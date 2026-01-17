Ricardo Peralta revela la supuesta verdad por la que Turbulence se peleó con Burrita Burrona

Momo Guzmán habría decidido dejar a Turbulence por esta razón. (Foto: RS)

Luego de que se hiciera oficial la separación laboral de Turbulence y Momo Guzmán (quien daba vida a Burrita Burrona), los rumores sobre las razones del conflicto comenzaron circular en las redes sociales.

Recordemos que la bomba explotó cuando al final de un show, Momo Guzmán dio el anuncio de su separación del proyecto y agradeció a todo el equipo, menos a Turbulence.

Las declaraciones posteriores de ambos artistas dejaron ver que, en efecto, la relación de amistad estaba fracturada, por lo que trabajar juntos ya era inviable; sin embargo, parecía que estaban priorizando la paz y una separación en buenos términos.

Burrita Burrona y Turbulence se separaron por culpa del mundial 2026

Esta es la última fotografía publicada de Burrita Burrona. Foto: Instagram/@taigabrava.

En una reciente visita de Ricardo Peralta al programa de radio de Yordi Rosado, el ex habitante de La Casa de los Famosos México reveló la supuesta verdad detrás de la pelea de Momo y Turbulence.

Primero, el influencer criticó la actitud con la que Momo ha tomado la situación:

“Me parece que Burrita no lo está haciendo bien. Se está expresando muy horrible de Turbulence, y al final del día ¿dónde está el agradecimiento? Fueron un gran equipo y hacían una gran dupla".

Advirtió que: “Pienso que en este medio nos topamos todos todo el tiempo, y entonces ¿para qué tener una rencilla con alguien si te lo vas a topar?“.

Del mismo modo, Ricardo Peralta explicó que en muchas ocasiones, las marcas buscaban a Burrita para colaborar sólo con ella, pero que Turbulence no lo permitía, pues en su juicio todos debían ir juntos porque “era un equipo”.

Según Peralta, Momo se cansó de esa situación cuando lo buscaron para el mundial de este año: “Cierta televisora quería sólo a Burrita y a las botargas para el mundia. Entonces le dijo Turbulence que no, que todos eran equipo. Y Momo dijo ‘pues yo sí quiero, y voy a hacer mis propias botargas y nos van a ver ahí en el mundial’”.

Recordemos que luego de que se volviera oficial la separación, Momo comenzó a subir a redes sociales algunos “previews” de los próximos personajes, creaciones de él mismo, con los que pretende seguir su legado como comediante.

La indirecta de Turbulence para Momo

Las drags queens se separaron Credito:IG@burritaburrona

La ruptura entre Turbulence y Momo Guzmán ha dejado huella no solo en el escenario, sino también en la relación personal que ambas compartieron durante años. Aunque el vínculo de amistad llegó a su fin, las dos artistas han optado por preservar el respeto mutuo en sus declaraciones públicas.

Hace pocos días, Turbulence destacó que la salida de Momo Guzmán fue inesperada y estuvo marcada por diferencias personales. Según la artista, “Aplaudo y qué bueno que las personas quieran volar y crecer”, dejando en claro que respeta el derecho de su colega a explorar nuevas oportunidades.

Sin embargo, la cordialidad se vio alterada cuando Turbulence publicó un video interpretando el tema La Víctima, de Xavi. En esa grabación, eligió la línea: “Y de una vez, agarra tus cosas, pélate a la... no quiero volverte a ver. Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres”, lo que muchos seguidores interpretaron como un mensaje directo para Momo Guzmán.

El distanciamiento se hizo evidente al finalizar una de sus últimas presentaciones conjuntas. Mientras Momo Guzmán omitió mencionar a Turbulence en sus palabras de agradecimiento, el turno al micrófono de Turbulence sirvió para remarcar: “Yo sí le voy a agradecer”.