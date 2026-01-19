Beba Montes se compromete con Itzel Lechuga durante un viaje por Europa

Beba Montes se compromete con su pareja Itzel Lechuga, la manager de Paty Cantú (Instagram/@itzelechuga)

Beba Montes, influencer y hermana de Gala Montes, anunció su compromiso con Itzel Lechuga, manager de Paty Cantú, a través de redes sociales. La noticia se dio a conocer mediante una publicación que reunió varias imágenes del viaje que ambas realizaban por distintos países de Europa.

El anuncio no llegó acompañado de grandes producciones ni adelantos. Por el contrario, se trató de una revelación sencilla que dejó ver un momento personal, construido lejos de la rutina y del entorno habitual de la pareja.

Las fotografías compartidas marcaron una experiencia que combina turismo, complicidad y una decisión que cambia el rumbo del viaje y de su historia en común.

La propuesta que se planeó sin levantar sospechas

Una propuesta con un tierno mensaje en redes sociales

Itzel Lechuga fue quien dio más contexto al momento a través de un mensaje publicado en sus redes sociales. En él, explicó que durante varios días tomó fotografías sin que Beba Montes lo notara, cuidando cada detalle para no despertar sospechas.

El texto dejó ver el nerviosismo previo y la intención de encontrar el espacio y el instante adecuados para hacer la propuesta. Todo ocurrió mientras recorrían distintos países, integrando el compromiso a la experiencia del viaje.

La respuesta afirmativa llegó como culminación de esa espera silenciosa, acompañada de palabras que reflejaron cercanía, emoción y un vínculo consolidado.

El anuncio y la reacción en redes sociales

La pareja anunció su compromiso a través de las redes sociales - (Instagram/@labebamontes)

La publicación del compromiso generó atención inmediata entre seguidores de ambas, quienes reaccionaron al gesto y al mensaje que acompañó las imágenes del viaje.

Sin recurrir a explicaciones extensas, la pareja permitió que las fotografías y el texto hablaran por sí mismos, reforzando el carácter íntimo del anuncio.

El momento quedó registrado como una decisión compartida que se dio lejos de casa, pero que rápidamente encontró eco en el entorno digital.

¿Quién es Beba Montes?

Beba Montes es hermana de Gala Montes - (@labebamontes, Instagram)

Crista Montes alías “La Beba” es una influencer y creadora de contenido. Es conocida públicamente por ser hermana de la actriz y cantante Gala Montes.

Su presencia en redes sociales ha estado ligada a su vida personal y a distintos momentos cotidianos que comparte con su comunidad.

El compromiso con Itzel Lechuga marca un nuevo capítulo en su vida, ahora expuesto a través de un anuncio que surgió de manera natural.