Receta de panqué de plátano y arándanos sin horno, sin azúcar y sin harina

El panqué de plátano con arándano sin horno, sin azúcar y sin harina hecho con yogurt natural es una opción perfecta para quienes buscan una alternativa saludable, práctica y llena de sabor.
Lo mejor de esta receta es que no requiere horno, por lo que puedes prepararlo fácilmente en sartén o microondas, obteniendo un resultado húmedo y delicioso. Es una excelente elección para desayunos, meriendas o snacks energéticos, especialmente para quienes evitan el gluten o el azúcar refinado.
Este panqué toma inspiración de la repostería saludable moderna, usando ingredientes naturales y accesibles como el plátano maduro, avena y yogurt natural.
Los arándanos aportan un toque de frescura y antioxidantes, mientras que el yogurt natural da suavidad y proteínas. Puedes acompañarlo con una bebida vegetal, café o infusión, e incluso añadir nueces o semillas para variar su textura.
Receta de panqué de plátano con arándano sin horno, sin azúcar y sin harina hecho con yogurt natural
Esta receta prescinde de horno, harina y azúcar, empleando solo ingredientes naturales. El resultado es un panqué húmedo, suave y con un delicado dulzor natural gracias al plátano maduro. La técnica consiste en mezclar todos los ingredientes y cocer la masa en sartén o microondas, consiguiendo así una miga jugosa y aromática.
Tiempo de preparación
- Preparación de ingredientes: 10 minutos
- Cocción en sartén: 25-35 minutos (fuego muy bajo y tapado)
- Cocción en microondas: 7-9 minutos (máxima potencia)
- Enfriado y desmolde: 10 minutos
- Tiempo total: 35-50 minutos
Ingredientes
- Dos plátanos maduros grandes
- Dos huevos
- Una taza de yogurt natural sin azúcar (puede ser griego)
- 120 g de avena en hojuelas (puedes usar avena molida)
- Una cucharadita de polvo para hornear (opcional)
- Media cucharadita de canela en polvo
- Media taza de arándanos frescos o congelados
- Una cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
- Pizca de sal
- Opcional: una cucharada de miel, sirope de agave o stevia para endulzar
Cómo hacer panqué de plátano con arándano sin horno, sin azúcar y sin harina hecho con yogurt natural, paso a paso
- Tritura muy bien los plátanos en un bol grande hasta obtener un puré.
- Añade los huevos y el yogurt natural, y mezcla hasta integrar completamente.
- Incorpora la avena, la canela, el polvo para hornear, la pizca de sal y la vainilla. Mezcla hasta obtener una masa homogénea.
- Agrega los arándanos al final, mezclando suavemente para no romperlos.
- Si deseas un dulzor extra, añade la miel, sirope o stevia en este momento.
- Si usas sartén: Engrasa ligeramente una sartén con aceite de coco u oliva, vierte la mezcla y tapa bien. Cocina a fuego muy bajo durante 25-35 minutos. No destapes antes de los 20 minutos y revisa con un palillo; debe salir limpio.
- Si usas microondas: Coloca la mezcla en un molde apto y engrásalo. Cocina a máxima potencia durante 7-9 minutos. Revisa a los 7 minutos; el centro debe estar firme al tacto.
- Deja enfriar al menos 10 minutos antes de desmoldar. Corta en rebanadas solo cuando esté tibio o frío.
Consejos clave:
- Utiliza plátanos muy maduros para un dulzor natural y mejor textura.
- Mantén el fuego bajo y la sartén tapada para evitar que se queme y logres una cocción pareja.
- No muevas ni destapes la sartén durante la cocción para evitar que el panqué se hunda.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente ocho porciones medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Energía: 120-140 kcal
- Proteínas: 4-5 g
- Hidratos de carbono: 22-25 g
- Grasas: 2-3 g
- Fibra: 2-3 g
- Azúcares naturales (fruta y yogurt): 7-10 g
- Sodio: 60-90 mg
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se conserva en recipiente hermético en refrigeración hasta cuatro días. Puedes congelar rebanadas individuales hasta dos meses.