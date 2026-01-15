México

Revelan que Peso Pluma regaló lujosas bolsas de cientos de miles de pesos a Kenia Os en Navidad: “Su novia es muy suertuda”

‘La Doble P’ sorprendió a Kenia Os con tres exclusivos bolsos, obsequios que no solo acapararon miradas por su precio sino que elevaron el perfil glamoroso de la pareja

Peso Pluma sorprendió a Kenia
Peso Pluma sorprendió a Kenia Os con tres bolsos Birkin de Hermès, cada uno valuado en aproximadamente 200 mil pesos mexicanos durante las fiestas navideñas (IG: @pesopluma)

Durante las recientes festividades, Peso Pluma sorprendió a Kenia Os con un gesto que refleja la dimensión de su relación y el impacto mediático que ambos han logrado como pareja.

Según información recogida por el influencer de espectáculos Eddy Nieblas, un vendedor de una tienda Hermès reveló que el cantante habría adquirido tres bolsos Birkin de la casa de moda Hermès, cada uno con un valor aproximado de 200 mil pesos mexicanos, como obsequio navideño para la artista.

Este tipo de regalo refuerza el perfil de exclusividad y lujo que rodea a los Birkin, considerados símbolos de estatus por su alta demanda y limitada disponibilidad.

El gesto de Peso Pluma
El gesto de Peso Pluma refuerza el estatus de lujo y exclusividad asociado a los bolsos Birkin en el mundo del espectáculo (Foto AP/Rebecca Blackwell)

El propio vendedor relató en video: “Peso Pluma estuvo aquí hace tres semanas, compró tres Birkin en Navidad, su novia es muy suertuda. Él dijo que cada tres horas le iba a dar una bolsa el día de Navidad.”

Esta declaración, difundida a través de redes sociales, detalla tanto el monto invertido como la dinámica temática del regalo, que se habría dado durante una estancia de la pareja en un destino con ambientación nevada.

Aunque los artistas suelen mantener en reserva aspectos de su vida privada, la magnitud del obsequio trascendió rápidamente, alimentando el interés sobre los detalles de su relación.

La historia del icónico bolso
La historia del icónico bolso Birkin de Hermès remonta a un encuentro entre Jane Birkin y Jean-Louis Dumas en 1984, originando un símbolo de estatus global (REUTERS/Tom Nicholson)

Ambos confirmaron su vínculo sentimental en febrero de 2025, meses después de haber trabajado juntos en la canción “Tommy & Pamela”.

Desde entonces, han hecho apariciones conjuntas en eventos públicos, como la Semana de la Moda de Nueva York, donde Peso Pluma fue distinguido como embajador mexicano.

Sus gestos de afecto en redes sociales y su presencia constante en eventos han consolidado su imagen como una de las parejas preferidas del ambiente artístico.

En cuanto al valor específico de estos bolsos, la cifra puede fluctuar. El Birkin 25, de dimensiones menores, suele ubicarse en el rango bajo de precios, mientras que el Birkin 30, por su tamaño, puede superar los 250 mil pesos mexicanos.

La pareja confirmó su relación
La pareja confirmó su relación sentimental en febrero de 2025, tras su colaboración musical en la canción 'Tommy & Pamela' (IG)

El propio Hassan Kabande Laija —tal el nombre real de Peso Pluma— posee modelos cuyo costo se acerca a los 2,3 millones de pesos mexicanos. Esto refuerza la percepción que rodea a los Birkin de Hermès y su difícil acceso.

Un enamorado fin de año para Kenia Os y Peso Pluma

Durante la celebración de Año Nuevo, el cantante sumó un mensaje emotivo a través de Instagram dirigido a Kenia Os: “Gracias porque en este año me mandaste al ángel más bello del mundo @keniaos y con eso, todo cobró un nuevo sentido.”

Acompañó sus palabras con imágenes compartidas a lo largo de su relación. Kenia Os, por su parte, respondió en la misma publicación: “Te amo, mi amor, con todo mi corazón. Qué hermoso año juntos. Gracias 2025 por tener al amor de mi vida a mi lado. A seguir creciendo, amando y soñando juntos.”

Además de su vida personal,
Además de su vida personal, la pareja realizó una acción solidaria, repartiendo juguetes a niños durante la Navidad y recibiendo reconocimiento en redes sociales (IG Vallarta Supermarkets)

La historia de un accesorio de alta gama

La historia de la línea Birkin se remonta a un encuentro entre la actriz inglesa Jane Birkin y el gerente de Hermès, Jean-Louis Dumas, en un vuelo entre París y Londres en 1984.

La actriz, al ver sus pertenencias caer al suelo —entre ellas un diario Hermès—, escuchó la sugerencia de Dumas para usar un bolso más grande. De esa conversación surgió la colaboración que derivó en un diseño icónico, adaptando dimensiones y estilo para cubrir necesidades prácticas, lo que aún incrementa su valor entre coleccionistas y figuras públicas.

