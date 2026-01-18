México

Lucero anuncia concierto en el Auditorio Nacional para celebrar sus 46 años de carrera

La cantante y actriz prepara una noche especial para reencontrarse con su público y repasar los momentos que han marcado su historia artística

Lucero celebra 46 años de trayectoria con un concierto especial en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México en 2026. - (Lucero / Facebook)

Lucero es una de las figuras más emblemáticas del espectáculo en México. A lo largo de más de cuatro décadas ha logrado mantenerse vigente gracias a su versatilidad y a una cercanía constante con el público que la ha acompañado desde sus primeros pasos en la industria. Su carrera ha transitado con naturalidad entre la música y la actuación, consolidando una presencia sólida en ambos terrenos.

Con 46 años de trayectoria, la artista ha sabido adaptarse a los cambios del entretenimiento sin perder su esencia. Su voz, carisma y disciplina la han convertido en un referente para distintas generaciones, que hoy la reconocen no solo por su talento, sino por su constancia y profesionalismo.

Este recorrido será celebrado en grande con un concierto especial que promete ser un repaso emocional por su historia artística.

Un concierto para celebrar junto a su público

La trayectoria de Lucero representa un referente de constancia, profesionalismo y cercanía con diversas generaciones del público mexicano. - | Foto: Laura Villegas, OCESA.

Lucero anunció que se presentará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el próximo 27 de marzo de 2026. El recinto, uno de los más importantes del país, será el escenario donde la cantante celebrará 46 años de carrera.

El show llevará por nombre “Lucero, siempre contigo”, una propuesta que busca resaltar el vínculo que la artista ha construido con su audiencia a lo largo del tiempo. Se espera una noche cargada de nostalgia, emociones y momentos representativos de su extensa discografía.

La preventa de boletos se realizará los días 22 y 23 de enero, mientras que la venta general comenzará el 24 de enero, el anuncio ha generado entusiasmo entre sus seguidores.

Una voz que ha recorrido múltiples géneros

La carrera de Lucero abarca más de 40 años y se caracteriza por su versatilidad tanto en la música como en la actuación mexicana. - (Cuartoscuro)

Parte del éxito de Lucero radica en su capacidad para moverse entre distintos estilos musicales. A lo largo de su carrera ha incursionado en géneros como el pop, el mariachi, la música ranchera y la banda, logrando conectar con públicos diversos sin perder identidad.

Su repertorio incluye canciones que se han convertido en clásicos y que siguen presentes en la memoria colectiva. Temas como “Electricidad”, “Cuéntame”, “Ya no” y “El privilegio de amar” forman parte del legado musical que ha marcado distintas etapas de su vida artística.

Esta diversidad sonora será uno de los pilares del concierto en el Auditorio Nacional, donde la cantante podrá recorrer las distintas facetas que la han definido como una intérprete completa y versátil.

Una figura clave de los melodramas mexicanos

Además de su éxito musical, Lucero ha consolidado su carrera en telenovelas icónicas como Lazos de amor y Alborada. - (FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

Además de su carrera musical, Lucero se ha consolidado como una de las actrices más queridas de los melodramas mexicanos. Su presencia en la televisión ha dejado huella en producciones que se mantienen entre las favoritas del público.

Telenovelas como “Lazos de amor”, “Alborada”, “Mañana es para siempre”, “Por ella soy Eva” y “El gallo de oro” forman parte de una filmografía que la posiciona como una figura central del género. Cada personaje ha contribuido a fortalecer su imagen como actriz versátil y cercana.

El concierto no solo conmemora años de música, sino una trayectoria que ha acompañado a millones de personas a través de la pantalla y el escenario.

