Los vegetales que previenen las canas, según una universidad japonesa

Este antioxidante natural preservó el color del pelaje en modelos animales envejecidos

Las canas son una manifestación natural del envejecimiento y un símbolo de madurez y autenticidad, pero pueden no ser deseables ante ciertos estilos – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de investigadores de la Universidad de Nagoya ha observado un fenómeno inesperado en ratones y relacionado a las canas.

Algunos animales lograron conservar el color negro de su pelaje, mientras sus compañeros envejecían y se volvían grises.

La clave de esta diferencia, según el equipo japonés, se encuentra en un compuesto natural presente en varios vegetales.

El estudio, liderado por Masashi Kato y Takumi Kagawa, identificó la luteolina como el principal responsable de este efecto.

Qué verduras contienen luteolina

Investigadores de la Universidad de Nagoya detectaron que este antioxidante vegetal preservó el color del pelaje en modelos animales envejecidos, observando efectos significativos frente a otros compuestos en pruebas de administración oral y tópica (Imagen ilustrativa Infobae)

Este antioxidante se encuentra en vegetales como:

  • apio
  • brócoli
  • zanahorias
  • cebollas
  • pimientos

Los animales que consumieron estos vegetales mostraron un impacto significativo en la prevención del encanecimiento en los modelos animales.

En diálogo con SciTechDaily, el profesor Kato expresó su asombro por los resultados:

“Mientras esperábamos que los antioxidantes pudieran tener efectos contra las canas, solo la luteolina, y no otros compuestos analizados, demostró resultados relevantes”.

El estudio, publicado en la revista Antioxidants, destaca que la luteolina mantuvo activos los melanocitos en animales tratados, previniendo la aparición de cabellos grises sin afectar el crecimiento o la caída (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experimento comparó los efectos de tres antioxidantes diferentes, pero únicamente la luteolina evitó que el pelaje de los ratones se tornara gris, independientemente de si el tratamiento era tópico u oral.

Por qué le luteolina ayuda a prevenir las canas

La investigación reveló que la luteolina actúa preservando la expresión de las endotelinas, proteínas esenciales para la comunicación celular.

Estas moléculas mantienen activas las células pigmentarias, llamadas melanocitos, cuya pérdida de función está relacionada con el encanecimiento.

Según explicó Kato a SciTechDaily, “la luteolina solo tuvo efectos limitados en los ciclos de crecimiento del cabello, lo que indica que su principal acción se centra en la pigmentación, no en el crecimiento o la caída”.

La luteolina actúa preservando la expresión de endotelinas, proteínas que mantienen activas a las células pigmentarias responsables del color del cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés en la luteolina no se detiene ahí. El doctor Kagawa destacó ante SciTechDaily que este antioxidante podría tener potencial contra otros signos del envejecimiento, por ejemplo, la calvicie.

Los investigadores ven en este hallazgo una oportunidad para desarrollar productos capilares que ayuden a mantener el color natural del cabello con el paso de los años.

¿La luteolina podría funcionar en humanos?

Muchas personas buscan retardar la aparición de canas por temas de autoestima y belleza estética.

La luteolina ya se comercializa como suplemento, tanto para uso tópico como oral, lo que podría acelerar el desarrollo de tratamientos anticanas destinados a personas.

Los científicos subrayan que el modelo de encanecimiento en ratones es similar al proceso humano, por lo que estos avances abren la puerta a nuevas investigaciones y aplicaciones en el ámbito del cuidado personal y la longevidad.

Los ratones que consumieron luteolina no desarrollaron encanecimiento, a diferencia de aquellos que no recibieron este compuesto natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los datos más destacados del estudio figura la conservación del color en los ratones tratados, mientras que los animales no expuestos a la luteolina presentaron un encanecimiento progresivo.

Este hallazgo, publicado en la revista Antioxidants, podría transformar la aproximación científica al envejecimiento capilar y marcar un antes y un después en la industria de los productos para el cabello.

