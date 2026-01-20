ARMY de México y Sheinbaum aparecen en la TV nacional de Corea por quejas en boletos de BTS

El caso de las quejas por transparencia en precios para los conciertos de BTS en México llegó a la televisión coreana. (Cuartoscuro/HYBE)

El fenómeno BTS en México no solo ha generado una ola de expectativa por los conciertos programados en mayo de 2026, sino que su impacto social y mediático ya ha trascendido fronteras.

El fandom ARMY y la respuesta institucional de la presidenta Claudia Sheinbaum han llamado la atención de medios internacionales, incluyendo la televisión nacional de Corea del Sur, que ha dado cobertura a la controversia por la transparencia en la venta de boletos.

ARMY exige transparencia y la presidenta responde

El titular de la dependencia mencionó que la Profeco y Ticketmaster están en comunicación para transparentar la venta de boletos

La inconformidad surgió cuando Ticketmaster y OCESA informaron que los precios de los boletos sólo se conocerían al ingresar a la fila virtual de compra, sin anticipar costos ni detalles previos al proceso.

Esta decisión provocó miles de comentarios en redes sociales y la movilización de ARMY, que exige claridad en precios, mapas oficiales (ya publicado tras la presión) y condiciones de venta, citando incluso el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La protesta se tradujo en más de 4,700 solicitudes formales a Profeco y culminó con una marcha pacífica este lunes hacia las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor en la Ciudad de México, bajo el lema “Sin mapa y precios, no compramos”.

La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema durante una conferencia matutina en Palacio Nacional, calificando la llegada de BTS como una “petición histórica” de la juventud mexicana y reconociendo la relevancia cultural y económica del suceso.

El movimiento organizado por el ARMY llegó hasta la conferencia matutina en Palacio Nacional. (Claudia Sheinbaum / Facebook)

Sheinbaum cedió la palabra al titular de Profeco, Iván Escalante, quien anunció el envío de un exhorto formal a Ticketmaster para garantizar claridad en el proceso de venta y resguardo de datos personales de los compradores.

Por la tarde, Escalante confirmó que Profeco envió un exhorto formal a Ticketmaster y OCESA para exigir la publicación anticipada de precios, si habrá tarifas dinámicas, mapas de asientos y detalles de cada paquete, además de solicitar información sobre el porcentaje de boletos liberados en preventa y venta general.

También informó que OCESA se incorporó al sistema ConciliaExprés y que Profeco mantendrá vigilancia permanente sobre el proceso.

Caso llega a la televisión coreana

La magnitud del movimiento organizado por ARMY y la respuesta del gobierno mexicano no pasaron desapercibidos para los medios internacionales.

México y MX-ARMY aparecen en la televisión nacional de Corea después de que la presidenta mexicana se refiriera a los conciertos de BTS en su conferencia de prensa. (MBC)

La televisión nacional de Corea transmitió cápsulas informativas sobre la polémica, destacando que la presidenta mexicana reconoció públicamente el reclamo del fandom y que el caso se convirtió en tendencia en redes sociales y una referencia global de presión civil para exigir transparencia en espectáculos masivos.

La cobertura incluyó detalles sobre las más de 4,000 quejas recibidas por Profeco, la exigencia de información clara sobre precios y asientos, y la solicitud de evitar esquemas de tarifa dinámica y cargos ocultos.

El caso mexicano no es aislado. En Corea del Sur, el fenómeno BTS también ha provocado quejas de consumidores y fans por prácticas consideradas abusivas en torno a los conciertos del grupo.

En ciudades como Busan, donde la banda ha ofrecido presentaciones masivas, se documentaron incrementos de hasta diez veces en los precios de hoteles y alojamientos durante las fechas de los shows, además de cancelaciones de reservaciones previamente confirmadas para volver a ofrecerlas a tarifas mucho más altas.

La presión social llevó a que autoridades locales en Corea del Sur implementaran mecanismos de denuncia y vigilancia contra el llamado price gouging, e incluso se realizaron inspecciones a establecimientos turísticos. Funcionarios surcoreanos reconocieron públicamente el problema y llamaron a proteger a los consumidores ante eventos de alto impacto cultural y económico como los conciertos de BTS.

Fechas y horarios de preventa y venta de boletos para BTS en México

La banda lanzará su próximo disco y la preventa se realizará pronto (Jovani Pérez/Infobae)

Preventa ARMY Membership (Weverse):

Para los conciertos del 7 y 9 de mayo: Jueves 22 de enero de 2026, de 9:00 a 21:59 horas

Para el concierto del 10 de mayo: Viernes 23 de enero de 2026, de 9:00 a 21:59 horas

Venta general

Para todas las fechas: Sábado 24 de enero de 2026, a partir de las 9:00 horas (hasta agotar existencias).

Mapa

Mapa oficial de los conciertos de BTS en México. (Captura de pantalla)

Tras las presiones, Ticketmaster ya adelantó cómo será el mapa para el concierto. El diseño confirma una de las apuestas más innovadoras de la gira: un escenario central de 360 grados y divisiones diferentes en el Foro GNP Seguros.

El mapa revela que el escenario estará ubicado en el centro del campo, con cuatro pasarelas en forma de cruz que se extienden hacia el público.

Las zonas Platino rodean directamente el escenario con un total de 49 bloques numerados, lo que las convierte en el área más extensa y cercana al espectáculo. El resto de la cancha y las gradas se distribuyen en una variedad de secciones que incluyen:

GNP: 30 bloques ubicados en las esquinas y costados bajos del estadio.

NA: Más de 50 bloques cubriendo las gradas laterales y superiores

VE: 16 zonas intermedias entre las gradas altas y la cancha

PCD: Una sección especial, destinada para personas con discapacidad.

100s: Ocho bloques (101 a 108) en la parte baja y central, justo enfrente de una de las principales pasarelas del escenario.

Toda la disposición será con asiento asignado, tanto en cancha como en gradas, garantizando orden y control en el acceso a cada zona.