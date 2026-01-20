Como el fallecido Yeison Jiménez, José Manuel Figueroa ha soñado su muerte en accidente de avión

El cantante José Manuel Figueroa también compartió sueños similares con accidentes aéreos tras la muerte de Jiménez (IG)

El fallecimiento de Yeison Jiménez, ocurrido el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, continúa impactando a la escena musical colombiana y latinoamericana.

El suceso no solo dejó seis víctimas mortales, sino que ha cobrado un sentido inquietante luego de que salieran a la luz los repetidos sueños premonitorios que el artista compartió antes de su trágico final.

Su inesperada muerte en un avioneta Piper PA-31-325 Navajo, poco después de despegar del Aeródromo Juan José Rondón con destino a Medellín, provocó conmoción entre sus seguidores por la extraña coincidencia entre sus relatos y el desenlace fatal.

Yeison y sus reiterados sueños que hoy son tomados como premoniciones

Poco antes de la tragedia, Jiménez había revelado en entrevistas televisivas sus sueños recurrentes con accidentes aéreos. Durante una intervención en el programa Se dice de mí de Caracol Televisión, relató:

“Soñé tres veces que íbamos a tener un accidente de avión... En uno de esos sueños, soñé que habíamos muerto y que estábamos en las noticias”.

Yeison Jiménez cantando De la cuna al ataúd del grupo de rap colombiano La Etnnia - crédito Facebook

Estas declaraciones, que en su momento pasaron casi inadvertidas, adquirieron una nueva dimensión a raíz de los hechos sucedidos el 10 de enero.

Según rememoran medios locales, Jiménez relató: “Yo me sueño en gira en España, que el capitán me dice ‘estamos listos’ y yo le digo ‘vaya y dele la vuelta al avión’... Él me decía ‘Se me soltó un tubo, pero ya lo corregimos’... Despierto porque el capitán estaba alterado”.

A su regreso a Medellín, el cantante experimentó el mismo sueño nuevamente. “Me acuesto y vuelvo y sueño en la misma mierda. Me sueño el accidente. Y me sueño que yo tenía que haberle dicho eso al capitán”, contó en una de sus últimas entrevistas, donde evidenció una profunda impresión:

El accidente de la avioneta Piper PA-31-325 Navajo cobró seis vidas, incluido el famoso interprete de música popular Yeison Jiménez (Jesús Avilés/Infobae Colombia)

“Eso fue el 24 de mayo del año pasado. Llego a mi casa en Medellín y quería dormir”. También confesó quedar mareado y emocionalmente afectado al recordar aquellos episodios oníricos, al punto de suspender la conversación.

Jiménez explicó a la prensa que estos presagios no solo se limitaban al sueño: “En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias y ya era la tercera vez que me soñaba con eso. Dios me dio tres señales y yo no las entendí, no las capté”.

La tensión generada por estos episodios se intensificó con un incidente previo real en un vuelo corto. El cantante describió ese momento:

“Ignoré las señales”, narró, detallando que “en un vuelo reciente que duró tres minutos, lastimosamente empiezo a ver toda mi vida pasando, ves al piloto desesperado; duramos tres minutos en el aire”.

Yeison Jiménez relató en televisión sus repetidos sueños con accidentes aéreos poco antes de su trágica muerte (@yeison_jimenez/ Instagram)

Continuó: “Yo dije, ‘nos matamos’. Algo lo iluminó, la aguja de velocidad subió un poco y él estaba hablando con la torre de control”. Estas experiencias afectaron profundamente a Jiménez, quien agregó:

“Ese tema me trajo mucha depresión, decía ‘Dios mío, casi me voy’, lloraba. Saber que la vida es tan endeble, es un hilo...”.

José Manuel Figueroa y sus propios sueños premonitorios

El impacto de la muerte de Yeison Jiménez trascendió la frontera colombiana e incluso resonó en otros artistas de la música regional. A raíz del incidente, José Manuel Figueroa relató a la prensa que él mismo ha soñado en varias ocasiones con su propia muerte en un accidente aéreo:

“Lo he soñado muchas veces. También he soñado que me muero haciendo el amor. He tenido la gran fortuna de poder soñar a mi padre, a Sebastián y a Trigo vivos, y al despertar se convierte en una pesadilla porque no paro de llorar. Ese sueño tan bello a la hora de despertar se convierte en una pesadilla porque ya no es mi realidad”, expresó.

José Manuel Figueroa reacciona a la tragedia de Yeison Jiménez y revela sus propios sueños premonitorio (Cuartoscuro)

Cuestionado sobre la pérdida del cantante colombiano, Figueroa reconoció: “Yo creo que es una tragedia, yo creo que era un muchacho con sueños. Creo que era un muchacho que tenía ganas de conquistar. Creo que le faltó mucho por conquistar y qué lástima que tuvo que fallecer de esa forma”.

La muerte de Yeison Jiménez a los 34 años conmocionó a Colombia, cuya sociedad despidió a una figura que había alcanzado amplio reconocimiento en la música popular.

El accidente del 10 de enero cobró la vida de Jiménez y de cinco pasajeros más, todos a bordo de la misma aeronave, en circunstancias que todavía magnifica el eco de los sueños que hoy se perciben como advertencias no comprendidas en su debido momento.