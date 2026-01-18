México

Speedy González regresa a la pantalla grande con Jorge R. Gutiérrez

El ratón más rápido de Looney Tunes tendrá una historia renovada que combina aventura, humor y raíces mexicanas

Jorge R. Gutiérrez traerá
Jorge R. Gutiérrez traerá de vuelta Speedy González. El director es famoso por la película "El Libro de la Vida" (Wikimedia, Amazon)

Warner Bros. Pictures Animation anunció que Speedy González volverá al cine en una película dirigida por el mexicano Jorge R. Gutiérrez, creador de “El Libro de la Vida” y “Maya y los Tres”. La producción buscará refrescar al icónico personaje de Looney Tunes para que conecte con audiencias contemporáneas.

La historia mostrará a Speedy como un héroe astuto que protege a los más vulnerables, manteniendo su característica rapidez y carisma. La narrativa combinará humor, acción y referencias culturales mexicanas, reinterpretando al personaje sin perder su esencia original.

Con esta nueva propuesta, el estudio pretende equilibrar nostalgia y modernidad, logrando que tanto quienes crecieron con Speedy como nuevas generaciones puedan disfrutar de sus aventuras en un contexto actual.

Director con una apuesta cultural

Warner Bros. Pictures Animation confirma
Warner Bros. Pictures Animation confirma el regreso de Speedy González al cine con una nueva película dirigida por Jorge R. Gutiérrez. - Crédito: Captura de pantala de "Lo Mejor de Speedy Gonzales | WB Kids" /YouTube WB Kids Latino Oficial.

El realizador mexicano Jorge R. Gutiérrez lidera la película acompañado por un equipo internacional de guionistas especializado en cultura latina, lo que según medios como The Hollywood Reporter, garantizará autenticidad en la historia y el diseño del personaje.

Aunque la fecha de estreno aún no se ha anunciado, la expectativa es que la película llegue a salas de cine en los años siguientes.

Consolidando a Speedy González como un personaje que sigue evolucionando con cada generación.

Una caricatura clásica

Warner Bros. apuesta por equilibrar
Warner Bros. apuesta por equilibrar la nostalgia y la modernidad en la nueva película de Speedy González de los Looney Tunes. Crédito: Captura de pantala de "Lo Mejor de Speedy Gonzales | WB Kids" /YouTube WB Kids Latino Oficial.

Desde su creación Speedy González ha sido un símbolo de ingenio y simpatía dentro del universo de Looney Tunes, con un marcado vínculo con la cultura mexicana. Su agilidad y humor lo consolidaron como un referente de la animación clásica.

El proyecto de Warner Bros. ofrece la oportunidad de actualizar al personaje con un enfoque más consciente de los valores contemporáneos, atendiendo críticas previas sobre estereotipos y asegurando que la representación cultural sea respetuosa.

Al mantener su esencia mientras se adapta a nuevos formatos, Speedy González promete reforzar su relevancia entre fanáticos históricos y jóvenes espectadores que descubrirán al ratón bajo una nueva luz.

Un personaje que vive en la memoria de varias generaciones

Desde 1953, Speedy González es
Desde 1953, Speedy González es un icono de la animación clásica por su ingenio y vínculo con la cultura mexicana. Crédito: Captura de pantala de "Lo Mejor de Speedy Gonzales | WB Kids" /YouTube WB Kids Latino Oficial.

Speedy González debutó en 1953 como uno de los personajes más veloces e ingeniosos de Looney Tunes. Con su característico sombrero mexicano y su astucia, se convirtió rápidamente en un ícono de la animación clásica, reconocido por varias generaciones.

Más allá de su rapidez, Speedy representa ingenio y valentía, enfrentando siempre a enemigos más grandes protegiendo a los más pequeños. Su figura se mantiene presente en la cultura pop, inspirando memes, referencias en redes sociales y homenajes dentro de la animación moderna.

A lo largo de los años, el personaje también ha estado en el centro de debates sobre estereotipos culturales.

