanáticos. (X/ @ninshi_ent)

La preventa exclusiva para los conciertos en México comenzará el viernes 30 de enero de 2026 a las 11:00 horas (hora CDMX) a través de Ticketmaster y en taquillas de los recintos. La venta general se abrirá tras concluir la preventa y estará sujeta a disponibilidad.

Precios, zonas y beneficios

Los precios oficiales para los conciertos, tanto en el Auditorio Nacional como en Escenario GNP Seguros en Monterrey, van desde $1,290 hasta $11,990 pesos, aunque el costo real se eleva más por los cargos de servicio.

Precios y distribución para Monterrey:

Mapa de Monsta X para
Mapa de Monsta X para su concierto en Monterrey.
  • Super VIP Experience: $11,990
  • Preferente B: $5,990
  • Preferente C: $5,790
  • Preferente D: $5,450
  • Luneta A: $4,450
  • Luneta B: $3,990
  • Balcón: $3,790
  • Platea Baja A: $2,790
  • Platea Baja B: $2,290
  • Platea Baja C: $2,190
  • Platea Alta A: $2,090
  • Platea Alta B: $1,990
  • Platea Alta C: $1,490

Precios y distribución para Ciudad de México:

Los precios de los boletos
Los precios de los boletos para Monsta X en el Auditorio Nacional van desde $1,290 hasta $11,990 pesos. (X/ @ninshi_ent)
  • Super VIP Experience: $11,990
  • Preferente B: $5,990
  • Preferente C: $5,790
  • Preferente D: $5,450
  • Luneta A: $4,450
  • Luneta B: $3,990
  • Luneta C: $3,790
  • Balcón A: $3,200
  • Balcón B: $2,990
  • Balcón C: $2,790
  • Primer Piso A: $2,290
  • Primer Piso B: $2,190
  • Primer Piso C: $2,090
  • Primer Piso D: $1,990
  • Segundo Piso A: $1,590
  • Segundo Piso B: $1,490
  • Segundo Piso C: $1,390
  • Segundo Piso D: $1,290

Según la información oficial de la promotora Ninshi Entertainment, publicados en sus redes sociales, el contenido del boleto Super VIP Experience incluye:

  • Acceso anticipado
  • Zona VIP
  • Hi Bye con todos los integrantes de Monsta X
  • Soundcheck
  • Poster oficial
  • Photocard autografiada
  • Acceso anticipado al merch oficial
La Super VIP Experience ofrece
La Super VIP Experience ofrece acceso anticipado, zona preferencial, soundcheck y artículos autografiados para fans de Monsta X. (X/ @ninshi_ent)

Sin embargo, algunos beneficios serán rifados:

  • Foto grupal con todos los integrantes de Monsta X
  • Disco autografiado
  • Poster autografiado

Las zonas Preferente B, C y D también ofrecen acceso anticipado y la posibilidad de participar en rifas para algunos de los beneficios exclusivos, pero no todos los privilegios están garantizados para quienes pagan los boletos más caros, lo que ha generado fuertes críticas y debate en la comunidad Monbebe.

Denuncia ante Profeco

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La inconformidad no se ha limitado a las redes sociales. El político Jorge Álvarez Máynez, presidente de Movimiento Ciudadano (MC), presentó una denuncia formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), argumentando que los procesos de venta de boletos por parte de Ticketmaster no garantizan transparencia.

En el documento presentado el 19 de enero de 2026, Máynez denunció “precios disparados, mapas confusos y VIP de 12,000 sin beneficios claros”. Subrayó la importancia de regular las boleteras para evitar prácticas abusivas en la venta de boletos para eventos de alta demanda.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El debate por la transparencia, la equidad y la claridad en la venta de boletos se ha convertido en una constante para los fans del K-pop en México, que buscan condiciones más justas y seguras para adquirir entradas a espectáculos internacionales.

