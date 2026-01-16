Feria Nacional de San Marcos 2026: J Balvin, Andrea Bocelli y David Guetta encabezan el cartel oficial

La edición 2026 apuesta por la diversidad con artistas de la talla de J Balvin en reguetón, David Guetta en electrónica y Andrea Bocelli en música clásica. (Ocesa)

La Feria Nacional de San Marcos 2026 abre su agenda con una propuesta artística que cruza generaciones y estilos, y lo hace con el cartel oficial del Foro de las Estrellas NISSAN como protagonista.

El Patronato de la Feria ha presentado un programa que abarca 23 fechas de conciertos y promesas de espectáculos únicos en el corazón de Aguascalientes.

La Feria Nacional de San Marcos 2026 presenta una cartelera artística diversa que reúne géneros como reguetón, música clásica y electrónica. (Instagram: fnsm_oficial)

Un arranque inolvidable y una cartelera diversa

La inauguración de la Feria estará marcada por la coronación de la reina Alexa González junto a las princesas Andy Díaz y Mina Jiménez el 18 de abril.

Esa misma noche, el espectáculo inicial correrá a cargo de “Entre Amigos”, un ensamble integrado por Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares, quienes compartirán escenario para dar la bienvenida oficial a la gran fiesta.

La diversidad del cartel del Foro de las Estrellas NISSAN se refleja en la variedad de géneros y artistas reunidos. Desde el reguetón hasta la música clásica y la electrónica, la programación demuestra el esfuerzo por reunir talentos que han dejado huella a nivel mundial.

El Foro de las Estrellas NISSAN contará con J Balvin, Andrea Bocelli y David Guetta como principales figuras internacionales del evento. (Instagram: fnsm_oficial)

J Balvin, Andrea Bocelli y David Guetta encabezan el cartel oficial

La presencia de J Balvin, referente del reguetón, es una muestra clara de una apuesta variada para los asistentes. Del mismo modo, la elegancia de Andrea Bocelli, tenor italiano reconocido por su voz inconfundible y su historia en los escenarios más prestigiosos, promete una noche inolvidable.

Además, el programa también incluye actividades tradicionales, corridas de toros, expresiones culturales y espacios gastronómicos que amplían la oferta. Entre los escenarios alternos destacan el Foro del Lago, el Corredor Carranza y el Cuartel del Arte, que ofrecerán propuestas de artistas internacionales y nacionales, enriqueciendo la experiencia más allá del foro principal.

El programa de conciertos incluye 23 fechas con artistas de talla mundial, mostrando la apuesta por espectáculos únicos en Aguascalientes. (Instagram: bighippoofficial)

Artistas y fechas principales del Foro de las Estrellas NISSAN

El evento reunirá a artistas de talla mundial y a representantes de diferentes estilos musicales:

18 de abril: Entre Amigos (Emmanuel, Lucero, Yuri, Mijares)

19 de abril: Luis Ángel “El Flaco”

20 de abril: BXS Brindis x Siempre

21 de abril: Goo Goo Dolls

22 de abril: J Balvin

23 de abril: Lara Campos

24 de abril: La Única Internacional Sonora Santanera

25 de abril: Andrea Bocelli

26 de abril: Alex Fernández

27 de abril: Orquesta Sinfónica de la SEDENA

28 de abril: Kany García

29 de abril: El Mimoso

30 de abril: José Carreras, Kenny G, López Yáñez

1 de mayo: Lucha Libre

2 de mayo: Audrey Nuna, Eric Nam, MILLI

3 de mayo: Foreigner

4 de mayo: Cumbia Kings, Banda El Mexicano de Germán Román

5 de mayo: Grupo Frontera

6 de mayo: Mago de Oz

7 de mayo: Lila Downs

8 de mayo: Water Castle: David Guetta

9 de mayo: Paulo Alondra

10 de mayo: Empire of the Sun

El hecho de que la feria reciba a David Guetta refuerza la apuesta internacional de la edición. El productor y DJ francés, pionero de la música electrónica, ofrecerá un espectáculo inolvidable al público mexicano.

J Balvin, Andrea Bocelli y David Guetta encabezan la explosiva cartelera de la Feria Nacional de San Marcos 2026. (Creamfields)

La fiesta más grande de México

El perímetro de la Feria de San Marcos superará las 90 hectáreas, consolidándose como la celebración más grande del país. El área se extenderá desde la calle Carranza hasta la Isla San Marcos, en el poniente de la ciudad, y sumará entre tres y cuatro manzanas adicionales.

De igual manera, mantendrá horarios extendidos hasta las cinco de la mañana, permitiendo que tanto visitantes como comerciantes disfruten de la amplia gama de actividades culturales, gastronómicas y de entretenimiento que distinguen a Aguascalientes cada año.