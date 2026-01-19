Canciller Juan Ramón de la Fuente recibe en el AIFA a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon

México y Canadá fortalecen su relación bilateral con la visita oficial de la gobernadora general Mary Simon.

La gobernadora general de Canadá, Mary Simon, arribó este lunes a México para realizar una visita oficial que busca fortalecer los vínculos políticos, económicos y sociales entre ambos países.

Fue recibida en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por el canciller Juan Ramón de la Fuente, en un acto con la presencia del subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco; el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, y Whit Fraser, esposo de la gobernadora general.

La visita, que se extiende del 19 al 21 de enero de 2026, se realiza a solicitud del primer ministro canadiense, Mark Carney, y representa la primera ocasión en que Simon visita México desde que asumió el cargo en 2021.

Reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y agenda oficial

El punto central de la visita será el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, que incluye una ceremonia oficial de bienvenida y una reunión privada entre ambas mandatarias.

Claudia Sheinbaum recibirá en Palacio Nacional a la representante del Estado canadiense para una reunión de trabajo. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

El diálogo abordará temas de interés común, como cooperación económica, valores compartidos, inclusión social y agenda regional.

La visita se realiza en un contexto marcado por el T-MEC, tratado comercial que posiciona a ambos países como socios estratégicos y terceros socios comerciales mutuos, clave para la estabilidad de la relación económica bilateral.

Relaciones económicas y cooperación bilateral

México y Canadá mantienen vínculos sólidos en comercio e inversión, con flujos significativos en sectores como la industria automotriz y la minería.

Claudia Sheinbaum se reunirá con la representante de Canadá en Palacio Nacional para dialogar sobre cooperación económica bilateral.

Además, la cooperación se extiende a foros multilaterales como la ONU, la OEA, el G20 y el APEC, así como a mecanismos bilaterales como la Alianza México-Canadá (AMC), que abarca comercio, desarrollo social, seguridad y medio ambiente.

Los lazos incluyen programas de movilidad laboral, colaboración educativa y cultural, y el intercambio de experiencias en políticas de inclusión y diversidad.

Diálogo con líderes indígenas y enfoque social

La visita de Mary Simon da un énfasis especial a la inclusión y a los derechos de los pueblos indígenas.

La gobernadora general participará en un encuentro con líderes indígenas de la sociedad civil para intercambiar experiencias y discutir desafíos comunes en diversidad, igualdad de género y protección de grupos vulnerables.

Claudia Sheinbaum se reunirá con la representante de Canadá para dialogar sobre inclusión y derechos de las comunidades indígenas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este enfoque coincide con la conmemoración del Año de la Mujer Indígena en 2025 y refleja el interés de ambos gobiernos por impulsar la equidad y el reconocimiento de comunidades históricamente marginadas.

Agenda de la gobernadora general de Canadá en México (19-21 de enero 2026)

Lunes 19 de enero:

- Llegada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y recibimiento oficial.

- Participación en mesa redonda con líderes indígenas de la sociedad civil.

- Intercambio de experiencias sobre inclusión, diversidad y derechos de pueblos originarios.

En su visita a México, la representante de Canadá abordará con Claudia Sheinbaum temas de cooperación bilateral, equidad de género y derechos de pueblos originarios. REUTERS/Blair Gable

Martes 20 de enero:

- Ceremonia de bienvenida oficial en Palacio Nacional.

- Reunión privada con la presidenta Claudia Sheinbaum para dialogar sobre cooperación bilateral y valores compartidos.

- Actividades de promoción de la agenda social, enfocada en inclusión y equidad de género.

Miércoles 21 de enero:

- Continuación de encuentros bilaterales y reuniones de seguimiento en temas de comercio, inversión y cooperación multilateral.

- Actividades culturales y cierre de la visita oficial.

¿Cómo es la relación de México con Canadá?

La visita de Mary Simon consolida más de ocho décadas de relaciones diplomáticas entre México y Canadá, basadas en cooperación política, comercio e inversión mutua.

La visita refuerza la relación estratégica entre México y Canadá en comercio, inversión y cooperación política.

Ambos países mantienen vínculos estratégicos bajo el T-MEC, con flujos importantes de inversión y comercio, cooperación en foros multilaterales y mecanismos bilaterales como la Alianza México-Canadá, así como programas de movilidad laboral, educación y cultura.

Además, la agenda de la visita refleja un interés compartido en la inclusión social, la equidad de género y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, consolidando la relación bilateral de manera integral.