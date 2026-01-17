Yogur que no lo es y los que la Profeco recomienda evitar dar a niños

Yogures de sabores (AdobeStock)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detectó algunos incumplimientos en tres productos presentados como “yogur”, después de un análisis de 18 marcas en presentación sólida o batida.

El yogur es uno de los alimentos más versátiles que puede consumirse solo o acompañado de cereales, frutas o algunas semillas principalmente para el desayuno. Este lácteo ligeramente ácido resulta más fácil de digerir que la leche, como resultado de su proceso de fermentación, donde la cantidad de lactosa disminuye y las proteínas se transforman en compuestos más simples.

Con el objetivo de promover una cultura de consumo responsable entre los mexicanos, basándose en información científica, objetiva y con sustento normativo, Profeco publicó en su Revista del Consumidor un informe realizado a 18 productos denominados “yogur” en sus dos presentaciones de mercado.

Los artículos sujetos a prueba se clasificaron en: dos yogures naturales, cuatro naturales endulzados, uno natural endulzado deslactosado, dos sabor fresa, siete con fresa, uno con fresa deslactosado y el último de sabor natural, el cual obtuvo una denominación que no existe, por lo que el organismo comenzó a darle seguimiento al incumplimiento.

Durante las pruebas aplicadas por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, se verificó que los participantes cumplieran con lo establecido en la NOM-181- SCFI/SAGARPA-2018, la NOM-002-SCFI-2011, NOM-051-SCFI/SSA1-2010, NOM-086-SSA1-1994 y en el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios.

Todo lo anterior con el objetivo de asegurar que la información declarada por los proveedores fuera veraz y clara respecto a la composición de los alimentos. Tras concluir con las 1,884 pruebas, la Profeco indicó que el yogur con fresa de la marca Flor de Alfalfa incumple con las especificaciones para denominarse yogur, al no contener con las bacterias lácticas por gramo que establece la NOM-81.

Análisis de Profeco sobre el yogur. (captura de pantalla)

La segunda marca es la de Vaca Blanca, en su yogur con fresa, el cual se encuentra elaborado con grasa vegetal y no butírica, mientras que el yogur con sabor natural de Yoplait ostenta no existe dentro de la NOM, por lo que el organismo determinó como incumplimiento al no apegarse alguna clasificación determinada para el lácteo.

Por otro lado, la Profeco también indicó que el yogur natural con endulzantes deslactosados de Alpura, del natural con endulzantes y con fresa de Yoplait Doble Cero, no son recomendables para su ingesta en niñas y niños.

Según con la NOM-181-SCFI/SAGARPA-2018, Yogurt-Denominación, especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas, información comercial y métodos de prueba, este alimento se obtiene mediante la acción de bacterias lácticas tales como la Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii.

De la misma forma, la grasa utilizada en su elaboración debe ser totalmente butírica, es decir, la leche de vaca y la proteína no deben ser inferior a 3.1% y 2.1%, si se agregan a productos no lácteos.