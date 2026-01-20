México

Muere Serge Enríquez Tolano durante su segundo mandato como alcalde del municipio Bácum en Sonora

Las autoridades locales activan los mecanismos legales para garantizar la continuidad del gobierno municipal tras el fallecimiento del edil

El alcalde de Bácum, Serge Enríquez Tolano, falleció durante su segundo mandato, generando consternación en Sonora.

El presidente municipal de Bácum, Sonora, Serge Enríquez Tolano, falleció mientras ejercía su segundo mandato al frente del ayuntamiento, lo que generó conmoción en el sur del estado y llevó a las autoridades locales a activar los mecanismos legales para asegurar la continuidad de la administración pública.

El deceso fue confirmado por el propio Ayuntamiento de Bácum a través de un comunicado difundido en redes sociales, en el que se expresaron condolencias a familiares, amistades, colaboradores y a la comunidad en general.

Hasta el momento, el gobierno municipal no ha informado las causas del fallecimiento.

El Ayuntamiento de Bácum confirmó el fallecimiento del alcalde Serge Enríquez Tolano mediante un comunicado oficial.

Se dio a conocer que el alcalde había permanecido hospitalizado en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sus restos serán velados en la funeraria Mission, donde se espera la asistencia de ciudadanos, funcionarios y representantes de distintos sectores del municipio.

Fallecimiento del alcalde de Bácum genera consternación en Sonora

En el mensaje oficial, la administración municipal calificó la muerte de Enríquez Tolano como una “pérdida irreparable” para Bácum, al destacar su compromiso con el servicio público y su cercanía con la población.

El Ayuntamiento llamó a mantener un ambiente de respeto y reflexión tras el fallecimiento del alcalde.

El ayuntamiento subrayó que el presidente municipal se caracterizó por ejercer su cargo con responsabilidad, respeto y una constante atención a las necesidades de las familias del municipio.

Autoridades locales hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener un ambiente de respeto y reflexión durante los días posteriores al fallecimiento, mientras se desarrollan los actos funerarios y se define el rumbo institucional del gobierno local.

¿Quién era Serge Enríquez Tolano?

Serge Enríquez Tolano inició su carrera política desde espacios locales y de representación social, al tiempo que se desempeñaba como agricultor, lo que lo convirtió en una figura cercana a los sectores productivos de la región.

Serge Enríquez Tolano fue un líder comunitario y agricultor con amplia presencia en el sur de Sonora.

Fue electo por primera vez como presidente municipal para el periodo 2021–2024, encabezando una coalición integrada por Morena y partidos aliados.

En 2024 obtuvo la reelección, por lo que gobernaba el municipio para el periodo 2024–2027 al momento de su fallecimiento.

Con 57 años, era considerado un líder comunitario con amplia presencia en el sur de Sonora, particularmente en temas relacionados con el campo, la seguridad y la infraestructura básica.

Seguridad, obra pública y atención al campo: ejes de su gobierno

Durante su primer periodo como alcalde, Enríquez Tolano impulsó diversas acciones orientadas al fortalecimiento institucional y al desarrollo local.

Durante su administración, Serge Enríquez Tolano priorizó la seguridad, la obra pública y la atención al campo.

De acuerdo con información pública, mostró especial interés en el tema de seguridad, participando en comités y comisiones ciudadanas relacionadas con este rubro.

Entre las principales acciones y prioridades de su administración se encuentran:

  • Capacitación y mejoramiento del equipamiento de la policía municipal.
  • Obras para fortalecer la red de agua potable y el sistema de drenaje.
  • Creación de cortinas ecológicas con especies endémicas.
  • Gestión de apoyos para el sector agrícola y ganadero afectado por fenómenos climáticos.

¿Qué sigue tras la muerte del presidente municipal de Bácum?

Tras confirmar el fallecimiento, el Ayuntamiento de Bácum informó que dará seguimiento a los procedimientos institucionales establecidos en el marco legal vigente para garantizar la continuidad de la administración pública.

El Ayuntamiento garantizará la continuidad del gobierno mientras se nombra al nuevo alcalde.

Aunque no se han detallado los plazos ni el mecanismo para la designación del nuevo titular del gobierno municipal, la autoridad aseguró que el proceso se realizará conforme a la ley.

Mientras se define la ruta legal para la sucesión, el municipio permanece en un periodo de transición marcado por el duelo, a la espera de que se determinen las decisiones institucionales que permitan mantener la estabilidad y el funcionamiento del gobierno local.

