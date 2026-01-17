México

Encuentran sin vida a Tayron Paredes, venezolano repartidor de comida que desapareció en Edomex

El joven de 27 años fue visto por última vez el 19 de septiembre

Guardar
El joven se dedicaba a
El joven se dedicaba a repartir comida y fue desaparecido en el Edomex (redes sociales)

Tayron Paredes, joven venezolano de 27 años que estaba desaparecido desde el pasado 19 de septiembre, fue encontrado sin vida en el municipio de Coyotepec, Estado de México.

El joven ejercía como repartidor de comida por aplicación, labor que desempeñaba principalmente en motocicleta. Había sido visto por última vez cuando salió de Cuautitlán Izcalli con destino a Huehuetoca para realizar una entrega.

Conversación de Tayron antes de
Conversación de Tayron antes de desaparecer. (X/@LupitaJuarezH)

Versiones allegadas Tayron Paredes indicaron que, antes de perder contacto, envió una fotografía a través de WhatsApp diciendo que estaba en medio del monte y que quería regresarse, lo que aportó un dato clave en la reconstrucción de sus últimos movimientos.

El colectivo Lirios Buscadores Izcalli confirmó que el hallazgo se realizó el viernes 16 de enero y anunció que el próximo 24 de enero realizarán “una actividad de memoria por Tayron Paredes Gamboa y por todas y todos los que aún no vuelven”, en el ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli.

Tayron no era DJ ni está relacionado con B-King no Regio Clown

Los cuerpos de los artistas
Los cuerpos de los artistas B King, Dj Regio Clown y el venezolano Tayron Paredes fueron hallados en Cocotitlán, Estado de México, en medio de una investigación que apunta al crimen organizado - crédito B King/Instagram y red social X

Apenas unos días antes de la ausencia de Tayron Paredes, los djs colombianos B-King y Regio Clown fueron vistos por última vez, por lo que los medios de comunicación comenzaron a relacionar los casos. Además, surgieron versiones de que el joven venezolano también estaba relacionado con el mundo de la música.

Ante esta situación, familiares de Tayron aclararon que el joven no era DJ, no estaba relacionado con la industria de la música, su única fuente de ingresos era el trabajo de repartidos y fueron insistentes en que no lo relacionaran con el caso de B-King y Regio Clown.

“El comandante”, detenido por el asesinato de los colombianos

Un testigo protegido afirmó que
Un testigo protegido afirmó que los colombianos vendían drogas en sus presentaciones - crédito Fiscalía de México / Redes Sociales

El proceso judicial por el homicidio de B King y Regio Clown, dos músicos colombianos encontrados desmembrados en Cocotitlán, ha avanzado con la formal vinculación de Cristopher “N”, conocido como “El Comandante”, quien presuntamente lideró el plan que terminó con la vida de los artistas.

Los restos de los músicos aparecieron el 17 de septiembre y los videos obtenidos muestran a las víctimas subiendo a un vehículo conducido por el propio Cristopher “N”. La dependencia subrayó que el acusado será juzgado por homicidio calificado y podría enfrentar una condena de hasta 70 años de prisión.

La investigación sostiene que “El Comandante” habría utilizado la confianza que los músicos depositaron en él para atraerlos con engaños y manipularlos, lo que facilitó el resultado fatal. “Cristopher tuvo control sobre aspectos esenciales de la ejecución, al coordinar y dirigir la fase de atracción de las víctimas mediante el engaño y la manipulación de su confianza”, expuso la Fiscalía mexicana.

La detención y vinculación a proceso del presunto responsable fue posible gracias a la recolección de pruebas, entre ellas imágenes en las que se observa a ambos artistas abordando el automóvil del acusado. Las autoridades mexicanas consideran que existen suficientes elementos para sostener la imputación.

Temas Relacionados

Tayron ParedesVenezolanoEdomexmexico-noticias

Más Noticias

Chivas vs Querétato: sigue el minuto a minuto del duelo de la jornada 3 de la Liga MX

Sigue el desarrollo del partido entre Chivas y Querétaro en el Estadio Akron: goles, cambios, tarjetas y las mejores jugadas

Chivas vs Querétato: sigue el

Civiles armados a bordo de vehículos “monstruo” atacaron a balazos a militares en Sinaloa: cuatro fueron detenidos

En el sitio se desató un enfrentamiento que también permitió asegurar armamento

Civiles armados a bordo de

Temblor hoy en México: se registra un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy en México: se

Disney+ México: Estas son las mejores producciones para ver hoy

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Disney+ México: Estas son las

Monsta X en el Auditorio Nacional de CDMX: fechas, preventa, venta y precios de boletos

La organización detalló que el evento incluirá experiencias VIP y una amplia gama de opciones de boletos

Monsta X en el Auditorio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Civiles armados a bordo de

Civiles armados a bordo de vehículos “monstruo” atacaron a balazos a militares en Sinaloa: cuatro fueron detenidos

Capturan en Guerrero a Omar “N”, relacionado con el tráfico de drogas hacia EEUU

Acribillaron a pareja con su beba de un año en Colima: 12 asesinados en menos de 48 hrs

Marina capturó a “El Ray”, actual líder de La Chokiza en Ecatepec

Aprueban leyes contra la extorsión en Edomex: policías ya podrán hacer labor de investigación

ENTRETENIMIENTO

Disney+ México: Estas son las

Disney+ México: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Monsta X en el Auditorio Nacional de CDMX: fechas, preventa, venta y precios de boletos

El romance entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel no sería nuevo, revelan fecha exacta en que comenzaron a salir

Top 10 de los podcasts favoritos hoy de Spotify México

Olga Breeskin reveló cómo conoció a Julio Iglesias a los 14 años: “Te saludaba tomándote el seno”

DEPORTES

Chivas vs Querétato: sigue el

Chivas vs Querétato: sigue el minuto a minuto del duelo de la jornada 3 de la Liga MX

Chivas vs Querétaro: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026

Cruz Azul vs Puebla: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 3 del Clausura 2026

Jorge Campos rompe el debate y elige a los porteros mexicanos que deben jugar el Mundial 2026

Roderick Strong silencia la Arena México y va por el Campeonato Mundial del CMLL: Ricochet defiende su legado de AEW