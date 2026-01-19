Blue Monday 2026: cuál es el día “más triste del año” en México y por qué

Durante enero, el aumento de la rotación de empleados en México está vinculado a la cuesta financiera y la baja motivación tras fiestas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “Blue Monday” es un término que se utiliza para describir lo que supuestamente sería el día más triste del año, generalmente el tercer lunes de enero.

Esta idea surgió en 2005 a partir de una campaña publicitaria de una agencia de viajes del Reino Unido.

Dicha empresa afirmó haber calculado la fecha mediante una fórmula matemática que consideraba aspectos como el clima, las deudas tras las fiestas, el tiempo transcurrido desde la Navidad y la falta de motivación.

¿Qué tan real es el blue monday?

Expertos subrayan que la depresión es un fenómeno complejo que no puede reducirse a una fecha como el Blue Monday (Composición Infobae Perú)

No existe ningún sustento científico real detrás del Blue Monday. La fórmula utilizada carece de rigor científico y ha sido ampliamente desmentida por especialistas en salud mental.

No hay evidencia empírica ni estudios revisados por pares que respalden que este día sea objetivamente el más deprimente del año.

La comunidad de expertos señala que la depresión es un fenómeno complejo que no puede reducirse a una fecha específica, y advierte que esta idea puede banalizar los problemas reales de salud mental.

Por qué es importante reducir el estrés laboral

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha subrayado que la satisfacción laboral constituye un pilar esencial del bienestar subjetivo.

El estrés laboral en México provoca pérdidas empresariales anuales superiores a 16 mil millones de pesos, complicando la retención de talento joven (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando este se deteriora, la rotación voluntaria de empleados se dispara, especialmente durante enero, un mes marcado por la llamada “cuesta” financiera y el reajuste emocional tras las fiestas.

El análisis del Instituto del Propósito del Bienestar Integral (IPBI) señala que el 70% de los trabajadores que encuentran un sentido claro en su trabajo demuestran más resiliencia ante el estrés estacional.

La clave, según Ballesteros, está en ofrecer seguridad y significado: “Fomentar el Grit implica brindar seguridad y significado. Cuando un colaborador entiende su ‘para qué’, el impacto de factores externos como la cuesta de enero disminuye”.

Mexicanos con fatiga laboral

El inicio de año ha dejado al descubierto un fenómeno que afecta a millones: fatiga, estrés crónico y desánimo entre los trabajadores mexicanos.

Según datos recientes, el 75% de quienes integran la fuerza laboral en México enfrenta consecuencias directas del estrés, una proporción mayor que la registrada en países como Estados Unidos o China.

El impacto de este malestar va mucho más allá del ánimo.

El Global Talent Trends 2025 indica que el 54% de los empleados en mercados emergentes como México comienza el año sintiéndose “quemado”, lo que afecta de lleno la productividad y la competitividad de las empresas.

El 70% de los trabajadores mexicanos con un propósito claro en su empleo enfrenta mejor el estrés estacional, según el IPBI (Imagen Ilustrativa Infobae)

No solo disminuye el rendimiento: se incrementan el ausentismo y la rotación de personal, lo que debilita la capacidad del sector privado para sostener su crecimiento.

Desde el punto de vista económico, las consecuencias son tangibles. Consultoras globales y la UNAM calculan que el estrés laboral genera pérdidas superiores a 16 mil millones de pesos cada año para las empresas mexicanas.

La retención de talento se convierte, así, en un reto crucial, sobre todo entre las generaciones jóvenes que consideran irrenunciables el equilibrio entre vida y trabajo y el bienestar emocional.