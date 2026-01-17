Olga Breeskin reveló cómo conoció a Julio Iglesias a los 14 años: “Te saludaba tomándote el seno”

La violinista confesó que conoció al cantante en un hotel (Cuartoscuro - AP

Julio Iglesias acaparó titulares a nivel internacional luego de que dos exempleadas lo acusaron de presunta agresión sexual. Aunque el cantante ya negó los señalamientos en su contra, en redes sociales se viralizaron los momentos más polémicos que ha protagonizado a lo largo de su carrera.

Entre estos, destacan aquellos donde ‘le robó’ besos a cantantes, conductoras y presentadoras.

Así se veía Julio Iglesias cuando era joven. (Crédito: Captura de Video)

Olga Breeskin destapa episodio con Julio Iglesias en un hotel

Tras el escándalo que se desató, la vedette mexicana concedió una entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, donde contó que conoció al cantautor español en un hotel cuando ella tenía 14 años.

Según contó la también bailarina y violinista, ella se acercó a Julio Iglesias para pedirle un autógrafo. Él habría aceptado de inmediato y le habría pedido que lo siguiera hasta la habitación de su hotel.

“No me metió fuerza al elevador, yo fui la ingenua. Me dijo: «Sígueme» y la bestia de la Breeskin lo siguió. Cuando se cerró la puerta del elevador, dije: «Ay, ¿ahora qué viene?». Salí y nos metimos a su habitación", comenzó.

(Olga Breeskin / Facebook)

Adentro de la habitación, el intérprete de entonces 22 años le regaló un disco Breeskin y supuestamente comenzó a acariciar su rostro.

“Ahí es en donde él supuso, que quede claro, que yo era una mujer vivida que parecía de veinte años, aunque tenía catorce, pero estaba muy grandota y estaba muy desarrollada", continuó.

"Entonces, me dejo tocar la cara y me empieza a bajar las manos, pero no en el pecho. Como me asusté, pensé que iba a ser aquí, pero fue acá, en los laterales. Cuando llega a la cadera, haciendo memoria anoche, él me puso mis manos en sus caderas."

La vedette mexicana expuso esta supuesta práctica del cantautor español (YT: Imagen Entretenimiento)

Breeskin confesó que en ese momento se sintió desconcertada por lo que estaba pasando y Julio Iglesias le habría pedido que saliera de la habitación en cuanto notó su estado.

“Cuando vio mis ojos desorbitados, él asumió que esta fan no tenía experiencia ni maldad. Y me pregunta: «¿Sos virgen?» Digo: «No, don Julio, soy Olga». Y me dio una nalgada y me corrió de la habitación con todo y violín. «Toma tu violín y lárgate»”, recordó.

Según la vedette mexicana, tiempo después se reencontró con el cantante. Ella ya había sido lanzada como la ‘chica del violín’ y juntos recordaron cómo se conocieron.

Los cantantes presentaron su tema en "Siempre en domingo" Crédito:Televisa

“Siempre te saludaba tomándote el seno”: Olga Breeskin

En esa misma entrevista, la bailarina destapó que Julio Iglesias tenía la costumbre de saludarla agarrándole un seno.

“Julio era muy, es o era muy juguetón, y siempre te saludaba tomándote el seno. Ahí dependía de nosotras si le seguíamos el juego y nos hacíamos las chistosas o lo tomábamos en serio”, comentó.

"Era de juego, o por lo menos yo se lo hacía creer, «Ay, Julio, tan lindo» y le quitaba suavemente la mano."

Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado respecto a las revelaciones de Breeskin.