¿Cuál es el estado de salud de ‘El Cuini’, cuñado de ‘El Mencho’? Esto se reveló en su audiencia en EEUU

Antes de ser trasladado a EEUU, Abigael González Valencia fue intervenido quirúrgicamente

Por Anayeli Tapia Sandoval

Cuál es el estado de salud de El Cuini, cuñado de El Mencho. (DEA)

La audiencia, de apenas 15 minutos, marcó el arranque del proceso judicial contra Abigael González Valencia, alias El Cuini, señalado por las autoridades estadounidenses como el “cerebro financiero” detrás del crecimiento internacional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con lo narrado por los periodistas Jesús Esquivel y Ángel Hernández, quienes estuvieron presentes en la audiencia, la cita sirvió para formalizar la presentación de más de 76 mil documentos que conforman el paquete de evidencia acumulado por el Departamento de Justicia en contra de El Cuini.

El expediente incluye interceptaciones telefónicas y registros de comunicaciones, algunos ya utilizados en el juicio de rubén Oseguera, El Menchito, que presuntamente documentan la operación de las redes de tráfico dirigidas por González Valencia.

Abigael González Valencia (Foto: AIC)

Durante la breve comparecencia, El Cuini ingresó a la sala vestido con el mono naranja reglamentario y fuertemente custodiado. Debido a una falla en los elevadores de la prisión, el acusado entró por la puerta reservada al público, lo que permitió a los corresponsales observar de cerca su apariencia física: fornido, tatuado y de semblante impasible, según describió el periodista Jesús Esquivel.

¿Qué enfermedad padece?

Uno de los puntos destacados de la audiencia fue la solicitud explícita de su defensa para que su cliente reciba atención médica especializada.

El abogado Robert Feitl, quien asumió recientemente su representación, informó a la jueza la existencia de problemas de hipertensión no atendidos desde su traslado de México a Estados Unidos, ocurrido el pasado 13 de agosto.

Según testigos, el propio González Valencia manifestó haber pasado dos días incomunicado en prisión, sin cruzar una sola palabra con nadie, y reportó que no ha recibido seguimiento médico pese a haber sido intervenido quirúrgicamente en México antes de su entrega a las autoridades estadounidenses. No se especificó, sin embargo, qué tipo de operación tuvo.

La hipertensión es una enfermedad e alto riesgo si no es tratado. Foto: (iStock)

La hipertensión es una condición médica caracterizada por una presión arterial persistentemente elevada en las arterias, lo que obliga al corazón a trabajar con mayor esfuerzo para bombear la sangre.

Este padecimiento es considerado riesgoso porque incrementa la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares graves, accidentes cerebrovasculares, daños renales y otras complicaciones potencialmente mortales, especialmente cuando no recibe tratamiento o no se controla adecuadamente.

En ese contexto, la jueza Howell ordenó a los alguaciles federales dar aviso a las autoridades penitenciarias para garantizar la vigilancia médica de El Cuini, en tanto avanza la preparación de su defensa legal.

Cabe apuntar que su cuñado, Nemesio Oseguera Cervantes, padece un grave deterioro físico producto de una deficiencia renal. Algunos periodistas incluso se han atrevido a señalar que el líder del CJNG ya no estaría vivo.

¿Cuándo es su próxima audiencia?

(Jesus A.Aviles/ Infobae México)

El siguiente paso en el caso será una audiencia fijada para el 24 de octubre, en la que se actualizará el estado del proceso.

González Valencia es hermano de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, máximo líder del CJNG. La figura de “El Cuini” se considera central para entender el crecimiento económico del cártel debido a que su estrategia permitió expandir las operaciones hacia mercados europeos, donde los precios de la cocaína resultan más altos que en el continente americano y las redes de lavado resultaron sumamente sofisticadas.

A diferencia de otros líderes criminales, El Cuini y su grupo, “Los Cuinis”, operaban fuera del foco mediático, y la DEA los llegó a calificar como la organización mexicana más acaudalada.

