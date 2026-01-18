SSC detuvo a dos hombres con cuatro bultos de aproximadamente 30 kilos de marihuana en la alcaldía Iztapalapa

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX detuvo a dos hombres en Iztapalapa con 30 kilos de aparente marihuana tras un operativo de prevención. (SSC)

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que como resultado del reforzamiento de seguridad en la alcaldía Iztapalapa, elementos de la misma institución detuvieron a dos hombres en posesión de cuatro bultos con aproximadamente 30 kilos de aparente marihuana.

Según Camacho, dichos individuos fueron detenidos en la colonia El Paraíso durante un recorrido de prevención y gracias al monitoreo constante de los operadores del C2 Oriente, a través del cual se identificaron cuando los subían a un vehículo.

“Seguimos trabajando con acciones operativas, con recorridos permanentes y la atención de denuncias, para seguir construyendo una ciudad siempre más segura, más justa y en paz”, concluyó Vázquez Camacho.

Un monitoreo constante del C2 Oriente permitió a la policía detectar el momento en que los sospechosos subían los bultos de droga a un vehículo en la colonia El Paraíso. (SSC)

Otras detenciones realizadas en Culhuacán

En otros hechos, la SSC de la Ciudad de México informó sobre la detención de dos personas presuntamente involucradas en una agresión con disparos de arma de fuego que dejó un fallecido y un lesionado, en hechos ocurridos en la colonia San Francisco Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido el 18 de enero de 2026, los detenidos portaban varias dosis de aparente droga. El incidente se registró el paso viernes 16 de enero, cuando los servicios de emergencia atendieron un reporte de disparos en la zona.

Tras los hechos, un hombre de 38 años perdió la vida en un hospital y un joven de 17 años recibió una herida en la rodilla izquierda. Según la SSC, los oficiales iniciaron entrevistas con habitantes del área para ubicar a los responsables.

La SSC reforzó la seguridad en Iztapalapa con recorridos permanentes y acciones operativas para mejorar la seguridad en la zona. (SSC)

En el transcurso de las indagatorias, la SSC identificó a dos hombres que habrían facilitado la huida del autor material de los disparos; las autoridades señalaron que ambos sujetos presuntamente ocultaron al agresor en un domicilio varias horas y lo ayudaron a salir de la colonia. Por este motivo, la policía implementó patrullajes y vigilancias fijas y móviles en distintos puntos de Coyoacán.

Durante un recorrido de reconocimiento en la calle Tercera de 5 de Mayo, los agentes localizaron a los sospechosos, quienes intentaron escapar al notar la presencia policial. Los uniformados realizaron una revisión preventiva conforme a los protocolos y hallaron entre sus pertenencias 20 bolsas de plástico con aparente marihuana y 20 dosis de una sustancia color blanco similar al crystal.

Los detenidos, de 48 y 18 años de edad, fueron informados de sus derechos y trasladados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, junto con la droga asegurada. La autoridad ministerial determinará su situación jurídica y mantendrá abiertas las investigaciones para esclarecer el caso y ubicar al autor directo de la agresión.