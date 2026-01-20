México entrega a EEUU a 37 narcotraficantes, acuerdan “no solicitar la pena de muerte”

Los delincuentes fueron llevados a diversas ciudades de EEUU. (x @OHarfuch)

37 reos del penal del Altiplano fueron trasladados a Estados Unidos en un avión Hércules C130 con matrícula FAM3611 que despegó este martes del aeropuerto Adolfo López Mateos, en Toluca, capital del Estado de México, al mediodía.

Desde la madrugada de este martes se registró el movimiento de personas recluídas en el Altiplano hacia el exterior, lo que ha provocado sobrevuelos de helicópteros y presencia de vehículos miliytares afuera del penal del Altiplano.

Esta es una nueva entrega de reos a los Estados Unidos, la primera de este 2026.

Información extraoficial señala que la entrega comenzó a la 1 de la mañana, cuando ciudadanos notaron la actividad aeronáutica a las inmedicaciones de dicho penal.

Harfuch dijo que el Departamento de Justicia de EEUU se estableció el compromiso de no solicitar pena de muerte. (X @OHarfuch)

Durante varias horas, aeronaves de las Fuerzas Armadas mexicanas aterrizaron en el Centro Penal de Readaptación Social, Altiplano #1, ubicado en Almoloya de Juárez, y eventualmente se realizaron varios sobrevuelos hasta el Aeropuerto Internacional de Toluca.

Fuentes federales confirmaron a Infobae México que van 37 delincuentes mexicanos entregados a Estados Unidos.

Alrededor de las 11:45 del día un avión de las Fuerzas Estadosunidenses despegó en esta terminal aérea.

Se trataría de una entrega más de capos a EEUU, que tengan algún asunto pendiente con la justicia de ese país vecino del norte.

Estas entregas se suman a las que en el pasado había hecho el gobierno mexicano a los Estados Unidos como parte de la llamada cooperación entre ambos países.

Con este traslado, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a EE.UU. (X @OHarfuch)

García Harfuch confirma entrega de reclusos a EEUU

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Hatfuch, confirmó por medio de sus redes sociales que el Gabinete de Seguridad de México trasladó a los Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país.

La acción, aseguró, se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional.

Dijo que a solicitud del Departamento de Justicia se estableció el compromiso de no solicitar pena de muerte.

Harfuch confirmó que los delincuentes fueron llevados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas.

“Con este traslado, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a EE.UU. en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país”, concluyó el secretario de Seguridad.

Omar García Harfuch dio a conocer los destinos a los que fueron llevados los 37 capos mexicanos entregados a EEUU. Foto: SSPC

Cabe destacar que el pasado domingo, un avión militar tipo Lockheed Martin C-130J Super Hércules con procedencia de Estados Unidos, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, lo que despertó sospechas de que se llevaban a cabo acciones militares estadounidenses en territorio mexicano.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró el lunes en su conferencia de prensa matutina, que el avión estadounidense no implicó el ingreso de tropas extranjeras a México, ni la realización de operaciones militares en territorio nacional.

Explicó que se trató de un vuelo autorizado desde el pasado mes de octubre y relacionado con actividades de capacitación previamente acordadas entre ambos países.