Alejandra Espinoza y Alan Tacher encabezan ‘¿Apostarías por mí?’ sin comparaciones: “No es La Casa de los Famosos”

Alan Tacher y Alejandra Espinoza encabezan ‘¿Apostarías por mí?’ sin comparaciones: “No es La Casa de los Famosos” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Alan Tacher y Alejandra Espinoza lideran ‘¿Apostarías por mí?’, el nuevo reality de TelevisaUnivision que reúne a 12 parejas de celebridades en una villa de São Paulo, Brasil, donde se ponen a prueba la confianza, el amor y la estrategia.

El programa, que se transmite en México y Estados Unidos por diversas plataformas, busca alejarse de las comparaciones directas con otros formatos de convivencia como “La Casa de los Famosos”, según destacaron ambos conductores en entrevista exclusiva para Infobae México desde dicha ciudad brasileña.

Un formato diferente y la química entre los conductores: ‘¿Apostarías por mí?’ con Alan Tacher y Alejandra Espinoza

Durante la charla realizada en São Paulo, Alejandra Espinoza compartió su experiencia al trabajar junto con Alan Tacher y cómo ha fluido la relación profesional entre ambos. “Yo estoy bien contenta de trabajar con Alan. Siempre me ha caído muy bien, me ha parecido una persona muy recta, muy ética y que disfruta mucho su trabajo”, afirmó Espinoza en declaraciones recogidas por Infobae México. La conductora también remarcó la importancia de disfrutar el proceso, incluso en jornadas extensas y bajo la presión de estar frente a las cámaras durante largos periodos.

En entrevista con Infobae, la conductora habló sobre su nuevo gran reto profesional

Por su parte, Tacher explicó que el programa se distingue por su estructura y dinámica: “No es un reality en el que estás solamente tú con tu estrategia. Aquí tienes que estarlo hablando con tu pareja y eso va a ser parte fundamental”, detalló el conductor para Infobae México. El presentador enfatizó que la convivencia, la estrategia en pareja y las apuestas semanales establecen diferencias claras respecto a otros realities.

Retos, apuestas y convivencia bajo presión: ‘¿Apostarías por mí?’

El reality enfrenta a las parejas a desafíos físicos y mentales en los que deben apostar una suma de dinero semanal, hasta acumular un máximo de 300 mil dólares. Cada semana, los participantes deciden cuánto arriesgar según la confianza en sus parejas y la naturaleza de los retos. “La idea es apostar por tu pareja, por la confianza que tienes en ella y ver hasta dónde pueden llegar juntos”, explicó Tacher.

La convivencia en la villa, totalmente expuesta a las cámaras, genera momentos de tensión, alianzas y rivalidades. “Va a haber conflictos, amistades, enemistades, parejas que quizás se unan contra otras”, adelantó el conductor. La estructura exige a los participantes resolver diferencias y tomar decisiones en equipo, lo que añade una dimensión emocional distinta frente a otros formatos de competencia.

La logística de la imagen y los looks de Alejandra Espinoza

Uno de los aspectos más comentados en redes sociales sobre el inicio del programa ha sido la selección de vestuario de Alejandra Espinoza. La conductora reveló que preparar los looks para las transmisiones diarias y las galas dominicales implicó una logística compleja. “A diferencia de otros proyectos, aquí estamos de lunes a viernes en Galavisión y Bix, y el domingo en Las Estrellas, Univisión y otros canales; entonces, cada día es un vestido diferente y también hay que estar listos para cualquier eventualidad en la villa”, explicó Espinoza.

La presentadora contó con el apoyo de dos estilistas, uno en México y otro en Brasil, para coordinar los cambios de ropa y asegurar que siempre hubiera opciones listas para cada ocasión, considerando que los llamados a la villa pueden ocurrir en cualquier momento. “Tenemos que tener un look listo para el ataque”, relató entre risas.

En entrevista con Infobae, el conductor habló sobre su nuevo gran reto profesional

De qué trata ‘¿Apostarías por mí?’ y dónde verlo

El programa reúne a 12 parejas de celebridades en una villa aislada en São Paulo, Brasil. Los concursantes conviven bajo observación constante, enfrentan retos y apuestas, y buscan demostrar hasta dónde llega su confianza y lealtad. El objetivo central es superar pruebas y acumular la mayor cantidad de dinero posible, con una bolsa máxima de 300 mil dólares.

¿Dónde ver ‘¿Apostarías por mí?’?

ViX : Transmisión en vivo 24/7 en streaming.

Las Estrellas (México): Galas dominicales a las 21:00 horas (CDMX).

ViX Premium : Galas desde las 19:00 horas (CDMX).

Univisión (Estados Unidos): Galas los domingos.

UniMás: Resúmenes diarios de lunes a viernes a las 20:00 horas (8P/7C).

Un reality que apuesta por la confianza y la estrategia: Alan Tacher

Alan Tacher reconoció que, en un inicio, pensó que la invitación al programa era para participar como concursante junto a su esposa, algo que le generó curiosidad por el formato. “Yo para que te dijera que quiero participar en un reality show, es porque confío en que es un reality show diferente”, expresó Tacher. Finalmente, el conductor resaltó el elemento humano y emocional como el sello distintivo del programa: “Puede que termines mucho más enamorado de tu pareja al final, o ya no”, concluyó.

La producción de TelevisaUnivision busca redefinir la competencia entre celebridades, privilegiando la dinámica de pareja y la toma de decisiones conjunta. El estreno de ‘¿Apostarías por mí?’ marca una nueva apuesta en la oferta de realities televisivos para la audiencia hispanohablante, alejándose de los esquemas tradicionales y priorizando el factor humano en cada desafío.