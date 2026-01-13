México

“Ella ya ganó”: Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel aparecen juntos en el programa Hoy tras rumores de romance

La vida sentimental de la presentadora de Televisa volvió a ser tema de conversación durante su regreso al matutino

Un jocoso momento entre Andrea
Un jocoso momento entre Andrea Legarreta y Carlos Origel mientras participaban en el programa Hoy despertó miles de comentarios sobre una posible relación. (andrealegarreta, lcorigel / Instagram)

La vida sentimental de Andrea Legarreta volvió a ser tema de conversación luego de que Galilea Montijo y Tania Rincón dieron a entender que se dio una nueva oportunidad en el amor.

Cabe recordar que desde que anunció su separación de Erik Rubín en 2023 ha sido relacionada sentimentalmente con más de una figura del espectáculo, pero nada ha sido confirmado.

En medio de gritos de "ella ya ganó", Legarreta y Origel intercambiaron miradas de complicidad. Crédito: Instagram: programahoy

¿Andrea Legarreta confirmó su romance con Carlos Origel?

Uno de los nombres que más ha resonado en torno a Andrea Legarreta es Carlos Origel, entrenador y sobrino de “Pepillo” Origel, quien recientemente acudió como invitado al programa Hoy.

Durante la mañana del martes 13 de enero, Luis Carlos Origel estuvo a cargo de la sección Ponte fit del matutino, pero su estancia se alargó hasta uno de los juegos.

Pese a que Legarreta y Origel perdieron la dinámica como representantes del equipo amarillo, el resto de los conductores comenzaron a gritar: “Ella ya ganó, ella ya ganó”, comentario que reavivió los rumores de romance.

La participación de Carlos Origel
La participación de Carlos Origel en el programa Hoy alimenta rumores de romance con Andrea Legarreta, impulsados por comentarios entre conductores. (Instagram: programa hoy)

El breve clip del momento fue difundido por la cuenta oficial del programa de Televisa y reposteado por la presentadora con el texto: “No dimos”.

La reacción entre los usuarios no se hizo esperar, por lo que algunos comentaron la publicación resaltando la felicidad que transmite Andrea Legarreta:

  1. “Hacen bonita pareja"
  2. “Mucho amor para siempre"
  3. “La risita de nervios, te amo"
  4. “Lo mejor para ti, Andy”
  5. “Qué padre, mi Andy tan feliz”

Galilea Montijo habría confirmado la nueva relación de Andrea Legarreta

Cabe recordar que durante el regreso de los conductores de Hoy al matutino, Montijo acaparó la atención al lanzar un comentario que fue relacionado con la vida sentimental de su compañera.

¿Dormiste bien? Se te nota“, cuestionó Galilea, entre risas nerviosas y aparentemente sonrojada, Legarreta respondió: “Nada”.

Aunque no se mencionó el nombre de nadie directamente, el resto de los conductores siguieron la dinámica con frases como: “Ya se consumo” y “Ya fue su año”.

La conductora ha sido vinculada con Luis Carlos Origel, sobrino de Pepillo Origel. TikTok: @programa_hoy

Qué se sabe sobre la supuesta relación entre Andrea Legarreta y Carlos Origel

Pese a que el posible romance entre Andrea Legarreta y Carlos Origel ha emocionado a sus seguidores, algunas cuentas en X han comenzado a difundir que todo se trata de una amistad.

"El personaje con el que ‘intentan’ decir que Andrea Legarreta tiene una relación es sobrino de Juan José Origel y es entrenador en los gym de Andrea y Erik Rubin", escribió la página Serios y sinceros.

Cabe recordar que los rumores sobre su romance comenzaron cuando Legarreta compartió en Instagram fotos juntos durante la boda de Andrea González Carrillo, hija de la productora Martha Carrillo.

Ambos aparecieron sonrientes y en actitud amistosa y cercana, lo que avivó las especulaciones en la prensa del espectáculo. Sin embargo, la presentadora optó por centrarse en un mensaje de celebración y gratitud.

La vida sentimental de Andrea
La vida sentimental de Andrea Legarreta vuelve a causar revuelo tras rumores de una nueva relación amorosa con Carlos Origel. (@RCulturaPop / X)

Por su parte, Origel ha declarado que entre ellos solo existe una amistad de más de 10 años y que las especulaciones no le molestan debido al cariño mutuo que existe.

