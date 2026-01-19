Desabasto de combustible en gaseras de Taxco podría ser presencia por el crimen organizado

La suspensión de la venta de gas LP por parte de Sonigas de Taxco afecta al 90 por ciento de la población local. (MARGARITO PÉREZ RETANA/ CUARTOSCURO)

La suspensión de la venta de gas L.P. por parte de la empresa Sonigas de Taxco, principal distribuidora de este combustible en la zona, ha impactado a cerca del 90% de la población de dicha región y sus localidades.

La venta de gas doméstico se interrumpió el sábado 3 de enero, cuando Sonigas de Taxco y Gas Misión cerraron plantas y suspendieron operaciones. Ninguna de las empresas informó públicamente sobre las causas, aunque tanto el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, como el alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, atribuyeron la situación a un “problema técnico de abasto ajeno a ellos”

La interrupción en el abasto suma ya dos semanas y las autoridades municipales y estatales exploran opciones para restablecer el suministro, entre ellas la posible intervención del programa federal Gas para el Bienestar.

Las empresas Sonigas de Taxco y Gas Misión cerraron plantas y detuvieron operaciones sin comunicar oficialmente las causas de la interrupción. (EFE/ David Guzmán)

Posibles soluciones a la problemática

A pesar de la intervención de funcionarios estatales y municipales, que incluyó el resguardo de fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, las operaciones se reanudaron sólo por unas horas el viernes 9 y sábado 10 de enero.

El despacho de gas se limitó a las instalaciones de Sonigas y los vendedores no retomaron las rutas habituales ni la venta directa en las calles. En diálogo con medios locales, Vega Carranza reconoció la importancia del suministro de gas tanto para las familias como para el sector turístico del municipio.

El alcalde explicó que ha sostenido reuniones de trabajo con autoridades estatales y federales para buscar una solución, y no descartó recurrir al programa Gas para el Bienestar del gobierno federal, “que es algo que podría darse por la situación que se vive en el municipio”.

El funcionario indicó que “trabajan desde los diferentes factores que puedan influir en este tema”, sin precisar detalles, y se comprometió a brindar una respuesta a la ciudadanía en los próximos días, según consignó Sur Acapulco.

El suministro de gas doméstico se interrumpió desde el 3 de enero y suma ya dos semanas sin restablecerse completamente en Taxco y sus alrededores. (EFE/José Luis De La Cruz)

El rumor de la presencia del narco en el estado

La versión oficial niega que el cierre de las plantas y la suspensión del servicio estén vinculados con amenazas o extorsiones del crimen organizado. Sin embargo, Sur Acapulco documentó que el rumor ha ganado fuerza en la región, pues algunos operadores de camiones exigieron a las autoridades que les brinden resguardo en sus recorridos.

Cabe recordar que en la entidad federativa operan al menos seis cárteles que son el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, Guerreros Unidos, La Familia Michoacana, el Cártel Independiente de Acapulco y Los Marquina, también conocidos como Cártel de la Sierra.

El subsecretario Rodríguez Cisneros y el alcalde de Taxco aseguraron que el restablecimiento del servicio en Sonigas estaba previsto para la semana pasada, aunque hasta el cierre de esta edición la distribución sigue sin regularizarse por completo.

El alcalde anticipó que en los próximos días se daría a conocer información relevante sobre la situación y reiteró que permanece en contacto con la empresa para lograr una pronta solución.