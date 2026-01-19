México

“El Cuini” del CJNG pide aplazar, por segunda ocasión, su audiencia en EEUU

Se le identifica como cabecilla de Los Cuinis, estructura ligada al “cártel de las cuatro letras”

Abigael es hermano de Rosalinda
Abigael es hermano de Rosalinda González Valencia, esposa del líder del CJNG. (Crédito: Jovani Pérez | Infobae México)

Por segunda ocasión, Abigael González Valencia, alias El Cuini, pidió a las autoridades de Estados Unidos que su audiencia sea aplazada. El hombre identificado como líder y operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) busca ganar unos días.

El 19 de enero fue informado que El Cuini busca que su audiencia sea aplazada para el próximo 20 de marzo. González Valencia hizo la petición a la Corte de Distrito de Columbia, cabe recordar que dicha audiencia estaba pactada para el miércoles 21 de enero, con lo que sería un periodo de dos meses de diferencia.

Lo anterior indica que El Cuini mantiene las negociaciones con las autoridades estadounidenses. Cabe recordar que el pasado mes de octubre fue informado que el hermano de Rosalinda González Valencia (esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho) estaría negociando en EEUU.

"El Cuini" asegurado en EEUU (X/@DEAHQ)
"El Cuini" asegurado en EEUU (X/@DEAHQ)

“El Cuini” en EEUU

Cabe recordar que El Cuini es identificado como líder en la alianza entre el CJNG y Los Cuinis, este último grupo un brazo financiero. Tras su llegada al país vecino del norte, el Director de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) Terrance Cole, compartió una imagen del hombre esposado y siendo custodiado.

Abigael González fue uno de los sujetos entregados a EEUU por México en agosto de 2025. En territorio estadounidense se le acusa de crimen organizado, tráfico de drogas y uso de armas de fuego.

“Es uno de los líderes de Los Cuinis, un importante cártel de la droga mexicano responsable del tráfico de múltiples toneladas de cocaína desde Sudamérica, a través de México, hasta Estados Unidos”, aparece en la página del Departamento de Justicia de EEUU que registra su detención. En su momento, la DEA calificó a Los Cuinis como la organización más acaudalada.

Se le señala como el encargado de un esquema financiero que permitió al CJNG expandirse a mercados internacionales.

Asimismo, en su primera audiencia del miércoles 13 de agosto de 2025 el hombre se declaró no culpable de los cargos en su contra.

Abigael González Valencia (Foto: AIC)
Abigael González Valencia (Foto: AIC)

Además, durante la audiencia su defensor Robert Feitl dijo a la jueza que el hombre tiene problemas de hipertensión que no fueron atendidos tras su entrega en agosto pasado, por lo que solicitó atención médica especializada para su cliente.

Detención de “El Cuini” en México

Fue a finales de febrero de 2015 la Secretaría de Marina (Semar) informó a detención de Abigael González Valencia en Puerto Vallarta, Jalisco. Se le identificó como operador financiero para un grupo delictivo dedicado al trasiego de droga de México a EEUU.

Además, El Cuini fue capturado junto con otras personas: un hombre de nacionalidad mexicana, dos personas proveniente de Colombia y una más oriunda de Venezuela.

