Las Guerreras K-pop en México: cuándo y a qué hora se presentará Audrey Nuna, voz de MIRA, en la Feria de San Marcos

Audrey Nuna protagoniza el concierto gratuito más esperado de la Feria Nacional de San Marcos 2026 en Aguascalientes. REUTERS/Mario Anzuoni

La llegada de Audrey Nuna como voz de MIRA en la película Las Guerreras K-Pop, Demon Hunters ha marcado un hito para los seguidores del K-pop en México.

En medio de la euforia que desató la cinta, la artista coreano-estadounidense se prepara para protagonizar un concierto gratuito durante la Feria Nacional de San Marcos 2026 en Aguascalientes.

La cantante coreano-estadounidense Audrey Nuna actuará el 2 de mayo en el Foro de las Estrellas ante 20 mil asistentes sin costo de acceso. (Facebook Feria de San Marcos 2026)

Concierto gratuito con acceso limitado

La noche del 15 de enero se dio a conocer que Audrey Nuna tiene programado un espectáculo para el 2 de mayo de 2026, a las 22:00 horas, en el emblemático Foro de las Estrellas.

El evento, completamente gratuito, permitirá la entrada a hasta 20 mil personas sin costo, por lo que la organización recomienda a los asistentes llegar temprano y recoger la pulsera de acceso, que se entregará el mismo día.

Cabe mencionar que además de la artista coreano-estadounidense, se presentarán figuras como Milli y Eric Nam, quienes abrirán la noche con sus presentaciones.

Audrey Nuna alcanzó reconocimiento internacional al prestar su voz a MIRA en la exitosa película Las Guerreras K-pop, Demon Hunters. REUTERS/Mario Anzuoni

El fenómeno de Audrey Nuna, voz de MIRA en Las Guerreras K-pop

El ascenso de Audrey Nuna en la escena internacional no se limita a la música, pues su interpretación de Mira en K-Pop Demon Hunters, la bailarina líder y visual”del grupo ficticio HUNTR/X, ha sido clave para el impacto de la película.

Su trayectoria se consolidó con éxitos como “Damn Right” y “Comic Sans”, además de su álbum debut A Liquid Breakfast, disco le abrió las puertas de festivales internacionales, como Lollapalooza, y le permitió compartir escenario con artistas reconocidos, entre ellos Ashnikko.

Dentro del universo de K-Pop Demon Hunters, la canción “Golden” se convirtió en un fenómeno mundial en 2025, alcanzando el primer lugar en el Billboard Hot 100 y obteniendo el Globo de Oro a la Mejor Canción Original en 2026.

El sencillo 'Golden' de Las Guerreras K-pop logró el primer puesto en Billboard Hot 100 y ganó el Globo de Oro a Mejor Canción Original en 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

Otras fechas importantes de la Feria de San Marcos 2026

La Feria Nacional de San Marcos 2026 se celebrará del 18 de abril al 10 de mayo en Aguascalientes, y según el Patronato será la edición más grande de su historia.

Además de la participación de una de las voces principales de Las Guerreras K-pop, la programación artística destacará por su diversidad y alcance internacional, con artistas como David Guetta.

El Foro de las Estrellas NISSAN será el epicentro musical con 23 fechas programadas y propuestas que cruzan generaciones: desde el reguetón de J Balvin hasta la música clásica de Andrea Bocelli.

El arranque oficial está previsto para el 18 de abril, día de la coronación de la reina y las princesas. Durante la noche inaugural, se contará con el espectáculo especial “Entre Amigos”, un ensamble formado por Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares.

La Feria de San Marcos 2026 ofrecerá una cartelera artística variada, incluyendo a estrellas internacionales como David Guetta, J Balvin y Andrea Bocelli. (Feria de San Marcos 2026)

Ante la gran asistencia que se espera, se informó la feria extenderá su oferta hasta las cinco de la mañana, lo que permitirá a los visitantes y comerciantes disfrutar de una agenda amplia que integra actividades tradicionales, corridas de toros, muestras gastronómicas y expresiones culturales en escenarios alternos como el Foro del Lago, el Corredor Carranza y el Cuartel del Arte.