México

Feria Nacional de San Marcos 2026: J Balvin, Andrea Bocelli y David Guetta encabezan el cartel oficial

La gran fiesta de Aguascalientes arrancará con la coronación de la reina y un concierto que pone en el mismo escenario a cuatro leyendas

Guardar
La edición 2026 apuesta por
La edición 2026 apuesta por la diversidad con artistas de la talla de J Balvin en reguetón, David Guetta en electrónica y Andrea Bocelli en música clásica. (Ocesa)

La Feria Nacional de San Marcos 2026 abre su agenda con una propuesta artística que cruza generaciones y estilos, y lo hace con el cartel oficial del Foro de las Estrellas NISSAN como protagonista.

El Patronato de la Feria ha presentado un programa que abarca 23 fechas de conciertos y promesas de espectáculos únicos en el corazón de Aguascalientes.

La Feria Nacional de San
La Feria Nacional de San Marcos 2026 presenta una cartelera artística diversa que reúne géneros como reguetón, música clásica y electrónica. (Instagram: fnsm_oficial)

Un arranque inolvidable y una cartelera diversa

La inauguración de la Feria estará marcada por la coronación de la reina Alexa González junto a las princesas Andy Díaz y Mina Jiménez el 18 de abril.

Esa misma noche, el espectáculo inicial correrá a cargo de “Entre Amigos”, un ensamble integrado por Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares, quienes compartirán escenario para dar la bienvenida oficial a la gran fiesta.

La diversidad del cartel del Foro de las Estrellas NISSAN se refleja en la variedad de géneros y artistas reunidos. Desde el reguetón hasta la música clásica y la electrónica, la programación demuestra el esfuerzo por reunir talentos que han dejado huella a nivel mundial.

El Foro de las Estrellas
El Foro de las Estrellas NISSAN contará con J Balvin, Andrea Bocelli y David Guetta como principales figuras internacionales del evento. (Instagram: fnsm_oficial)

J Balvin, Andrea Bocelli y David Guetta encabezan el cartel oficial

La presencia de J Balvin, referente del reguetón, es una muestra clara de una apuesta variada para los asistentes. Del mismo modo, la elegancia de Andrea Bocelli, tenor italiano reconocido por su voz inconfundible y su historia en los escenarios más prestigiosos, promete una noche inolvidable.

Además, el programa también incluye actividades tradicionales, corridas de toros, expresiones culturales y espacios gastronómicos que amplían la oferta. Entre los escenarios alternos destacan el Foro del Lago, el Corredor Carranza y el Cuartel del Arte, que ofrecerán propuestas de artistas internacionales y nacionales, enriqueciendo la experiencia más allá del foro principal.

El programa de conciertos incluye
El programa de conciertos incluye 23 fechas con artistas de talla mundial, mostrando la apuesta por espectáculos únicos en Aguascalientes. (Instagram: bighippoofficial)

Artistas y fechas principales del Foro de las Estrellas NISSAN

El evento reunirá a artistas de talla mundial y a representantes de diferentes estilos musicales:

  • 18 de abril: Entre Amigos (Emmanuel, Lucero, Yuri, Mijares)
  • 19 de abril: Luis Ángel “El Flaco”
  • 20 de abril: BXS Brindis x Siempre
  • 21 de abril: Goo Goo Dolls
  • 22 de abril: J Balvin
  • 23 de abril: Lara Campos
  • 24 de abril: La Única Internacional Sonora Santanera
  • 25 de abril: Andrea Bocelli
  • 26 de abril: Alex Fernández
  • 27 de abril: Orquesta Sinfónica de la SEDENA
  • 28 de abril: Kany García
  • 29 de abril: El Mimoso
  • 30 de abril: José Carreras, Kenny G, López Yáñez
  • 1 de mayo: Lucha Libre
  • 2 de mayo: Audrey Nuna, Eric Nam, MILLI
  • 3 de mayo: Foreigner
  • 4 de mayo: Cumbia Kings, Banda El Mexicano de Germán Román
  • 5 de mayo: Grupo Frontera
  • 6 de mayo: Mago de Oz
  • 7 de mayo: Lila Downs
  • 8 de mayo: Water Castle: David Guetta
  • 9 de mayo: Paulo Alondra
  • 10 de mayo: Empire of the Sun

El hecho de que la feria reciba a David Guetta refuerza la apuesta internacional de la edición. El productor y DJ francés, pionero de la música electrónica, ofrecerá un espectáculo inolvidable al público mexicano.

