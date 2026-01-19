México

Cómo consumir canela para ayudar a prevenir los picos de glucosa y mantener estable la presión arterial

Un ingrediente común podría marcar diferencia en el bienestar de quienes buscan opciones naturales para acompañar sus tratamientos de salud

Una especia tradicional está llamando la atención por su potencial para ayudar a equilibrar los niveles de azúcar sin dejar de lado el seguimiento médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversas investigaciones han analizado el potencial de la canela como aliada en el control metabólico.

Por ejemplo, un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos señala que el consumo regular de este condimento podría contribuir a prevenir los picos de glucosa y favorecer la estabilidad de la presión arterial.

Estas conclusiones han despertado el interés de profesionales de la salud y de la población que busca alternativas naturales para el manejo de la diabetes tipo 2 y la hipertensión.

La canela es un complemento para la dieta, pero no sustituye tratamientos médicos o hábitos saludables como una alimentación equilibrada y ejercicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de la canela para prevenir los picos de glucosa y reducir la presión arterial

La canela ha sido estudiada por sus posibles beneficios para ayudar a prevenir picos de glucosa en sangre y mantener estable la presión arterial. Entre sus beneficios más destacados para estos objetivos, se encuentran los siguientes:

Beneficios sobre la glucosa

  • Diversos estudios indican que la suplementación con canela puede reducir, de forma modesta pero significativa, tanto los niveles de glucosa en ayunas como la hemoglobina A1c, un marcador de control glucémico a largo plazo.
  • En pacientes con diabetes tipo 2, el consumo de canela ha mostrado reducir los niveles de glucosa en ayunas y mejorar el perfil lipídico.

Beneficios sobre la presión arterial

  • Un metaanálisis de ensayos clínicos demostró que la suplementación con canela puede disminuir la presión arterial sistólica y diastólica, especialmente con dosis de hasta 2 gramos al día durante más de ocho semanas y en personas con sobrepeso.
Diversos estudios respaldan su uso para ambos beneficios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir canela para ayudar a prevenir los picos de glucosa y mantener estable la presión arterial

Para consumir canela con el objetivo de ayudar a prevenir los picos de glucosa y mantener estable la presión arterial, se recomienda hacerlo de forma moderada y consultando siempre con un profesional de la salud, especialmente en personas con condiciones médicas o que toman medicamentos.

Formas de consumo

  1. En polvo Añadir canela en polvo a alimentos como avena, yogur, frutas o batidos. También puede espolvorearse en café o té.
  2. En infusiones Hervir una rama de canela en agua durante algunos minutos y beberla como infusión. Puede tomarse sola o acompañada de otras hierbas.
  3. Cápsulas o suplementos Existen presentaciones en cápsulas estandarizadas. Es importante seguir la dosis recomendada por un médico o nutricionista.

Dosis sugerida en estudios

  • La mayoría de los estudios clínicos utilizan entre 1 y 2 gramos diarios de canela (aproximadamente media a una cucharadita de té).
  • Dosis mayores no han demostrado beneficios adicionales y pueden incrementar el riesgo de efectos adversos.

Precauciones

  • Evitar el consumo excesivo, ya que la canela de Cassia (la más común) contiene cumarina, un compuesto que en altas dosis puede ser tóxico para el hígado.
  • Personas embarazadas, lactantes o que toman medicamentos anticoagulantes deben consultar con un profesional antes de consumir canela de forma regular.
Se recomienda consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplementación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los estudios sugieren efectos positivos, los resultados varían y la canela debe considerarse como complemento, no reemplazo, de los tratamientos convencionales para la diabetes o la hipertensión.

Es fundamental mantener una alimentación equilibrada, controlar el estrés y realizar actividad física para el manejo de la glucosa y la presión arterial.

