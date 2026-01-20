México

Ángela Aguilar es criticada por utilizar un anillo similar al que usó Cazzu

La joya provocó comentarios en redes sociales al asociarlo con una pieza similar que la argentina usó en un video musical

La joya provocó comentarios en redes sociarlo al asociarlo con una pieza similar que la argentina usó en un video musical. (Captura de pantalla @kunno / YouTube Los Ángeles Azules)

Ángela Aguilar vuelve a ser el centro de la conversación en redes sociales después de que usuarios notaran que llevaba un anillo similar al que utilizó la artista argentina Cazzu, ex pareja de Christian Nodal. Este nuevo episodio de comparaciones y comentarios ha generado debates, memes y miles de mensajes en plataformas digitales como TikTok, Instagram y X.

El tema surgió tras la difusión de un video grabado en una celebración familiar durante abril de 2025, donde la hija de Pepe Aguilar aparece junto a su amigo Kunno. En la grabación, la artista muestra en una de sus manos un anillo en forma de corazón, de tonos blanco y plateado, con diamantes incrustados. El detalle del accesorio captó la atención de los internautas, quienes lo vincularon rápidamente con una joya utilizada por Cazzu en el pasado.

La rapera utilzó un anillo con diamantes en el videoclip que grabó junto a Santa Fe Klan.(Captura de pantalla YouTube Los Ángeles Azules / @magy_white)

De acuerdo con los comentarios que circulan en redes, la pieza de joyería guarda una notable semejanza con el anillo que Julieta Cazzuchelli lució en 2023 durante la grabación del videoclip “Tú y Tú”, una colaboración musical con Santa Fe Klan y Los Ángeles Azules. Ese video se filmó en Tepito, Ciudad de México semanas antes de que se diera a conocer el embarazo de la rapera, además de que Nodal la acompañó detrás de cámaras, pues en ese momento mantenía una relación con la cantante argentina.

La coincidencia en el diseño del anillo ha desatado una ola de mensajes donde se comparan estilos y se debate sobre posibles significados, aunque hasta ahora ninguna de las artistas ha hecho declaraciones públicas relacionadas con el tema. Sin embargo la situación mantiene a Ángela Aguilar bajo el escrutinio de miles de usuarios, mientras se multiplican las especulaciones acerca de la elección de su joyería.

Ya que Ángela la utilizó también durante su participación en el especial “A Grammy Celebration of Latin Music”, realizado el 29 de diciembre de 2025. Donde el público destacó un cambio radical en su estilismo tradicional a uno más oscuro.

Ángela ha lucido el anillo similar varias veces. (Captura de pantalla @kunno / @angela_aguilar_)

En la plataforma de YouTube donde se encuentra el video de Cazzu internautas ya comenzaron a reaccionar. “Aquí los que venimos a comprobar la teoría del anillo de corazón“, ”Y si es el mismo anillo“, se lee. Mientras que en TikTok han surgido diversos videos donde se comparan las joyas.

“¿Se imaginan que Nodal se los haya regalado a las 2?“, ”Dios mío, es envidia que ella le tiene a Cazzu“, ”Que raro”, "Me recuerda a Hailey Bieber copiando a Selena Gomez“, ”Estoy en shock”, son algunos de los comentarios sobre la semejanza del anillo en forma de corazón.