J Balvin, Andrea Bocelli y
J Balvin, Andrea Bocelli y David Guetta encabezan la explosiva cartelera de la Feria Nacional de San Marcos 2026. (Creamfields)

La fiesta más grande de México

El perímetro de la Feria de San Marcos superará las 90 hectáreas, consolidándose como la celebración más grande del país. El área se extenderá desde la calle Carranza hasta la Isla San Marcos, en el poniente de la ciudad, y sumará entre tres y cuatro manzanas adicionales.

De igual manera, mantendrá horarios extendidos hasta las cinco de la mañana, permitiendo que tanto visitantes como comerciantes disfruten de la amplia gama de actividades culturales, gastronómicas y de entretenimiento que distinguen a Aguascalientes cada año.

Temas Relacionados

Feria Nacional de San MarcosJ BalvinAndrea BocelliDavid GuettaCartel oficialAguascalientesConciertosForo de las Estrellas NISSANEspectaculosmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Shawn Mendes es captado conviviendo con fans en CDMX

La llegada del intérprete creó expectativa entre sus seguidores y generó un ambiente de entusiasmo en redes sociales

Shawn Mendes es captado conviviendo

“Está adentro de los tacos”: sicarios grabaron el momento en que asesinaron al periodista Carlos Castro en Veracruz

El video de poco más de 30 segundos revela que el comunicador fue atacado por diversos hombres de forma coordinada

“Está adentro de los tacos”:

Detienen a tres presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en Chiapas

Fueron asegurados junto con armas de fuego y dosis de droga

Detienen a tres presuntos miembros

Ataque armado contra elementos de la Fiscalía de Morelos deja un agente muerto y otro herido

Los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se trasladaban a bordo de un vehículo cuando fueron agredidos

Ataque armado contra elementos de

2026: ¿Infonavit solo ofrece crédito para adquirir una casa? Esto es lo que sabemos

Los trabajadores pueden tener acceso a distintas oportunidades de créditos a través del Instituto de la Vivienda

2026: ¿Infonavit solo ofrece crédito
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Está adentro de los tacos”:

“Está adentro de los tacos”: sicarios grabaron el momento en que asesinaron al periodista Carlos Castro en Veracruz

Detienen a tres presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en Chiapas

Ataque armado contra elementos de la Fiscalía de Morelos deja un agente muerto y otro herido

Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente acuerdan “acciones tangibles” en materia de seguridad durante llamada

Caen seis presuntos miembros de la Unión Tepito en un centro de distribución de drogas en la Peralvillo

ENTRETENIMIENTO

Shawn Mendes es captado conviviendo

Shawn Mendes es captado conviviendo con fans en CDMX

Feria de San Marcos 2026: fechas, posibles precios y todo lo que debes saber

Nuevamente recaudan firmas para impedir concierto de Pepe Aguilar: “No nos representa”

Pepillo Origel explota contra rené Franco por presunta pelea con Andrea Legarreta: “Hipócrita”

Este es el posible setlist para el concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional

DEPORTES

Germán Berterame sueña con ir

Germán Berterame sueña con ir al Mundial 2026 con México por encima de la Hormiga González: “Es bueno tener competencia”

Caicedo con un pie fuera de Pumas, según reportes

Canelo Álvarez anuncia su regreso al boxeo tras perder campeonatos contra Crawford: esta es la fecha de su retorno

Un grande de Brasil estaría interesado en el fichaje de Julián Quiñones

Julio César Chávez Jr. se estrena como entrenador con Aldo de Nigris para su pelea contra Nicola Porcella