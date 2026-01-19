México

Peso Pluma anuncia gira en EEUU a dos años de cancelar shows en México por amenazas de CJNG

El anuncio fue recibido con entusiasmo por su base de seguidores en territorio estadounidense, pero también abrió un debate entre fans mexicanos

El intérprete reaccionó en redes sociales a los disturbios en California, EEUU. (Fotos: @ElPesoPluma, X / @hoodvandals_streetwear, Instagram)

El regional mexicano sigue ganando terreno fuera del país. Peso Pluma anunció Dinastía by Peso Pluma & Friends, una nueva gira que recorrerá distintas ciudades de Estados Unidos durante la primavera de 2026, acompañado de invitados especiales.

El anuncio fue recibido con entusiasmo por su base de seguidores en territorio estadounidense, pero también abrió un debate entre fans mexicanos que esperan su regreso a los escenarios nacionales.

Gira en Estados Unidos: una nueva etapa internacional

La gira Dinastía arrancará a inicios de marzo y se extenderá hasta mayo, con fechas en la costa oeste, el centro y la costa este de Estados Unidos. El recorrido incluye plazas clave como Los Ángeles, Las Vegas, Houston, Dallas, Nueva York y Chicago, consolidando el posicionamiento del cantante en el mercado estadounidense.

Dinastía by Peso Pluma & Friends recorrerá distintas ciudades de Estados Unidos durante la primavera de 2026. (@pesopluma / Instagram)

Este tour representa una nueva fase en su carrera en vivo, marcada por colaboraciones y una presencia sostenida en escenarios internacionales, en un momento en el que su música mantiene altos niveles de reproducción y conversación digital.

Fechas confirmadas en EEUU

Marzo

1 – Seattle, WA

3 – San Francisco, CA

4 – Sacramento, CA

6 – Phoenix, AZ

8 – San Bernardino, CA

10 – Fresno, CA

11 – Anaheim, CA

13 – Las Vegas, NV

14 – Chula Vista, CA

15 – Palm Desert, CA

18 – San Jose, CA

20 – Inglewood, CA

24 – Albuquerque, NM

26 – Denver, CO

28 – Salt Lake City, UT

Abril

2 – Houston, TX

3 – San Antonio, TX

5 – Laredo, TX

7 – Austin, TX

10 – Dallas, TX

12 – Rogers, AR

18 – Tampa, FL

24 – Atlanta, GA

25 – Charlotte, NC

26 – Raleigh, NC

28 – Bristow, VA

30 – New York, NY

Mayo

1 – Belmont Park, NY

2 – Newark, NJ

5 – Reading, PA

7 – Chicago, IL

Parka y Peso Pluma. (Instagram)

Fans piden conciertos en México

La ausencia de fechas en México no pasó desapercibida. En redes sociales, seguidores del cantante han reiterado su deseo de verlo nuevamente en el país, especialmente tras más de un año sin presentaciones regulares.

Desde 2025 han circulado versiones sobre los motivos de esta pausa, que van desde ajustes estratégicos en su agenda internacional hasta decisiones relacionadas con seguridad y un enfoque prioritario en Estados Unidos.

Hasta ahora, no existe un posicionamiento oficial que confirme o desmienta estas especulaciones. Por lo pronto, el anuncio de Dinastía by Peso Pluma & Friends mantiene viva la expectativa de que, eventualmente, el proyecto pueda extenderse a territorio mexicano.

En 2023, Peso Pluma canceló seis conciertos en México tras recibir amenazas de muerte en Tijuana. (Foto: Facebook)

Antecedente clave: cancelaciones por seguridad

En 2023, Peso Pluma canceló seis conciertos en México tras recibir amenazas de muerte en Tijuana. En aquella ocasión, el artista informó a través de sus historias de Instagram que la suspensión del concierto se realizó para “proteger a los fans y al equipo”, luego de que aparecieran mantas con amenazas firmadas por el “CJNG”. Las ciudades afectadas fueron Acapulco, Culiacán, León, Querétaro, Puebla y Tijuana.

Este episodio marcó un punto de inflexión en su agenda nacional y sigue siendo un antecedente relevante en la conversación sobre su presencia en México.

¿Cuándo fue la última vez que Peso Pluma tocó en México?

Las últimas presentaciones confirmadas de Peso Pluma en México ocurrieron en septiembre de 2024, como parte de su Éxodo Tour. El cantante se presentó en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México los días 18 y 19 de septiembre, y posteriormente en la Arena Monterrey el 24 del mismo mes, con un espectáculo completo basado en su álbum más reciente.

