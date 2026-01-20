Cómo preparar búlgaros de agua: la forma fácil y efectiva para cultivarlos en casa

Los búlgaros de agua, también llamados tibicos o granos de kéfir de agua, son colonias de bacterias y levaduras que fermentan agua azucarada. (Youtube)

Los búlgaros de agua, conocidos también como “tibicos” o “granos de kéfir de agua”, son colonias simbióticas de bacterias y levaduras que se utilizan para fermentar agua azucarada.

El resultado de esta fermentación es una bebida probiótica, ligeramente efervescente, que suele tener un sabor refrescante y ácido.

Estos gránulos están compuestos principalmente por polisacáridos producidos por las bacterias, donde habitan diversas especies de microorganismos beneficiosos.

Los búlgaros de agua se alimentan de azúcar, transformándola en ácido láctico, dióxido de carbono y pequeñas cantidades de alcohol.

La bebida resultante se consume por sus posibles beneficios para la salud intestinal y de acuerdo con un estudio publicado en la Libreria Nacional de Medicina de Estados Unidos son muchos los beneficios que brinda a la salud debido a su contenido de probióticos.

El kéfir de agua no contiene lácteos y se diferencia del kéfir de leche, aunque ambos se elaboran por fermentación de microorganismos. (KefirWeb)

Cómo preparar o cultivar bulgaros de agua

Para preparar o cultivar búlgaros de agua (tibicos), se requiere un proceso sencillo y pocos ingredientes. A continuación, te contamos cuáles son los pasos básicos para su elaboración doméstica:

Ingredientes

3 a 4 cucharadas de búlgaros de agua (granos de tibicos)

1 litro de agua (preferiblemente filtrada o sin cloro)

3 a 4 cucharadas de azúcar (puede ser blanca, rubia o mascabado)

2 rodajas de limón (opcional)

1 o 2 trozos pequeños de fruta deshidratada, como higo o pasas (opcional, para mejorar la fermentación)

1 frasco de vidrio de 1 litro

1 colador de plástico

1 tela o papel y una banda elástica para cubrir el frasco

Procedimiento

Preparar el agua azucarada Disuelve el azúcar en el litro de agua. Añadir los búlgaros y la fruta Coloca los búlgaros de agua en el frasco de vidrio. Agrega el agua azucarada y, si deseas, las rodajas de limón y la fruta deshidratada. Fermentar Cubre el frasco con la tela o papel y asegura con la banda elástica. Deja fermentar a temperatura ambiente (entre 18°C y 28°C) durante 24 a 48 horas, alejando el frasco de la luz directa del sol. Colar y embotellar Pasado el tiempo de fermentación, cuela la bebida usando el colador de plástico (evita el metal). Separa los búlgaros y la fruta. Repetir el proceso Lava los búlgaros con agua limpia y repite el proceso con agua y azúcar frescas. La bebida obtenida puede refrigerarse y consumirse fría.

Consejos

No utilices utensilios de metal, ya que pueden afectar a los tibicos.

Puedes variar el tipo de azúcar y las frutas para modificar el sabor.

Si los búlgaros crecen demasiado, puedes compartirlos o desechar el excedente.

Elaborar esta bebida es una forma de explorar sabores y cuidar el bienestar intestinal. (Conicet)

Cuáles son los beneficios a la salud de los bulgaros de agua

Los búlgaros de agua (kéfir de agua) presentan varios beneficios potenciales para la salud, según estudios científicos:

Propiedades antioxidantes y antiinflamatorias: Contienen compuestos fenólicos y flavonoides que pueden aumentar la actividad de enzimas antioxidantes, lo que ayuda a proteger frente al estrés oxidativo y la inflamación.

Mejora de la salud intestinal: Su consumo puede modular positivamente la microbiota, favorecer la producción de ácidos grasos de cadena corta y fortalecer la barrera intestinal, contribuyendo a la salud digestiva.

Efecto antidiabético y antihiperlipidémico: En estudios con animales, el kéfir de agua ha reducido los niveles de glucosa y mejorado el perfil de lípidos en sangre, lo que sugiere un posible uso en el manejo de la diabetes y la dislipidemia.

Actividad antimicrobiana: Tiene capacidad para inhibir el crecimiento de microorganismos patógenos como Candida albicans, Salmonella typhi y Escherichia coli, gracias a la producción de ácidos orgánicos y metabolitos durante la fermentación.

Potencial anticancerígeno: Algunos estudios in vitro señalan que el kéfir de agua puede inhibir el crecimiento de células cancerosas, aunque se requieren más investigaciones clínicas.

Entre los beneficios del kéfir de agua destacan sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y su potencial para fortalecer la microbiota intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como su nombre lo dice, los búlgaros de agua no contienen lácteos y se diferencian del kéfir de leche, aunque ambos procesos se basan en la fermentación.