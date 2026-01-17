México

El romance entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel no sería nuevo, revelan fecha exacta en que comenzaron a salir

Aunque la noticia tomó por sorpresa a muchos, amigos aseguran que la relación tiene meses y ambas personalidades son inseparables desde hace años

Andrea Legarreta confirma su relación
Andrea Legarreta confirma su relación sentimental con Luis Carlos Origel durante su regreso al programa Hoy.

Andrea Legarreta sorprendió a propios y extraños al confirmar su romance con Luis Carlos Origel durante su regreso al programa Hoy tras dos semanas ausente.

Desde el primer día en que se presentó en el matutino dejó entrever que había comenzado una nueva relación después de casi tres años soltera a raíz de su divorcio de Erik Rubín.

En medio de gritos de "ella ya ganó", Legarreta y Origel intercambiaron miradas de complicidad.

Así comenzó la relación entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel

Después de que la presentadora de Televisa confirmó públicamente su relación con el sobrino de "Pepillo" Origel gran parte de sus seguidores reaccionaron positivamente; sin embargo, todo parece indicar que la historia no es nueva.

En una reciente emisión de su programa digital, Martha Figueroa reveló que ella conocía desde antes el verdadero estado sentimental de Legarreta, una de sus amistades más cercanas.

“Sí, ya son novios. Yo creo que novios, novios, Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel, pues sí, de novios, novios, novios, tienen ya tres meses y de ser inseparables como dos años de estar pegados, pegados, pegados 2 años”, contó la periodista.

Tal y como lo dijo la conductora y actriz en entrevistas previas, Figueroa dijo que Luis Carlos tiene una relación muy cercana con toda la familia de su pareja, incluso el exintegrante de Timbirriche siente cariño por él.

Erik Rubin quiere mucho a Luis Carlos, porque te digo, trabaja mucho con ellos”, agregó.

Erik Rubín, exesposo de Andrea
Erik Rubín, exesposo de Andrea Legarreta, muestra aprecio hacia Luis Carlos Origel debido a la convivencia laboral.

Fecha exacta en que inició el romance

Uno de los principales motivos por los que Andrea Legareta se detuvo a formalizar su relación era la diferencia de edad, pero de acuerdo con Figueroa, sus amigas la animaron y las primeras en enterarse fueron sus hijas.

Una vez que su familia estaba al tanto de la situación, la presentadora dio a conocer su romance entre líneas a través de las redes sociales, pero sus seguidores no se dieron cuenta de las señales.

“La primera salida oficial de ellos ya así de andamos, fue en la boda de la hija de Martha Carrillo, que fue como en octubre ahí en Tepoztlán, esa fue la foto oficial de ‘ya andamos’. La gente luego no pone atención, pero sí fue la primera oficial de ‘somos novios”, explicó.

Andrea Legarreta hizo pública su
Andrea Legarreta hizo pública su relación mediante señales sutiles en sus redes sociales, aunque pocos seguidores lo notaron.

Además de revelar algunos detalles de la relación, la colaboradora de Con permiso confesó que fue una de las personas que animó a Legarreta a dar un paso más con Carlos Origel, pues se dio cuenta de que ya compartían bastante tiempo juntos.

“Debo decir que yo sí empujé a Andrea a decirle. ‘Oye ya, están pegados todo el día, ¿qué les falta, darse besos y lo que sigue?, pues ya de una vez’. Además, de verás se adoran, él no sabes cómo la cuida", aseguró.

Pese a las versiones que han salido a la luz sobre su relación, Andrea Legarreta confesó que su intención no es ser una pareja pública, por lo que mantendrán su vínculo privado.

