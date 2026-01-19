México

Receta de panqué de plátano y arándanos sin horno, sin azúcar y sin harina

Esta receta fácil combina plátano maduro y arándanos frescos en una opción ideal cuando buscas algo dulce sin recurrir al azúcar o la harina tradicional

Guardar
Con solo unos pocos ingredientes
Con solo unos pocos ingredientes naturales y sin necesidad de horno, puedes disfrutar un bocado ligero y lleno de sabor para acompañar el café o la bebida vegetal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panqué de plátano con arándano sin horno, sin azúcar y sin harina hecho con yogurt natural es una opción perfecta para quienes buscan una alternativa saludable, práctica y llena de sabor.

Lo mejor de esta receta es que no requiere horno, por lo que puedes prepararlo fácilmente en sartén o microondas, obteniendo un resultado húmedo y delicioso. Es una excelente elección para desayunos, meriendas o snacks energéticos, especialmente para quienes evitan el gluten o el azúcar refinado.

Este panqué toma inspiración de la repostería saludable moderna, usando ingredientes naturales y accesibles como el plátano maduro, avena y yogurt natural.

Los arándanos aportan un toque de frescura y antioxidantes, mientras que el yogurt natural da suavidad y proteínas. Puedes acompañarlo con una bebida vegetal, café o infusión, e incluso añadir nueces o semillas para variar su textura.

El panqué de plátano con
El panqué de plátano con arándano sin horno destaca como una receta saludable, sin azúcar ni harina, hecha con yogurt natural y perfecta para desayuno o merienda.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de panqué de plátano con arándano sin horno, sin azúcar y sin harina hecho con yogurt natural

Esta receta prescinde de horno, harina y azúcar, empleando solo ingredientes naturales. El resultado es un panqué húmedo, suave y con un delicado dulzor natural gracias al plátano maduro. La técnica consiste en mezclar todos los ingredientes y cocer la masa en sartén o microondas, consiguiendo así una miga jugosa y aromática.

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes: 10 minutos
  • Cocción en sartén: 25-35 minutos (fuego muy bajo y tapado)
  • Cocción en microondas: 7-9 minutos (máxima potencia)
  • Enfriado y desmolde: 10 minutos
  • Tiempo total: 35-50 minutos

Ingredientes

  1. Dos plátanos maduros grandes
  2. Dos huevos
  3. Una taza de yogurt natural sin azúcar (puede ser griego)
  4. 120 g de avena en hojuelas (puedes usar avena molida)
  5. Una cucharadita de polvo para hornear (opcional)
  6. Media cucharadita de canela en polvo
  7. Media taza de arándanos frescos o congelados
  8. Una cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
  9. Pizca de sal
  10. Opcional: una cucharada de miel, sirope de agave o stevia para endulzar
- (Imagen Ilustrativa Infobae)
- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer panqué de plátano con arándano sin horno, sin azúcar y sin harina hecho con yogurt natural, paso a paso

  1. Tritura muy bien los plátanos en un bol grande hasta obtener un puré.
  2. Añade los huevos y el yogurt natural, y mezcla hasta integrar completamente.
  3. Incorpora la avena, la canela, el polvo para hornear, la pizca de sal y la vainilla. Mezcla hasta obtener una masa homogénea.
  4. Agrega los arándanos al final, mezclando suavemente para no romperlos.
  5. Si deseas un dulzor extra, añade la miel, sirope o stevia en este momento.
  6. Si usas sartén: Engrasa ligeramente una sartén con aceite de coco u oliva, vierte la mezcla y tapa bien. Cocina a fuego muy bajo durante 25-35 minutos. No destapes antes de los 20 minutos y revisa con un palillo; debe salir limpio.
  7. Si usas microondas: Coloca la mezcla en un molde apto y engrásalo. Cocina a máxima potencia durante 7-9 minutos. Revisa a los 7 minutos; el centro debe estar firme al tacto.
  8. Deja enfriar al menos 10 minutos antes de desmoldar. Corta en rebanadas solo cuando esté tibio o frío.

Consejos clave:

  • Utiliza plátanos muy maduros para un dulzor natural y mejor textura.
  • Mantén el fuego bajo y la sartén tapada para evitar que se queme y logres una cocción pareja.
  • No muevas ni destapes la sartén durante la cocción para evitar que el panqué se hunda.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente ocho porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: 120-140 kcal
  • Proteínas: 4-5 g
  • Hidratos de carbono: 22-25 g
  • Grasas: 2-3 g
  • Fibra: 2-3 g
  • Azúcares naturales (fruta y yogurt): 7-10 g
  • Sodio: 60-90 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conserva en recipiente hermético en refrigeración hasta cuatro días. Puedes congelar rebanadas individuales hasta dos meses.

Temas Relacionados

Postrepanquémexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Paquete Económico 2026 destina más de 3 mil millones para madres trabajadoras

Estas ayudas se entregan dentro de los Programas para el Bienestar, con el objetivo de reducir la desigualdad y fortalecer la autonomía económica de las mujeres

Paquete Económico 2026 destina más

Cómo consumir canela para ayudar a prevenir los picos de glucosa y mantener estable la presión arterial

Un ingrediente común podría marcar diferencia en el bienestar de quienes buscan opciones naturales para acompañar sus tratamientos de salud

Cómo consumir canela para ayudar

Blue Monday 2026: cuál es el día “más triste del año” en México y por qué

Cada año se dice que el tercer lunes del año tiende a ser particularmente depresivo

Blue Monday 2026: cuál es

Gloria Trevi se defiende de quienes la llaman “asesina y pederasta” y se burlan diciendo que “trata”

En medio de duras críticas en internet, la intérprete se defiende con carácter, reivindicando su historia mientras recuerda los años difíciles que enfrentó para seguir adelante con su carrera y su vida

Gloria Trevi se defiende de

Sentencian a tres personas que transportaban más de tonelada y media de cocaína en una lancha en Colima

Fueron capturados por elementos de la Secretaría de Marina

Sentencian a tres personas que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a tres personas que

Sentencian a tres personas que transportaban más de tonelada y media de cocaína en una lancha en Colima

Quién es “El Mantecas”, el hombre ligado al Cártel de Sinaloa detenido tras un operativo en Mocorito

Narcomenudeo y posesión de armas exclusivas: FGR obtuvo vinculación a proceso contra dos detenidos en Tepatitlán, Jalisco

Detuvieron en Sinaloa a Iván Valerio, alias “El Mantecas”, objetivo prioritario ligado al Cártel de Sinaloa

Mujer y hombre son asesinados en el Centro de Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Gloria Trevi se defiende de

Gloria Trevi se defiende de quienes la llaman “asesina y pederasta” y se burlan diciendo que “trata”

Yadhira Carrillo se niega a enamorarse tras separación de Juan Collado: “Yo estoy muy bien”

Alejandra Bogue le contesta a ‘La Supermana’ sobre supuestos golpes a su mamá y un hijo abandonado en Acapulco

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 18 de enero

Fausto, hermano de Verónica Castro, informa que está hospitalizada y usa oxígeno, pero ‘el Güero’ Castro da su versión

DEPORTES

Nina Cervantes se despide del

Nina Cervantes se despide del América entre lágrimas, apunta a la Selección Mexicana: “Mi voz es americanista, ahora mi meta es México”

Helmut Marko declara que Red Bull se equivocó al contratar a Checo Pérez

México se impone a las estrellas internacionales en el Juego de Leyendas

Bandido y Komander conquistan la Coliseo y hacen caer a Místico y Máscara Dorada

Jorge Sánchez suena para llegar al Paok de Grecia