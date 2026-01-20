Beca Benito Juárez 2026: lo que se debe hacer antes de recoger la tarjeta del Bienestar

Los nuevos beneficiarios de la Beca Benito Juárez continúan recibiendo su tarjeta del Bienestar, misma que les servirá para poder retirar el dinero que entrega el programa cada dos meses.

Cabe recordar que la iniciativa social abrió un periodo de inscripciones en septiembre de 2025 para que más alumnos de preparatoria que cursan en alguna escuela pública el país pudieran inscribirse.

El programa entrega a cada becario de forma directa un apoyo económico de 1,900 pesos durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, pues no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.

¿Qué se debe hacer antes de recoger la tarjeta del Bienestar para la Beca Benito Juárez?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) recordó a las personas que están por recibir su tarjeta del Bienestar que antes de recogerla es importante checar que su CURP se encuentre certificada.

Para verificar la certificación de cada CURP, se debe acceder al portal oficial (gob.mx/curp), descargar el documento y revisar en la esquina inferior derecha que esté la leyenda “CURP certificada: verificada con el Registro Civil”. Si se identifica, la CURP ya está validada y se puede utilizar para trámites. En caso contrario, deberás acudir al Registro Civil para corregir o actualizar tus datos y así vincular la información con el Registro Nacional de Población (RENAPO).

La CURP deberá estar certificada para poder recoger la tarjeta del Bienestar (X@BecasBenito)

Documentos parea recoger la tarjeta

Por otra parte, se debe tener en cuenta que los documentos para recoger la tarjeta del Bienestar son los siguientes:

Si eres menor de 18 años

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses)

De la madre, padre, tutora o tutor

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Si eres mayor de 18 años

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)

¿Cuándo es el próximo pago de la beca?

Las autoridades todavía no han anunciado cuándo se realizará el próximo pago de las becas; sin embargo, tomando como referencia las entregas de ciclos anteriores, se prevé que el apoyo se deposite en febrero de 2026.

Para consultar el saldo de las Beca Benito Juárez, los beneficiarios pueden acudir a cajeros automáticos o a las ventanillas del Banco del Bienestar. Además, también existe la alternativa de utilizar la aplicación móvil, donde es posible monitorear los depósitos y retiros en la cuenta.

Es importante estar al pendiente de las redes de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. (X/@becasbenitojuarez)

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ)y de Julio León, titular de la dependencia. El número telefónico 55 1162 0300 ofrece atención de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 para aclarar cualquier duda.