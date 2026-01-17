México

Beneficios de tomar té de lavanda con manzanilla por la noche

Esta infusión posee propiedades para lograr un descanso profundo y reparador cada noche

infusión de lavanda, una bebida natural y relajante, conocida por sus propiedades calmantes y beneficios para la salud. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de lavanda con manzanilla destaca por su aroma floral y suave sabor, convirtiéndose en una opción popular para quienes buscan calma por las noches. Esta infusión combina las flores de lavanda y manzanilla, dos plantas tradicionales utilizadas en la gastronomía y la medicina natural. Ambas aportan compuestos activos con efectos fisiológicos comprobados y una composición baja en calorías, ideal para una bebida nocturna que no interfiere con el aporte energético diario.

Esta infusión contienen principalmente agua y compuestos bioactivos, como flavonoides, polifenoles y aceites esenciales. Estos componentes, presentes en pequeñas cantidades, ejercen acciones antioxidantes en el organismo y contribuyen a la sensación de bienestar. El aporte energético es prácticamente nulo, salvo que se endulce con azúcar o miel. La infusión ofrece trazas de minerales como calcio, magnesio y potasio, pero su principal valor reside en las sustancias no nutritivas responsables de sus efectos calmantes y digestivos.

El té de lavanda con manzanilla no solo es relajante, también aporta beneficios digestivos y antioxidantes. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rutina nocturna: relajación y digestión en un solo paso

Uno de los beneficios más valorados del té de lavanda con manzanilla es su capacidad para inducir relajación antes de dormir. Sus compuestos aromáticos favorecen un ambiente propicio para el descanso nocturno y ayudan a reducir la tensión del día. Además, la infusión de manzanilla contribuye al confort digestivo tras la cena, aliviando la pesadez y facilitando la digestión. Por otro lado, los flavonoides y polifenoles presentes en ambas plantas actúan como antioxidantes naturales, protegiendo las células del daño cotidiano provocado por los radicales libres. Esta combinación convierte al té de lavanda con manzanilla en una alternativa saludable para quienes buscan cuidar su bienestar desde la alimentación.

Aunque el té de lavanda con manzanilla es seguro para la mayoría de las personas, deben evitarlo quienes presentan alergias a las plantas de la familia de las compuestas, como la propia manzanilla. Además, el consumo excesivo de infusiones puede interferir en la absorción de ciertos nutrientes, como el hierro, especialmente en personas con riesgo de anemia o en etapas de mayor demanda nutricional. Es recomendable consultar con un profesional de la salud si existen dudas sobre su consumo habitual, en particular en embarazadas o personas bajo tratamiento farmacológico.

El poder combinado de la lavanda y la manzanilla se refleja en esta infusión que cuida cuerpo y mente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para preparar té de lavanda con manzanilla

  • Coloca flores secas y limpias de lavanda y manzanilla en una tetera o taza.
  • Vierte agua hirviendo sobre las flores.
  • Tapa y deja reposar durante cinco minutos.
  • Cuela la infusión.
  • Sirve caliente y disfruta antes de dormir.
  • Puedes agregar miel o limón para darle un toque diferente

