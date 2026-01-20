México

México entrega a EEUU a 37 narcotraficantes, acuerdan “no solicitar la pena de muerte”

Los 37 reos fueron trasladados en un avión Hércules C130 este martes al mediodía, y serán llevados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego

Guardar
Los delincuentes fueron llevados a
Los delincuentes fueron llevados a diversas ciudades de EEUU. (x @OHarfuch)

37 reos del penal del Altiplano fueron trasladados a Estados Unidos en un avión Hércules C130 con matrícula FAM3611 que despegó este martes del aeropuerto Adolfo López Mateos, en Toluca, capital del Estado de México, al mediodía.

Desde la madrugada de este martes se registró el movimiento de personas recluídas en el Altiplano hacia el exterior, lo que ha provocado sobrevuelos de helicópteros y presencia de vehículos miliytares afuera del penal del Altiplano.

Esta es una nueva entrega de reos a los Estados Unidos, la primera de este 2026.

Información extraoficial señala que la entrega comenzó a la 1 de la mañana, cuando ciudadanos notaron la actividad aeronáutica a las inmedicaciones de dicho penal.

Harfuch dijo que el Departamento
Harfuch dijo que el Departamento de Justicia de EEUU se estableció el compromiso de no solicitar pena de muerte. (X @OHarfuch)

Durante varias horas, aeronaves de las Fuerzas Armadas mexicanas aterrizaron en el Centro Penal de Readaptación Social, Altiplano #1, ubicado en Almoloya de Juárez, y eventualmente se realizaron varios sobrevuelos hasta el Aeropuerto Internacional de Toluca.

Fuentes federales confirmaron a Infobae México que van 37 delincuentes mexicanos entregados a Estados Unidos.

Alrededor de las 11:45 del día un avión de las Fuerzas Estadosunidenses despegó en esta terminal aérea.

Se trataría de una entrega más de capos a EEUU, que tengan algún asunto pendiente con la justicia de ese país vecino del norte.

Estas entregas se suman a las que en el pasado había hecho el gobierno mexicano a los Estados Unidos como parte de la llamada cooperación entre ambos países.

Con este traslado, ya son
Con este traslado, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a EE.UU. (X @OHarfuch)

García Harfuch confirma entrega de reclusos a EEUU

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Hatfuch, confirmó por medio de sus redes sociales que el Gabinete de Seguridad de México trasladó a los Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país.

La acción, aseguró, se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional.

Dijo que a solicitud del Departamento de Justicia se estableció el compromiso de no solicitar pena de muerte.

Harfuch confirmó que los delincuentes fueron llevados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas.

“Con este traslado, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a EE.UU. en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país”, concluyó el secretario de Seguridad.

Omar García Harfuch dio a
Omar García Harfuch dio a conocer los destinos a los que fueron llevados los 37 capos mexicanos entregados a EEUU. Foto: SSPC

Cabe destacar que el pasado domingo, un avión militar tipo Lockheed Martin C-130J Super Hércules con procedencia de Estados Unidos, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, lo que despertó sospechas de que se llevaban a cabo acciones militares estadounidenses en territorio mexicano.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró el lunes en su conferencia de prensa matutina, que el avión estadounidense no implicó el ingreso de tropas extranjeras a México, ni la realización de operaciones militares en territorio nacional.

Explicó que se trató de un vuelo autorizado desde el pasado mes de octubre y relacionado con actividades de capacitación previamente acordadas entre ambos países.

Temas Relacionados

caposdelincuentesextraditadosEstados UnidosAltiplanoEEUUnarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Máquinas industriales, chalecos tácticos y telas: los objetos encontrados en un taller de uniformes militares apócrifos en Veracruz

La FGR aseguró un inmueble en la colonia Malibrán, donde operaba un presunto taller dedicado a la fabricación de uniformes militares apócrifos

Máquinas industriales, chalecos tácticos y

El deseo de Julio César Chávez a sus dos hijos en el boxeo: “El tiempo ya se les pasó”

Ambos pugilistas se subirán al cuadrilátero el próximo sábado 24 de enero

El deseo de Julio César

Espinaca, el vegetal ligero que fortalece defensas y aporta vitalidad

Un alimento de hoja verde con alto valor nutricional, múltiples usos en la cocina y beneficios respaldados por instituciones especializadas

Espinaca, el vegetal ligero que

Denuncian abusos y extorsiones de presuntos ministeriales de la FGJEM en la carretera México-Pachuca

Hasta el momento no se ha pronunciado el Fiscal José Luis Cervantes sobre estos hechos

Denuncian abusos y extorsiones de

Alejandra Espinoza y Alan Tacher encabezan ‘¿Apostarías por mí?’ sin comparaciones: “No es La Casa de los Famosos”

En entrevista con Infobae México, los conductores estelares de sinceraron sobre su nueva vida en Brasil

Alejandra Espinoza y Alan Tacher
MÁS NOTICIAS

NARCO

Máquinas industriales, chalecos tácticos y

Máquinas industriales, chalecos tácticos y telas: los objetos encontrados en un taller de uniformes militares apócrifos en Veracruz

Cuántos narcotraficantes ha entregado México a EEUU durante el gobierno de Sheinbaum

Estos son algunos de los 37 criminales que el gobierno de Sheinbaum entregó a EEUU

Nueva entrega de narcos llega tras presión de EEUU para que sus militares combatan a cárteles en México

Jammers, los dispositivos utilizados por el crimen organizado para robar autos y cometer otros delitos en México

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Espinoza y Alan Tacher

Alejandra Espinoza y Alan Tacher encabezan ‘¿Apostarías por mí?’ sin comparaciones: “No es La Casa de los Famosos”

Yanet García se sube al Trend de 2016 y presume su radical cambio físico: “La disciplina me lo ha dado todo”

Festival de Café y Chocolate CDMX 2026: horario, lugar y precios de la edición por “Día de San Valentín”

“Los haters son nuestros fans”: Brenda y Mario Bezares se ríen de las críticas por ‘encerrarse’ en ‘¿Apostarías por mí?’

Trend 2016: ¿Qué telenovelas se veían ese año en las pantallas mexicanas?

DEPORTES

El deseo de Julio César

El deseo de Julio César Chávez a sus dos hijos en el boxeo: “El tiempo ya se les pasó”

Olympique de Marsella vs Liverpool: cuándo y dónde ver el juego en México

Real Madrid vs Mónaco: a qué hora y dónde ver desde México al cuadro merengue en la Champions League

Inter vs Arsenal: a qué hora y dónde ver desde México el partido más esperado de la J7 en la Champions League

Tottenham vs Dortmund: a qué hora y dónde ver desde México el partido de la Jornada 7 en la Champions League