Encuentran sin vida a Tayron Paredes, venezolano repartidor de comida que desapareció en Edomex

El joven se dedicaba a repartir comida y fue desaparecido en el Edomex (redes sociales)

Tayron Paredes, joven venezolano de 27 años que estaba desaparecido desde el pasado 19 de septiembre, fue encontrado sin vida en el municipio de Coyotepec, Estado de México.

El joven ejercía como repartidor de comida por aplicación, labor que desempeñaba principalmente en motocicleta. Había sido visto por última vez cuando salió de Cuautitlán Izcalli con destino a Huehuetoca para realizar una entrega.

Conversación de Tayron antes de desaparecer. (X/@LupitaJuarezH)

Versiones allegadas Tayron Paredes indicaron que, antes de perder contacto, envió una fotografía a través de WhatsApp diciendo que estaba en medio del monte y que quería regresarse, lo que aportó un dato clave en la reconstrucción de sus últimos movimientos.

El colectivo Lirios Buscadores Izcalli confirmó que el hallazgo se realizó el viernes 16 de enero y anunció que el próximo 24 de enero realizarán “una actividad de memoria por Tayron Paredes Gamboa y por todas y todos los que aún no vuelven”, en el ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli.

Tayron no era DJ ni está relacionado con B-King no Regio Clown

Los cuerpos de los artistas B King, Dj Regio Clown y el venezolano Tayron Paredes fueron hallados en Cocotitlán, Estado de México, en medio de una investigación que apunta al crimen organizado - crédito B King/Instagram y red social X

Apenas unos días antes de la ausencia de Tayron Paredes, los djs colombianos B-King y Regio Clown fueron vistos por última vez, por lo que los medios de comunicación comenzaron a relacionar los casos. Además, surgieron versiones de que el joven venezolano también estaba relacionado con el mundo de la música.

Ante esta situación, familiares de Tayron aclararon que el joven no era DJ, no estaba relacionado con la industria de la música, su única fuente de ingresos era el trabajo de repartidos y fueron insistentes en que no lo relacionaran con el caso de B-King y Regio Clown.

“El comandante”, detenido por el asesinato de los colombianos

Un testigo protegido afirmó que los colombianos vendían drogas en sus presentaciones - crédito Fiscalía de México / Redes Sociales

El proceso judicial por el homicidio de B King y Regio Clown, dos músicos colombianos encontrados desmembrados en Cocotitlán, ha avanzado con la formal vinculación de Cristopher “N”, conocido como “El Comandante”, quien presuntamente lideró el plan que terminó con la vida de los artistas.

Los restos de los músicos aparecieron el 17 de septiembre y los videos obtenidos muestran a las víctimas subiendo a un vehículo conducido por el propio Cristopher “N”. La dependencia subrayó que el acusado será juzgado por homicidio calificado y podría enfrentar una condena de hasta 70 años de prisión.

La investigación sostiene que “El Comandante” habría utilizado la confianza que los músicos depositaron en él para atraerlos con engaños y manipularlos, lo que facilitó el resultado fatal. “Cristopher tuvo control sobre aspectos esenciales de la ejecución, al coordinar y dirigir la fase de atracción de las víctimas mediante el engaño y la manipulación de su confianza”, expuso la Fiscalía mexicana.

La detención y vinculación a proceso del presunto responsable fue posible gracias a la recolección de pruebas, entre ellas imágenes en las que se observa a ambos artistas abordando el automóvil del acusado. Las autoridades mexicanas consideran que existen suficientes elementos para sostener la imputación.